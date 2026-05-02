Iran Explosion: इराणमध्ये बॉम्बस्फोटात 14 आयआरजीसी जवान शहीद, 2 जखमी; ट्रम्प म्हणाले, ‘इराणच्या नेतृत्वात मोठी फूट’

Iran Explosion News : इराणच्या झांजन प्रांतात शोधमोहिमेदरम्यान एक मोठा अपघात घडला. बॉम्बस्फोटात IRGCचे चौदा सैनिक ठार झाले. याचे परिणाम शांतता चर्चेवर होऊ शकतात. याबाबत वाचा सविस्तर अपडेट.

Updated On: May 02, 2026 | 11:10 AM
Iran Explosion: इराणमध्ये दारुगोळा निकामी करण्याच्या कारवाईदरम्यान मोठा अपघात… १४ आयआरजीसी जवान शहीद, २ जखमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • १४ जवानांचा मृत्यू
  • ट्रम्प यांची इराणवर टीका
  • अमेरिकेवर आरोप

Iran IRGC explosion Zanjan 2026 : जागतिक राजकारणात आणि युद्धभूमीवर सध्या अतिशय संवेदनशील आणि धक्कादायक घडामोडी घडत आहेत. इराणच्या उत्तर-पश्चिम भागात असलेल्या झांजन प्रांतात एक अशी मोठी दुर्घटना घडली आहे, ज्याने संपूर्ण पश्चिम आशियाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एका विशेष मोहिमेदरम्यान झालेल्या भीषण स्फोटात इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्स म्हणजेच आयआरजीसीचे (IRGC) १४ उच्च प्रशिक्षित सैनिक शहीद झाले आहेत. या घटनेमुळे दोन्ही देशांमधील आधीच नाजूक झालेल्या शांतता चर्चेवर आणि वाटाघाटींवर मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

झांजन प्रांतात नेमके काय घडले?

प्राप्त माहितीनुसार, ही घटना झांजन प्रांतात घडली. या भागात जवळपास १,२०० हेक्टर शेतजमीन अशी आहे, जी नुकत्याच झालेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यांमुळे अतिशय असुरक्षित झाली आहे. या जमिनीत अनेक न फुटलेले बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब आणि एअर-ड्रॉप केलेल्या खाणी (Mines) विखुरलेल्या आहेत. या धोकादायक दारूगोळ्याला सुरक्षितपणे निकामी करण्यासाठी आयआरजीसीच्या विशेष ‘अन्सार अल-महादी’ युनिटच्या पथकाला तैनात करण्यात आले होते.

हे जवान जमिनीवरील स्फोटके शोधून ती निकामी करत असताना अचानक एका शक्तिशाली बॉम्बचा भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत १४ जवान जागीच शहीद झाले, तर इतर दोन जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत पावलेले जवान आयआरजीसीच्या सर्वात अनुभवी आणि विशेष दलातील होते. या घटनेमुळे इराणच्या सुरक्षा दलांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या काही दिवसांत त्यांनी १५ हजारांपेक्षा जास्त स्फोटके नष्ट केली होती, तरीही या दुर्घटनेने सुरक्षेच्या गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे.

अमेरिकेवर आयआरजीसीचा गंभीर आरोप

या दुर्घटनेनंतर इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सने (IRGC) एक अधिकृत निवेदन जारी केले आणि सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. आयआरजीसीने आरोप केला आहे की, अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणांमुळेच हा विनाश ओढवला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेचे प्रशासन आता जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर नियंत्रण मिळवण्यापेक्षा त्यात अडथळे निर्माण करण्याचे काम करत आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिकेने केलेली नाकेबंदी ही केवळ इराणलाच नाही, तर चीन, रशिया आणि युरोपला रोखण्याच्या एका मोठ्या जागतिक भू-राजकीय योजनेचा भाग होती, परंतु ती पूर्णपणे अयशस्वी झाली आहे. या स्फोटाच्या घटनेचा वापर इराण सरकार आपल्या बचावासाठी आणि अमेरिकेवर जागतिक दबाव आणण्यासाठी करत आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे.

ट्रम्प यांचे मोठे विधान: “इराणचे नेतृत्व विस्कळीत”

या सर्व घटनाक्रमावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसच्या लॉनवरून प्रतिक्रिया दिली. ट्रम्प यांनी इराणच्या नव्या शांतता प्रस्तावावर स्पष्ट शब्दांत असमाधान व्यक्त केले आहे. ट्रम्प म्हणाले की, इराणच्या अंतर्गत नेतृत्वात मोठी फूट पडली आहे. त्यांच्यात दोन, तीन किंवा चार गट आहेत जे देशाला वेगवेगळ्या दिशांना खेचत आहेत.

ट्रम्प यांनी दावा केला की, या अंतर्गत कलहामुळे इराणसोबत अंतिम करार करणे खूप कठीण होत आहे. ते पुढे म्हणाले की, जरी इराणला करार करायचा असेल, तरी त्यांची विस्कळीत झालेली नेतृत्वसाखळी त्यांना एकत्र येऊन निर्णय घेऊ देत नाही. या विधानावरून स्पष्ट होते की, अमेरिका सध्या इराणवर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणणे सुरूच ठेवेल.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणच्या झांजन प्रांतात झालेला स्फोट कशामुळे झाला?

    Ans: नुकत्याच झालेल्या हवाई हल्ल्यांमधून उरलेले न फुटलेले बॉम्ब आणि दारुगोळा साफ करताना हा स्फोट झाला.

  • Que: या अपघातात किती सैनिक शहीद झाले?

    Ans: या अपघातात आयआरजीसीच्या 'अन्सार अल-महादी' युनिटचे १४ सैनिक शहीद झाले असून, २ जण जखमी आहेत.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणच्या शांतता प्रस्तावावर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणच्या नेतृत्वाला विस्कळीत (disjointed) म्हटले आणि इराणचा प्रस्ताव फेटाळताना वाटाघाटींवर शंका उपस्थित केली.

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक
