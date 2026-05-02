फ्रिजमध्ये चुकूनही ठेवू नका ‘हे’ पदार्थ, आतड्यांचे आरोग्य बिघडण्यासोबतच शरीराला पोहचेल गंभीर हानी

बाजारातून विकत आणलेली प्रत्येक गोष्ट फ्रिजमध्ये ठेवली जाते. फळे भाज्यांपासून ते अगदी लहान मुलांच्या खाण्याचे पदार्थ सुद्धा फ्रिजमध्येच ठेवले जातात. पालेभाज्या किंवा फळे फ्रिजमध्ये ठेवल्यास ते ताजे आणि दीर्घकाळ टिकून राहते, असे सगळ्यांचं कायम वाटते. पण फ्रिजमध्ये ठेवलेले हे पदार्थ शरीरासाठी विष बनतात आणि संपूर्ण आरोग्याचे गंभीर नुकसान करतात. त्यामुळे स्वयंपाक बनवण्यासाठी लागणारे हे पदार्थ अजिबात फ्रिजमध्ये ठेवू नये. काहीवेळा पदार्थ ताजे आणि जास्त दिवस टिकून राहावेत, म्हणून फ्रिजमध्ये ठेवले जातात पण याउलट पदार्थ खराब होऊन जातात.(फोटो सौजन्य – istock)