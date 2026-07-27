चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो

चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी महिला कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण वारंवार केमिकल प्रॉडक्ट वापरल्यामुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, डाग, पिगमेंटशन, सुरकुत्या कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्किन केअर ट्रीटमेंट केल्या जातात. पण यामुळे काही काळापुरता त्वचेवर ग्लो टिकून राहतो चेहरा सुंदर दिसतो. कालांतराने पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील नॅचरल ग्लो वाढवण्यासाठी कोणत्या पेयांचे नियमित सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे त्वचेच्या समस्या कमी होतील. (फोटो सौजन्य – istock)