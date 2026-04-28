Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • If You Love Eating Watermelon In Summer Stop It Can Be Harmful For These People

वाढत्या उन्हाळ्यात आवडीने कलिंगड खात असाल तर थांबा! ‘या’ लोकांच्या आरोग्यासाठी ठरेल अतिशय घातक

राज्यासह संपूर्ण देशभरात तापमानामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या तापमानात शरीर थंड ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. दही, ताक, लस्सी, कोल्ड्रिंक इत्यादी सोबतच पाणीदार फळे सुद्धा आवडीने खाल्लेले जातात. फळांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून निघते. यासाठी उन्हाळ्यात कलिंगड आवडीने खाल्लेले जाते. कलिंगडमध्ये असलेले फायबर आणि इतर आवश्यक घटक उष्णतेपासून शरीराचा बचाव करतात. पण काहींच्या आरोग्यासाठी कलिंगड अतिशय धोकादायक ठरते. त्यामुळे कलिंगड खाण्याऐवजी या गोष्टींची काळजी नक्कीच घ्यावी. या गंभीर आजारांपासून त्रस्त असल्यास कलिंगडाचे सेवन करताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Apr 28, 2026 | 12:00 PM
वाढत्या उन्हाळ्यात आवडीने कलिंगड खात असाल तर थांबा! 'या' लोकांच्या आरोग्यासाठी ठरेल अतिशय घातक

वाढत्या उन्हाळ्यात आवडीने कलिंगड खात असाल तर थांबा! 'या' लोकांच्या आरोग्यासाठी ठरेल अतिशय घातक

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 नियमित मद्यपान करणाऱ्या लोकांनी कलिंगड अजिबात खाऊ नये. याशिवाय कलिंगड थंड असल्यामुळे काहींना लगेच सर्दी खोकल्याचा त्रास होऊ शकतो.

नियमित मद्यपान करणाऱ्या लोकांनी कलिंगड अजिबात खाऊ नये. याशिवाय कलिंगड थंड असल्यामुळे काहींना लगेच सर्दी खोकल्याचा त्रास होऊ शकतो.

2 / 5 कलिंगडामध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण खूप जास्त असते. किडनीच्या आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांनी कलिंगड खाऊ नये. यामुळे स्टोन वाढण्यासोबतच दोन्ही किडन्यांना सूज येऊ शकते.

कलिंगडामध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण खूप जास्त असते. किडनीच्या आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांनी कलिंगड खाऊ नये. यामुळे स्टोन वाढण्यासोबतच दोन्ही किडन्यांना सूज येऊ शकते.

3 / 5 कलिंगडमध्ये खूप जास्त फायबर असते. पोटाच्या आजारांनी असलेल्या लोकांनी आहारात कलिंगड खाण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. कारण यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे जुलाब, गॅस किंवा पोट फुगण्याची शक्यता असते.

कलिंगडमध्ये खूप जास्त फायबर असते. पोटाच्या आजारांनी असलेल्या लोकांनी आहारात कलिंगड खाण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. कारण यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे जुलाब, गॅस किंवा पोट फुगण्याची शक्यता असते.

4 / 5 मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी वारंवार कलिंगड खाणे घातक ठरू शकते. कारण यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स असते, ज्याच्या परिणामामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाधते.

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी वारंवार कलिंगड खाणे घातक ठरू शकते. कारण यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स असते, ज्याच्या परिणामामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाधते.

5 / 5 काहींना कलिंगड खाल्ल्यानंतर रॅश, पुरळ किंवा त्वचेचे इन्फेक्शन होऊ शकते. रात्रीच्या वेळी उशिरा कलिंगड खाऊ नये. यामुळे वारंवार लघवीला जावे लागते.

काहींना कलिंगड खाल्ल्यानंतर रॅश, पुरळ किंवा त्वचेचे इन्फेक्शन होऊ शकते. रात्रीच्या वेळी उशिरा कलिंगड खाऊ नये. यामुळे वारंवार लघवीला जावे लागते.

Web Title: If you love eating watermelon in summer stop it can be harmful for these people

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM
Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

May 18, 2026 | 02:34 PM
CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

May 18, 2026 | 02:33 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

May 18, 2026 | 02:23 PM
Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

May 18, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM