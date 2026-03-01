Nagpur Accident: नागपूर जिल्ह्यात स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट; 15 जणांचा मृत्यू, 18 जखमी

बचाव कार्य सुरु
स्फोट झाल्यानंतर घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी तातडीने बचावकार्य सुरु करण्यात आले. या अपघातात जखमी झालेल्या कामगारांना नागपूरला उपचारासाठी हलवण्यात आलं आहे. एकूण १५ जणांचा मृत्यू झाला तर १८ मजूर जखमी झाल्याची माहिती आहे. ज्या कंपनीत स्फोट झाला त्या कंपनीचे नाव एसबीएल (SBL) एनर्जी असे आहे. तिथे गंपावादाच्या उत्पनादानच काम सुरु होत. त्यावेळी हा अपघात घडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर शहरापासून सुमारे 80 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एसबीएल एनर्जी नावाच्या कंपनीत भीषण स्फोट झाला. दरम्यान, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाकडून या भीषण स्फोटाची माहिती मिळवली आणि पीडितांना तात्काळ मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जखमी व्यक्तींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून जिल्हाधिकारी घटनास्थळी पोहोचत आहे.
Ans: नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे.
Ans: प्राथमिक माहितीनुसार 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Ans: जखमींना नागपूरमध्ये रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू आहेत.