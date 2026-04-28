वाढत्या उन्हाळ्यात आवडीने कलिंगड खात असाल तर थांबा! ‘या’ लोकांच्या आरोग्यासाठी ठरेल अतिशय घातक

राज्यासह संपूर्ण देशभरात तापमानामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या तापमानात शरीर थंड ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. दही, ताक, लस्सी, कोल्ड्रिंक इत्यादी सोबतच पाणीदार फळे सुद्धा आवडीने खाल्लेले जातात. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून निघते. यासाठी उन्हाळ्यात कलिंगड आवडीने खाल्लेले जाते. कलिंगडमध्ये असलेले फायबर आणि इतर आवश्यक घटक उष्णतेपासून शरीराचा बचाव करतात. पण काहींच्या आरोग्यासाठी कलिंगड अतिशय धोकादायक ठरते. त्यामुळे कलिंगड खाण्याऐवजी या गोष्टींची काळजी नक्कीच घ्यावी. या गंभीर आजारांपासून त्रस्त असल्यास कलिंगडाचे सेवन करताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. (फोटो सौजन्य – istock)