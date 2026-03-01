Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : महाराष्ट्र भूषण नानासाहेब धर्माधिकारी यांची जयंती; जाणून घ्या 01 मार्चचा इतिहास

नानासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हजारो स्वयंसेवकांनी स्वच्छता मोहिमा, वृक्षारोपण, रक्तदान शिबिरे आणि विविध सामाजिक उपक्रम राबवले. त्यांच्या कार्यामुळे अनेकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडला.

Updated On: Mar 01, 2026 | 11:03 AM
Maharashtra Bhushan Nanasaheb Dharmadhikari birth anniversary 01 March History

महाराष्ट्र भूषण नानासाहेब धर्माधिकारी यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

‘नानासाहेब धर्माधिकारी’ अर्थात नारायण विष्णू धर्माधिकारी यांची आज जयंती. त्यांनी आजन्म समर्थसेवा करुन आध्यात्माचा प्रसार व प्रचार केला. महाराष्ट्र भूषण ‘नानासाहेब धर्माधिकारी हे प्रख्यात आध्यात्मिक प्रवचनकार आणि समाजप्रबोधक होते. त्यांचा जन्म रायगड जिल्ह्यात झाला. त्यांनी ‘श्रीसमर्थ बैठक’ या माध्यमातून अध्यात्म, संस्कार आणि समाजसेवा यांचा संदेश व्यापक स्तरावर पोहोचवला. त्यांच्या प्रवचनांतून सत्य, शिस्त, स्वच्छता, व्यसनमुक्ती आणि सामाजिक जबाबदारी यांवर भर दिला जात असे. नानासाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हजारो स्वयंसेवकांनी स्वच्छता मोहिमा, वृक्षारोपण, रक्तदान शिबिरे आणि विविध सामाजिक उपक्रम राबवले. त्यांच्या कार्यामुळे अनेकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडला. साधी जीवनशैली आणि प्रभावी वाणी यामुळे त्यांना जनमानसात विशेष स्थान मिळाले. अध्यात्म आणि समाजकारण यांचा सुंदर संगम घडवून त्यांनी समाजाला प्रेरणादायी दिशा दिली. (Dinvishesh)

01 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1803: ओहायो अमेरिकेचे 17 वे राज्य बनले.
  • 1872: जगातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान, यलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यानाची स्थापना झाली.
  • 1873: ई. रेमिंग्टन अँड सन्स कंपनीने पहिल्या व्यावहारिक टाइपरायटरचे उत्पादन सुरू केले.
  • 1893: अभियंते निकोला टेस्ला यांनी पहिल्या रेडिओ चे प्रात्यक्षिक दाखवले.
  • 1896: हेन्री बेकरेल यांनी किरणोत्सर्गी कण शोधले.
  • 1901: ऑस्ट्रेलियन सैन्याची स्थापना झाली.
  • 1907: टाटा आयर्न अँड स्टील कंपनीची स्थापना झाली.
  • 1936: अमेरिकेतील महाकाय हूवर धरण पूर्ण झाले.
  • 1946: बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयीकरण झाले.
  • 1947: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपले कामकाज सुरू केले.
  • 1948: गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थापना.
  • 2002: हबल स्पेस टेलिस्कोपची सेवा देण्यासाठी एसटीएस-109 वर स्पेस शटल कोलंबिया लाँच करण्यात आले.
हे देखील वाचा : विज्ञानाचा जयजयकार! सर C.V. Raman यांच्या ‘रमण इफेक्ट’चा विजय सोहळा; वाचा का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

01 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1683: ‘सांग्यांग ग्यात्सो’ – 6वे दलाई लामा (मृत्यू : 15 नोव्हेंबर 1706)
  • 1922: ‘डॉ. नारायण विष्णू धर्माधिकारी’ – महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार लाभणारे यांचा जन्म.
  • 1922: ‘यित्झॅक राबिन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते इस्त्रायलचे 5 वे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 नोव्हेंबर 1995)
  • 1930: ‘राम प्रसाद गोएंका’ – उद्योगपती यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 एप्रिल 2013)
  • 1944: ‘बुद्धदेव भट्टाचार्य’ – पश्चिम बंगाल चे 7वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1951: ‘नितीश कुमार’ – भारतीय राजकारणी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1955: ‘एस. डी. शिबुलाल’ – इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीजचे सह-संस्थापक यांचा जन्म.
  • 1968: ‘सलील अंकोला’ – क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : World Civil Defence Day 2026: संकट काळात देवदूतासारखे धावून येणारे ‘नागरी रक्षक’; वाचा, का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

01 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1914: ‘गिल्बर्ट इलियट-मरे-क्यंनमॉंड’ – भारताचे 36वे गव्हर्नर-जनरल यांचे निधन. (जन्म: 9 जून 1845)
  • 1989: ‘वसंतदादा पाटील’ – महाराष्ट्राचे 5वे आणि 9वे मुख्यमंत्री यांचे निधन. (जन्म: 13 नोव्हेंबर 1917)
  • 1999: ‘पंडित दत्तात्रयशास्त्री धुंडिराज कवीश्वर’ – वेदविद्येचे आणि संस्कृतचे गाढे अभ्यासक, वेदांती पंडित यांचे निधन. (जन्म: 13 फेब्रुवारी 1910)
  • 2003: ‘गौरी देशपांडे’ – कादंबरीकार, लघुकथालेखिका आणि कवयित्री यांचे निधन. (जन्म: 11 फेब्रुवारी 1942)

Published On: Mar 01, 2026 | 11:03 AM

