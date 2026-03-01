Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Pv Sindhu Got Into Trouble During The Israel Iran War A Big Update About The Basketball Team Too

इस्रायल-इराण युद्धाच्या काळात PV Sindhu आली अडचणीत, बास्केटबॉल संघाबद्दलही एक मोठी अपडेट

दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेती पीव्ही सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली आहे, जी तिचे बर्मिंगहॅमशी जोडणारे ठिकाण आहे. सिंधूने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की पुढील सूचना येईपर्यंत सर्व उड्डाणे स्थगित करण्यात आली आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 10:53 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Indian players in trouble during Israel-Iran war : २८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. त्यानंतर इराणने इस्रायलसह अनेक देशांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इराण, इराक, कुवेत, इस्रायल आणि बहरीनवरील हवाई क्षेत्र जवळजवळ रिकामे आहे. इराणने अनेक आखाती देशांवर हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले. इस्रायल आणि इराणसह मध्यपूर्वेतील अनेक देश युद्धात अडकले आहेत. परिणामी, भारताचा स्टार बॅडमिंटन खेळाडू दुबईमध्ये अडकला आहे. शिवाय, बास्केटबॉल संघही पुढे प्रवास करू शकत नाही.

पीव्ही सिंधू अडकली

दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेती पीव्ही सिंधू दुबई विमानतळावर अडकली आहे, जी तिचे बर्मिंगहॅमशी जोडणारे ठिकाण आहे. सिंधूने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की पुढील सूचना येईपर्यंत सर्व उड्डाणे स्थगित करण्यात आली आहेत. दरम्यान, भारताची स्टार नंबर 1 डबल्स जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी बर्मिंगहॅममध्ये पोहोचले आहेत. चिरागने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी ते सुरक्षितपणे पोहोचले.

सलमान आघाच्या हातून पाकिस्तानचे कर्णधारपद हिसकावणार? T20 विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर कॅप्टनचे मोठे विधान

पीव्ही सिंधू यांनी त्यांच्या सुरक्षेबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “आम्ही सर्वजण आता सुरक्षित आहोत आणि दुबई विमानतळ कर्मचारी आणि दुबई अधिकाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. आम्हाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल आणि सतत मदत केल्याबद्दल दुबईतील भारतीय उच्चायुक्तालयाचे विशेष आभार.”

SL vs PAK : अंपायरची एक निर्णय ठरला श्रीलंकेच्या पराभवाचं कारण? शेवटच्या चेंडूवर झाला ड्रामा, कोच संतापले…

भारतीय बास्केटबॉल संघ सध्या कतारमध्ये आहे. विश्वचषक आशियाई पात्रता फेरीत खेळल्यानंतर संघ त्यांच्या हॉटेलमधून चेक आउट करत दोहा विमानतळावर जात होता. याच वेळी संघाला काहीतरी गडबड असल्याचे जाणवले. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, फॉरवर्ड प्रत्यांशू तोमर म्हणाले की, संघ त्यांच्या हॉटेलमधून चेक आउट करणार असतानाच त्यांना इराण-इस्रायल युद्धाबद्दल कळले. ” आम्ही विमानतळावर निघणार होतो तेव्हा आम्हाला समजले की सर्व काही चुकीचे आहे. तथापि, सध्या कोणतीही समस्या नाही.” भारतीय बास्केटबॉल संघ ३ मार्च रोजी बेरूतमध्ये लेबनॉनविरुद्ध आपला पुढचा सामना खेळणार आहे. परंतु मध्य पूर्वेत काहीही शक्य नसल्याने हा सामना रद्द होण्याचा धोका आहे.

Web Title: Pv sindhu got into trouble during the israel iran war a big update about the basketball team too

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 10:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 
1

Middle East Crisis : खामेनेईंच्या गुप्त ठिकाणाचा इस्रायलला कसा लागला सुगावा? इराणच्या ‘त्या’ नेत्याने केला विश्वासघात? 

सलमान आघाच्या हातून पाकिस्तानचे कर्णधारपद हिसकावणार? T20 विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर कॅप्टनचे मोठे विधान
2

सलमान आघाच्या हातून पाकिस्तानचे कर्णधारपद हिसकावणार? T20 विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर कॅप्टनचे मोठे विधान

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ
3

Khamenei Death : एका रात्रीत होत्याचं नव्हतं झालं! खामेनेईंसह संपूर्ण कुटुंबाचा खात्मा? सॅटेलाईट फोटोंना उडवली खळबळ

Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले
4

Iran-Israel War 2026: तेहरानमध्ये स्मशान शांतता! खामेनींचा मृतदेह सापडला; इस्रायली हल्ल्यात ‘हे’ मुख्य 7 सर्वोच्च अधिकारीही संपले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इस्रायल-इराण युद्धाच्या काळात PV Sindhu आली अडचणीत, बास्केटबॉल संघाबद्दलही एक मोठी अपडेट

इस्रायल-इराण युद्धाच्या काळात PV Sindhu आली अडचणीत, बास्केटबॉल संघाबद्दलही एक मोठी अपडेट

Mar 01, 2026 | 10:53 AM
शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यात बनवा मऊ लुसलुशीत गरमागरम आंबोळ्या, नोट करून घ्या इन्स्टंट रेसिपी

शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यात बनवा मऊ लुसलुशीत गरमागरम आंबोळ्या, नोट करून घ्या इन्स्टंट रेसिपी

Mar 01, 2026 | 10:52 AM
Nagpur Accident: नागपूर जिल्ह्यात स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट; 15 जणांचा मृत्यू, 18 जखमी

Nagpur Accident: नागपूर जिल्ह्यात स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट; 15 जणांचा मृत्यू, 18 जखमी

Mar 01, 2026 | 10:47 AM
Sonal Chauhan: दुबई विमानतळावर अडकली बॉलीवूड अभिनेत्री; थेट पंतप्रधान मोदींकडे केले मदतीचे आवाहन

Sonal Chauhan: दुबई विमानतळावर अडकली बॉलीवूड अभिनेत्री; थेट पंतप्रधान मोदींकडे केले मदतीचे आवाहन

Mar 01, 2026 | 10:47 AM
200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा आणि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट… Xiaomi ची नवीन स्मार्टफोन सिरीज धमाका करण्यासाठी सज्ज, वाचा फीचर्स

200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा आणि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट… Xiaomi ची नवीन स्मार्टफोन सिरीज धमाका करण्यासाठी सज्ज, वाचा फीचर्स

Mar 01, 2026 | 10:29 AM
March Monthly Horoscope 2026: मार्चचा महिना सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

March Monthly Horoscope 2026: मार्चचा महिना सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 10:13 AM
चेहऱ्यावर वाढलेल्या टॅनिंगमुळे त्वचा काळवंडलेली दिसते? मग ‘या’ पद्धतीने करा बेसन पिठाचा वापर, चेहरा होईल तेजस्वी

चेहऱ्यावर वाढलेल्या टॅनिंगमुळे त्वचा काळवंडलेली दिसते? मग ‘या’ पद्धतीने करा बेसन पिठाचा वापर, चेहरा होईल तेजस्वी

Mar 01, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM