  • Jalgaon Crime Dispute Erupts After Cricket Match In Jalgaon Chopper Attack Launched With The Question Where Are You From 3 Injured

Jalgaon Crime: जळगावात क्रिकेटनंतर वाद भडकला, “तुम्ही कुठले?” म्हणत चॉपरने हल्ला; 3 जखमी

जळगावातील मेहरूण तलाव परिसरात क्रिकेटनंतर किरकोळ वादातून दोन गटांमध्ये चॉपर व धारदार शस्त्रांनी हल्ला झाला. या घटनेत तीन तरुण गंभीर जखमी झाले असून पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 11:50 AM
  • “तुम्ही कुठले?” या कारणावरून वाद भडकला
  • चॉपर व धारदार शस्त्रांनी हल्ला; 3 जखमी
  • पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेत तपास सुरू
जळगाव: जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका किरकोळ वादातून चॉपरने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. या हल्ल्यात तीन जण जखमी झाले. ही घटना जळगाव शहरातील मेहरूण तलाव परिसरात रविवारी रात्री घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे.

काय घडलं नेमकं?

रविवारी क्रिकेटचा सामना संपल्यानंतर मेहरूण तलाव परिसरात दोन गट समोरासमोर आले. यावेळी “तुम्ही कुठले?” या एका किरकोळ प्रश्नावरून वादाला सुरुवात झाली. हा वाद हळूहळू विकोपाला गेला आणि दोन्ही गटांनी एकमेकांवर चॉपर आणि धारदार शस्त्रांनी हल्ला चढवला. या हल्ल्यात राहुल सोनवणे, चेतन सोनवणे आणि मोहीत महाजन हे तिघे गंभीर जखमी झाले आहे. एवढेच नाही तर ते रक्ताच्या थारोळ्यात असलेला व्हिडीओ शोषलं मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे. विक्रांत राणे, मोहीत महाजन आणि निलेश सपकाळे असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या तरुणांची नावे आहेत. जखमी असलेला मोहीत महाजन याला उपचार मिळण्याऐवजी पोलिसांनी बराच वेळ पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले, असा दावा त्याच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

पोलीस कोठडीत जखमींची प्रकृती चिंताजनक

पोलीस कोठडीत असतानाच मोहीतची प्रकृती अचानक खालावली. त्याला छातीत दुखू लागल्याने आणि उलट्या होऊन तो बेशुद्ध पडल्याने खळबळ माजली. मोहीतच्या छातीत चॉपरने वार करण्यात आल्याचे समजते. त्याला सध्या खासगी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल करण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या गटातील राहुल सोनवणे याच्यावरही खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

पोलीस तपास सुरु

या घटनेमुळे जळगाव शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे, किरकोळ कारणावरून हत्या होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कशामुळे घडली?

    Ans: क्रिकेटनंतर “तुम्ही कुठले?” या किरकोळ प्रश्नावरून वाद झाला.

  • Que: किती जण जखमी झाले?

    Ans: या हल्ल्यात तीन तरुण गंभीर जखमी झाले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 11:50 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

