मृत्यूचा पुरावा! बहिणीची कबर खोदली, सांगाडा घेऊन भाऊ पोहचला बँकेत... नक्की काय आहे प्रकरण? Viral Video पाहून उडेल थरकाप

काय आहे प्रकरण?
माहितीनुसार, दयानाली गावातील रहिवासी असलेल्या ५० वर्षीय जीतू मुंडा यांना आपली मृत बहिण कालरा मुंडा (५६) हिच्या बँक खात्यातून २०,००० रुपये काढायचे होते. बहिणीचे २६ जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले. जीतूला घरखर्चासाठी पैशांची नितांत गरज होती ज्यासाठी त्याने बहिणीच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याचा निर्णय घेतला. निरक्षर आणि गरीब असलेल्या जीतू मुंडा यांनी सांगितले की, अनेकदा बँकेत गेल्यानंतरही कर्मचारी त्यांना पैसे काढण्यासाठी खातेदाराला सोबत आणायला सांगायचे. जातूने वारंवार बहिणीच्या निधनाची माहिती सांगितल्यानंतरही कर्मचारी त्याच्यावर विश्वास ठेवत नव्हते. अखेर निराशेने त्याने बहिणीची कबर खोदत तिचा सांगाडा बँकेत नेण्याचा निर्णय घेतला. सांगाड्याला गोणीत भरुन त्याने पुराव्यासाठी तो बँकेत नेला.
कंकाल लेकर बैंक पहुंचा शख्स 👇 चिलचिलाती धूप में यह शख्स अपनी बहन का कंकाल लादे बैंक पहुंचा.सिर्फ़ यह साबित करने के लिए कि उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी है. यह शख़्स अपनी बहन के खाते से 20,000 रुपये निकालने के लिए बार बार बैंक का चक्कर लगा रहा था. लेकिन बैंक मैनेजर बार बार यही कह… pic.twitter.com/x9Anm8Sran — Priya singh (@priyarajputlive) April 28, 2026
बँकेत जेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा सर्वांना हे दृष्य पाहून धक्का बसला. माहिती मिळताच पाटणा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी (आयआयसी) किरण प्रसाद साहू घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जितू हा एक निरक्षर आदिवासी माणूस होता, ज्याला कायदेशीर वारस किंवा नॉमिनी यांसारख्या तांत्रिक संज्ञांची माहिती नव्हती. बँकेचे अधिकारी त्याला योग्य प्रक्रिया समजावून सांगण्यात अयशस्वी ठरले. माहितीनुसार, पोलिसांच्या उपस्थितीतच या सांगाड्यावर पुन्हा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बँकेच्या सूत्रांनुसार, कालरा मुंडा यांच्या खात्यातील नॉमिनीचाही मृत्यू झाल्याने, जितू हा एकमेव हक्कदार उरला आहे. स्थानिक गट विकास अधिकारी आणि पोलिसांनी आता जीतूला पैसे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
