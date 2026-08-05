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International Traffic Light Day: 5 ऑगस्टला का साजरा होतो ‘वाहतूक दिवा दिन’? जाणून घ्या ट्रॅफिक सिग्नलचा रंजक इतिहास

Updated On: Aug 05, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

Traffic Safety : आंतरराष्ट्रीय वाहतूक दिवा दिन दरवर्षी ५ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. रस्ते सुरक्षा आणि वाहतुकीच्या नियमांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा आहे.

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International Traffic Light Day: ५ ऑगस्टला का साजरा होतो 'वाहतूक दिवा दिन'? जाणून घ्या ट्रॅफिक सिग्नलचा रंजक इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ५ ऑगस्टचा ऐतिहासिक संदर्भ
  • सुरक्षा आणि शिस्तीचे प्रतीक
  • व्यापक जनजागृती उपक्रम

दैनंदिन जीवनात आपण जेव्हा घराबाहेर पडतो आणि रस्त्यावरून प्रवास करतो, तेव्हा प्रत्येक चौकात किंवा सिग्नलवर आपल्याला लाल, पिवळा आणि हिरवा रंग दिसतो. आपण नकळतपणे या रंगांच्या सूचनेनुसार गाडी थांबवतो, वेग कमी करतो किंवा पुढे निघून जातो. आज हे ट्रॅफिक सिग्नल्स आपल्या प्रवासाचा इतका अविभाज्य भाग बनले आहेत की त्यांच्याशिवाय रस्त्यांवरील वाहतुकीची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. ५ ऑगस्ट हा दिवस जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय वाहतूक दिवा दिन’ (International Traffic Light Day) म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एका उपकरणाचा उत्सव नसून, जगभरातील करोडो प्रवाशांचा जीव सुरक्षित करणाऱ्या आणि रस्त्यांवर शिस्त आणणाऱ्या एका महान शोधाचा गौरव करण्याचा दिवस आहे.

आजच्या आधुनिक आणि गतिमान युगात जिथे वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, तिथे ट्रॅफिक सिग्नल नसतील तर शहरांमध्ये अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी (Traffic Jam) आणि अपघातांचे सत्र सुरू होईल. वाहतूक दिव्यांमुळे केवळ वाहनांची वाहतूकच नियंत्रित होत नाही, तर पादचाऱ्यांना (Pedestrians) रस्ता सुरक्षितपणे ओलांडण्यासाठी मदत होते. या विशेष दिनाचे औचित्य साधून आपण ट्रॅफिक सिग्नलचा रंजक इतिहास, त्याच्या रंगांमागील तांत्रिक व वैज्ञानिक कारणे आणि आजच्या काळात रस्ते सुरक्षेचे असलेले महत्त्व सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.

जगातील पहिल्या ट्रॅफिक सिग्नलचा इतिहास

ट्रॅफिक सिग्नलचा इतिहास अतिशय रंजक आणि रस्ता सुरक्षेच्या गरजेतून निर्माण झालेला आहे. विजेवर चालणाऱ्या आधुनिक ट्रॅफिक सिग्नलची सुरुवात होण्यापूर्वी, १८६८ मध्ये लंडनमध्ये ब्रिटिश संसदेच्या बाहेर गॅसवर चालणारा पहिला सिग्नल बसवण्यात आला होता. रेल्वे सिग्नलच्या धर्तीवर बनवलेला हा सिग्नल एका पोलिसाला मॅन्युअली (हाताने) चालवावा लागत असे. परंतु दुर्दैवाने, सुरुवातीच्या काही दिवसांतच गॅसची गळती झाल्यामुळे मोठा स्फोट झाला आणि त्यात एक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाला, ज्यामुळे हा प्रयोग तेथेच थांबवण्यात आला.

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यानंतर विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा अमेरिकेत चारचाकी वाहनांची संख्या वेगाने वाढू लागली, तेव्हा चौकांमधील अपघात रोखण्यासाठी विजेवर चालणाऱ्या ट्रॅफिक सिग्नलची गरज निर्माण झाली. अखेर ५ ऑगस्ट १९१४ रोजी अमेरिकेतील ओहायो राज्यातील क्लीव्हलँड (Cleveland, Ohio) शहरात युक्लिड एव्हेन्यू आणि ईस्ट १०५ व्या स्ट्रीटच्या चौकात जगातील पहिला इलेक्ट्रिक (विजेवर चालणारा) ट्रॅफिक सिग्नल बसवण्यात आला. जेम्स हॉग (James Hoge) यांनी या प्रणालीचे डिझाईन तयार केले होते. या पहिल्या सिग्नलमध्ये केवळ दोनच रंग होते – लाल आणि हिरवा! सिग्नल बदलताना वाहनचालकांना सावध करण्यासाठी त्यात एका विशिष्ट आवाजाच्या ‘बझर’चा (Buzzer) वापर केला जात असे. ५ ऑगस्ट १९१४ च्या याच ऐतिहासिक घटनेची आठवण म्हणून दरवर्षी ५ ऑगस्ट हा ‘आंतरराष्ट्रीय वाहतूक दिवा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

पुढे १९२० मध्ये अमेरिकेतील डिट्रॉईट शहरात विल्यम पॉट्स नावाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने तीन रंगांचा (लाल, पिवळा आणि हिरवा) चार बाजूंचा पहिला ट्रॅफिक सिग्नल तयार केला. १९२३ मध्ये गॅरेट मॉर्गन नावाच्या आफ्रिकन-अमेरिकन संशोधकाने टी-आकाराचे सुधारित ट्रॅफिक सिग्नलचे पेटंट घेतले, जे पुढे चालून जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीने विकत घेतले. भारतात पहिल्या ट्रॅफिक सिग्नलची सुरुवात १९२८ मध्ये कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) शहरात झाली आणि त्यानंतर हळूहळू मुंबई, दिल्ली, चेन्नई यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हे सिग्नल्स बसवले गेले.

लाल, पिवळा आणि हिरवा: या तीन रंगांमागील विज्ञान

ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये लाल, पिवळा (अंबर) आणि हिरवा हेच तीन रंग का वापरले जातात, असा प्रश्न अनेकदा अनेकांच्या मनात येतो. या रंगांची निवड केवळ योगायोगाने झालेली नसून त्यामागे एक महत्त्वाचे वैज्ञानिक कारण (Scientific Reason) आणि भौतिकशास्त्राचा सिद्धांत आहे:

१. लाल रंग (Red Light – थांबणे): दृश्यमान प्रकाशाच्या वर्णपटात (Visible Light Spectrum) लाल रंगाची तरंगलांबी (Wavelength) सर्वात जास्त असते. त्यामुळे लाल रंग धुक्यात, पावसात किंवा खूप लांबूनही अत्यंत स्पष्टपणे दिसतो. लाल रंग धोका आणि सावधतेचे संकेत देतो, म्हणूनच वाहनांना थांबवण्यासाठी लाल रंगाचा वापर केला जातो.

२. पिवळा रंग (Yellow/Amber Light – धीमे होणे/सावध होणे): पिवळा रंग हा लाल रंगाच्या तुलनेत थोडा कमी पण इतर रंगांपेक्षा जास्त तरंगलांबी असलेला रंग आहे. हा रंग चालकाला मानसिकदृष्ट्या तयार करतो की सिग्नल बदलणार आहे आणि त्यांनी वाहनाचा वेग कमी करून थांबण्यास तयार व्हावे किंवा रस्ता मोकळा असल्यास सावधगिरीने पुढे जावे.

३. हिरवा रंग (Green Light – जाणे): हिरवा रंग हा डोळ्यांसाठी अत्यंत आरामदायी आणि निसर्गाचे, सुरक्षिततेचे प्रतीक मानला जातो. लाल रंगाच्या पूर्णपणे विरुद्ध संकेत देण्यासाठी आणि मार्ग सुरक्षित आहे हे दर्शवण्यासाठी हिरवा रंग निवडला गेला.

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रस्ते सुरक्षा आणि वाहतुकीच्या नियमांचे प्रबोधन

आंतरराष्ट्रीय वाहतूक दिवा दिन हा केवळ ट्रॅफिक सिग्नलचा इतिहास वाचण्याचा दिवस नाही, तर आपल्या स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारण्याचा दिवस आहे. दरवर्षी या दिवशी शाळा, महाविद्यालये, वाहतूक विभाग (Traffic Police) आणि अनेक सामाजिक संघटनांतर्फे विशेष जनजागृती उपक्रम राबवले जातात.

विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच रस्ते सुरक्षेचे संस्कार व्हावेत यासाठी शाळांमध्ये चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा आणि नाटिका आयोजित केल्या जातात. वाहतूक पोलिसांतर्फे शहरांमधील प्रमुख चौकांमध्ये वाहनचालकांना गुलाबपुष्प देऊन किंवा माहिती पत्रके वाटून वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले जाते.

आज जगातील हजारो निष्पाप लोकांचा मृत्यू रस्ते अपघातात (Road Accidents) होतो. यातील बहुतांश अपघात हे ट्रॅफिक सिग्नल तोडणे, ओव्हरस्पीडिंग (अतिवेग), सीटबेल्ट किंवा हेल्मेट न वापरणे आणि मोबाईलवर बोलत गाडी चालवणे यांसारख्या क्षुल्लक चुकांमुळे होतात. जर प्रत्येक नागरिकाने ट्रॅफिक सिग्नलचा आणि वाहतूक नियमांचा आदर केला, तर अपघातांचे प्रमाण निम्म्याने कमी होऊ शकते.

आधुनिक युगात एआय (AI) आणि स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल्स

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच आज ट्रॅफिक सिग्नल्सचे स्वरूपही बदलले आहे. पूर्वी मॅन्युअली किंवा ठराविक वेळेवर (Fixed Timer) चालणारे सिग्नल्स आता ‘स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल्स’ (Smart Traffic Light Signals) मध्ये रूपांतरित झाले आहेत.

आजच्या स्मार्ट शहरांमध्ये (Smart Cities) सेन्सर्स, कॅमेरे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ज्या रस्त्यावर वाहनांची गर्दी जास्त असते, तिथला हिरवा दिवा आपोआप जास्त वेळेसाठी सुरू राहतो, तर ज्या बाजूला वाहने कमी असतात तिथला वेळ कमी केला जातो. याशिवाय ॲम्ब्युलन्स, अग्निशामक दल यांसारख्या आणीबाणीच्या वाहनांसाठी स्वयंचलित ग्रीनरूट (Green Corridor) तयार करण्याची क्षमता आजच्या आधुनिक सिग्नल यंत्रणेत आहे.

निष्कर्ष: शिस्त आणि संयमाचे प्रतीक

थोडक्यात सांगायचे तर, ट्रॅफिक सिग्नलचे लाल, पिवळे आणि हिरवे दिवे हे केवळ रस्त्यावरील दिवे नसून ते आपल्या आयुष्यातील शिस्त आणि संयमाचे प्रतीक आहेत. ५ ऑगस्टचा हा आंतरराष्ट्रीय वाहतूक दिवा दिन आपल्याला हीच शिकवण देतो की, नियमांचे पालन करणे म्हणजे स्वातंत्र्यावर गदा आणणे नसून ते स्वतःच्या आणि इतरांच्या आयुष्याचे रक्षण करणे आहे.

रस्त्यावरून चालताना किंवा गाडी चालवताना सिग्नलवर काही सेकंद थांबल्याने आपले काही नुकसान होत नाही, उलट आपण एका सुरक्षित प्रवासाची हमी देतो. चला, या आंतरराष्ट्रीय वाहतूक दिवा दिनानिमित्त संकल्प करूया की आपण सदैव वाहतूक नियमांचे तंतोतंत पालन करू आणि भारत व जगातील रस्ते अपघातमुक्त बनवण्यासाठी आपले योगदान देऊ!

Web Title: International traffic light day 5th august history significance marathi news

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:30 AM

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