इस्रायल-इराण युद्धाच्या काळात PV Sindhu आली अडचणीत, बास्केटबॉल संघाबद्दलही एक मोठी अपडेट

Indian players in trouble during Israel-Iran war : २८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. त्यानंतर इराणने इस्रायलसह अनेक देशांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इराण, इराक, कुवेत, इस्रायल आणि बहरीनवरील हवाई क्षेत्र जवळजवळ रिकामे आहे. इराणने अनेक आखाती देशांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. इस्रायल आणि इराणसह मध्यपूर्वेतील अनेक देश युद्धात अडकले आहेत. परिणामी, भारताचा स्टार बॅडमिंटन खेळाडू दुबईमध्ये अडकला आहे. शिवाय, बास्केटबॉल संघही पुढे प्रवास करू शकत नाही.
दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेती पीव्ही सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली आहे, जी तिचे बर्मिंगहॅमशी जोडणारे ठिकाण आहे. सिंधूने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की पुढील सूचना येईपर्यंत सर्व उड्डाणे स्थगित करण्यात आली आहेत. दरम्यान, भारताची स्टार नंबर 1 डबल्स जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी बर्मिंगहॅममध्ये पोहोचले आहेत. चिरागने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी ते सुरक्षितपणे पोहोचले.
पीव्ही सिंधू यांनी त्यांच्या सुरक्षेबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “आम्ही सर्वजण आता सुरक्षित आहोत आणि दुबई विमानतळ कर्मचारी आणि दुबई अधिकाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. आम्हाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल आणि सतत मदत केल्याबद्दल दुबईतील भारतीय उच्चायुक्तालयाचे विशेष आभार.”
भारतीय बास्केटबॉल संघ सध्या कतारमध्ये आहे. विश्वचषक आशियाई पात्रता फेरीत खेळल्यानंतर संघ त्यांच्या हॉटेलमधून चेक आउट करत दोहा विमानतळावर जात होता. याच वेळी संघाला काहीतरी गडबड असल्याचे जाणवले. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, फॉरवर्ड प्रत्यांशू तोमर म्हणाले की, संघ त्यांच्या हॉटेलमधून चेक आउट करणार असतानाच त्यांना इराण-इस्रायल युद्धाबद्दल कळले. ” आम्ही विमानतळावर निघणार होतो तेव्हा आम्हाला समजले की सर्व काही चुकीचे आहे. तथापि, सध्या कोणतीही समस्या नाही.” भारतीय बास्केटबॉल संघ ३ मार्च रोजी बेरूतमध्ये लेबनॉनविरुद्ध आपला पुढचा सामना खेळणार आहे. परंतु मध्य पूर्वेत काहीही शक्य नसल्याने हा सामना रद्द होण्याचा धोका आहे.