IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यावर Aggressive सेलिब्रेशन जेमिसनला पडलं महागात, प्रेक्षकांकडून ट्रोल; IPL ने केली कारवाई

दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज काईल जेमिसनने वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर केलेल्या आक्रमक सेलिब्रेशनमुळे त्याच्यावर आयपीएल कारवाई सुरू झाली आहे. अशा पद्धतीने सेलिब्रेट करणं त्याला महागात पडलं आहे

Updated On: May 02, 2026 | 11:09 AM
जेमिसनला सेलिब्रेशन पडलं महागात (फोटो सौजन्य - X.com)

  • वैभव सूर्यवंशीची विकेट पडल्यावर केले भयानक सेलिब्रेशन 
  • काइल जेमिनसनला पडले महागात 
  • आयपीएलने केली कारवाई 
वैभव सूर्यवंशी हा आयपीएल २०२६ मध्ये अत्यंत घातक बॅटर म्हणून सर्वांच्या समोर आलाय. अगदी दिग्गज बॉलरचीदेखील या संपूर्ण हंगामात वैभवने धुलाई केली आहे. त्यामुळे वैभवला आऊट केल्यानंतर प्रत्येक बॉलरला आनंद होत आहे. पण त्याचे सेलिब्रेशन नक्की कसे असावे हादेखील एक प्रश्न आहे. आता वैभवची विकेट काढल्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने सेलिब्रेशन करणं बॉलरला चक्क त्रासदायक ठरलं आहे. 

दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज काईल जेमिसनने राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीला बाद केले. वैभवने खेळलेल्या पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला. न्यूझीलंडच्या जेमिसनने पुढच्याच चेंडूवर एक अप्रतिम यॉर्कर टाकला, ज्यामुळे वैभव निःशब्द झाला आणि त्रिफळाचीत झाला. विकेटनंतर जेमिसनने आक्रमकपणे जल्लोष केला. तो वैभवकडे गेला आणि मोठ्याने ओरडला, ज्यामुळे त्याच्यावर सर्वत्र टीका झाली. त्याचं हे असं करणं अत्यंत चुकीचे ठरले आहे. प्रेक्षकांचा रोष तर त्याने ओढवून घेतलाच पण त्यासह IPL ने देखील त्याच्यावर कारवाई केली आहे. 

जेमिसनवर आयपीएलची कारवाई

आयपीएलने काईल जेमिसनला त्याच्या आक्रमक जल्लोषाबद्दल ताकीद दिली आहे आणि त्याला एक डिमेरिट पॉइंटही दिला आहे. आयपीएलने एका निवेदनात म्हटले आहे, “जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या ४३ व्या सामन्यादरम्यान खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आयपीएल आचारसंहितेच्या स्तर १ चे उल्लंघन केल्याबद्दल दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज काईल जेमिसनला ताकीद देण्यात आली आहे.”

काईल जेमिसनने आपली चूक कबूल केली

काईल जेमिसनने आपली चूक कबूल केली आहे. आयपीएलच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “जेमिसनने आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.५ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे, जे सामन्यादरम्यान आक्षेपार्ह भाषा, कृती किंवा हावभाव वापरण्याशी संबंधित आहे, ज्यामुळे दुसऱ्या खेळाडूकडून आक्रमक प्रतिक्रिया येऊ शकते. जेमिसनने आपली चूक कबूल केली आणि सामनाधिकारी राजीव सेठ यांनी लादलेली शिक्षा स्वीकारली.” 

दरम्यान वैभवने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया ना मैदानात दिली ना मैदानाबाहेर. अनेकदा वैभव सर्व प्रतिक्रिया या त्याच्या खेळामार्फतच देत असतो. त्यामुळे आता पुन्हा दिल्लीसमोर राजस्थानचा संघ उभा ठाकला तर नक्की वैभवची बॅट कशी तळपणार हेच चाहत्यांना पहायचं आहे. 

Published On: May 02, 2026 | 11:09 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

