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International Safe Places to Work Day: शारीरिक सुरक्षेसोबत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य; जाणून घ्या काय आहेत कर्मचाऱ्यांचे अधिकार?

Updated On: Jul 27, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

International Safe Places To Work Day : आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित कार्यस्थळ दिन दरवर्षी २७ जुलै रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि सकारात्मक कार्यस्थळे निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

international safe places to work day july 27 employee safety marathi news

International Safe Places to Work Day: शारीरिक सुरक्षेसोबत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य; जाणून घ्या काय आहेत कर्मचाऱ्यांचे अधिकार?

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विस्तार
  • २७ जुलै – आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित कार्यस्थळ दिन
  • मानसिक आणि भावनिक आरोग्याला प्राधान्य
  • संस्था व कंपन्यांची जबाबदारी

आजच्या आधुनिक आणि वेगाने बदलणाऱ्या कॉर्पोरेट जगतात प्रत्येक व्यक्ती आपल्या दिवसाचा आणि आयुष्याचा एक खूप मोठा भाग स्वतःच्या कार्यस्थळी घालवतो. अशा वेळी ते कार्यस्थळ कर्मचाऱ्यासाठी किती सुरक्षित, पोषक आणि आदरयुक्त आहे, यावर केवळ त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक जीवनच नाही तर संपूर्ण संस्थेची प्रगती आणि उत्पादकता अवलंबून असते. याच अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे जगभराचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दरवर्षी २७ जुलै रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित कार्यस्थळ दिन’ (International Safe Places to Work Day) अत्यंत उत्साहाने आणि गांभीर्याने साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरातील सर्व प्रकारच्या औद्योगिक क्षेत्रांना, सरकारी व खासगी कंपन्यांना आणि स्टार्टअप्सना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रेरित करतो.

अनेकदा ‘कार्यस्थळावरील सुरक्षा’ किंवा ‘वर्कप्लेस सेफ्टी’ म्हटले की, लोकांच्या डोळ्यांसमोर केवळ अग्निशमन यंत्रे, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, हेल्मेट किंवा कारखान्यांमधील यंत्रसामग्रीपासून बचाव करणाऱ्या भौतिक उपाययोजनाच येतात. परंतु, आधुनिक व्यावसायिक युगात ‘सुरक्षित कार्यस्थळ’ या संकल्पनेची व्याख्या यापेक्षा कितीतरी अधिक व्यापक आणि सखोल झाली आहे. आजचे सुरक्षित कार्यस्थळ तेच मानले जाते, जिथे शारीरिक सुरक्षेसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक (Mental) आणि भावनिक (Emotional) आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. जिथे कर्मचारी कोणत्याही भीतीशिवाय, दबावाशिवाय आणि आत्मविश्वासाने आपले मत मांडू शकतात, तिथेच खऱ्या अर्थाने सुरक्षित वातावरण निर्माण होते.

भेदभाव, मानसिक छळ आणि असुरक्षिततेला पूर्णविराम

‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित कार्यस्थळ दिन’ हा सर्व कंपन्या आणि संस्थांना एका महत्त्वाच्या कर्तव्याची आठवण करून देतो. कार्यस्थळावर लिंग, धर्म, जात, भाषा, वयोमान किंवा पदाच्या आधारावर होणारा कोणताही भेदभाव कर्मचाऱ्याच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करतो. तसेच, वरिष्ठांकडून होणारा मानसिक छळ (Priceless/Toxic Work Culture), लैंगिक छळ (POSH) किंवा सततची असुरक्षिततेची भावना ही कोणत्याही संस्थेसाठी अत्यंत घातक मानली जाते. या दिवशी विविध कॉर्पोरेट क्षेत्रांत स्पष्ट संदेश दिला जातो की, अशा प्रकारच्या नकारात्मक वर्तनाला कार्यस्थळात अजिबात स्थान असणार नाही.

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जेव्हा एखादी संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक निष्पक्ष आणि पारदर्शक धोरण (Inclusive & Transparent Policy) राबवते, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेची अनुभूती मिळते. यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील कामाचा ताण कमी होतो आणि त्यांची काम करण्याची उत्सुकता वाढते. या विशेष दिनाचे औचित्य साधून अनेक कंपन्यांमध्ये विशेष परिसंवाद, जनजागृती मोहीम आणि परस्परसंवादी कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते. या उपक्रमांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामगार हक्कांविषयी, सुरक्षिततेच्या नियमांविषयी आणि कायदेशीर संरक्षणाविषयी सविस्तर माहिती दिली जाते.

मानसिक स्वास्थ्य आणि मानवी मूल्यांचा आदर

सध्याच्या धावपळीच्या आणि टार्गेट-ओरिएंटेड संस्कृतीत कर्मचाऱ्यांना भेडसावणारा सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे बर्नआऊट (Burnout) आणि मानसिक नैराश्य होय. काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यातील संतुलन बिघडल्याने तसेच ऑफिसमधील विषारी वातावरणामुळे हजारो कर्मचारी दरवर्षी मानसिक त्रासाला सामोरे जातात. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित कार्यस्थळ दिन अशा वातावरणात बदल घडवून आणण्यासाठी एक व्यासपीठ पुरवतो. मानवी मूल्यांचा आदर करणे, कर्मचाऱ्यांच्या विचारांना सन्मान देणे आणि त्यांच्या आरोग्याची सातत्याने विचारपूस करणे हे प्रत्येक चांगल्या नेत्याचे आणि व्यवस्थापनाचे लक्षण मानले जाते.

जेव्हा कर्मचाऱ्यांना हे ठाऊक असते की, जर कामाच्या ठिकाणी काही चूक झाली किंवा त्यांनी कोणतीही शंका उपस्थित केली, तर त्यांना अपमानित केले जाणार नाही किंवा नोकरीवरून काढले जाणार नाही (Psychological Safety), तेव्हा ते अधिक मोकळेपणाने नवीन कल्पना मांडू शकतात. इनोव्हेशन आणि कंपनीच्या प्रगतीसाठी अशा प्रकारचे मोकळे व सुरक्षित वातावरण असणे अत्यंत आवश्यक असते.

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समान संधी आणि सर्वांगीण विकासाचे वातावरण

आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित कार्यस्थळ दिन केवळ आजच्या सुरक्षेपुरता मर्यादित नसून तो भविष्यातील एका निरोगी समाजाची पायाभरणी करतो. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मग तो पुरुष असो, स्त्री असो वा तृतीयपंथी असो; त्याला समान संधी (Equal Opportunity) मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सुरक्षित कार्यस्थळामध्ये सर्वांसाठी प्रगतीची दारे समान रीतीने उघडी असतात.

या दिवशी जगभरातील सर्व संस्थांना एकच आवाहन केले जाते—आपल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ कामाचे साधन न मानता त्यांना सहप्रवासी माना. त्यांची सुरक्षा हीच कंपनीची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी दररोज सकाळी आनंदाने आणि सुरक्षिततेच्या विश्वासाने ऑफिसमध्ये येतो आणि संध्याकाळी तितक्याच समाधानाने आपल्या घरी परततो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या आंतरराष्ट्रीय दिवसाचा उद्देश यशस्वी ठरतो. चला तर मग, या २७ जुलै रोजी आपणही आपल्या कार्यस्थळाला अधिक सुरक्षित, आदरयुक्त, आणि मानवी मूल्यांवर आधारित बनवण्याचा ठाम संकल्प करूया!

Web Title: International safe places to work day july 27 employee safety marathi news

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Published On: Jul 27, 2026 | 11:30 AM

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