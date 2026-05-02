IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यावर Aggressive सेलिब्रेशन जेमिसनला पडलं महागात, प्रेक्षकांकडून ट्रोल; IPL ने केली कारवाई

दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज काईल जेमिसनने राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीला बाद केले. वैभवने खेळलेल्या पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला. न्यूझीलंडच्या जेमिसनने पुढच्याच चेंडूवर एक अप्रतिम यॉर्कर टाकला, ज्यामुळे वैभव निःशब्द झाला आणि त्रिफळाचीत झाला. विकेटनंतर जेमिसनने आक्रमकपणे जल्लोष केला. तो वैभवकडे गेला आणि मोठ्याने ओरडला, ज्यामुळे त्याच्यावर सर्वत्र टीका झाली. त्याचं हे असं करणं अत्यंत चुकीचे ठरले आहे. प्रेक्षकांचा रोष तर त्याने ओढवून घेतलाच पण त्यासह IPL ने देखील त्याच्यावर कारवाई केली आहे.
जेमिसनवर आयपीएलची कारवाई
The celebration of Kyle Jamieson after dismissing Vaibhav Suryavanshi. pic.twitter.com/s6Otq9Uu0X — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 1, 2026
आयपीएलने काईल जेमिसनला त्याच्या आक्रमक जल्लोषाबद्दल ताकीद दिली आहे आणि त्याला एक डिमेरिट पॉइंटही दिला आहे. आयपीएलने एका निवेदनात म्हटले आहे, “जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या ४३ व्या सामन्यादरम्यान खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आयपीएल आचारसंहितेच्या स्तर १ चे उल्लंघन केल्याबद्दल दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज काईल जेमिसनला ताकीद देण्यात आली आहे.”
काईल जेमिसनने आपली चूक कबूल केली
काईल जेमिसनने आपली चूक कबूल केली आहे. आयपीएलच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “जेमिसनने आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.५ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे, जे सामन्यादरम्यान आक्षेपार्ह भाषा, कृती किंवा हावभाव वापरण्याशी संबंधित आहे, ज्यामुळे दुसऱ्या खेळाडूकडून आक्रमक प्रतिक्रिया येऊ शकते. जेमिसनने आपली चूक कबूल केली आणि सामनाधिकारी राजीव सेठ यांनी लादलेली शिक्षा स्वीकारली.”
दरम्यान वैभवने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया ना मैदानात दिली ना मैदानाबाहेर. अनेकदा वैभव सर्व प्रतिक्रिया या त्याच्या खेळामार्फतच देत असतो. त्यामुळे आता पुन्हा दिल्लीसमोर राजस्थानचा संघ उभा ठाकला तर नक्की वैभवची बॅट कशी तळपणार हेच चाहत्यांना पहायचं आहे.
