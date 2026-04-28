मृत्यूचा पुरावा! बहिणीची कबर खोदली, सांगाडा घेऊन भाऊ पोहचला बँकेत… नक्की काय आहे प्रकरण? Viral Video पाहून उडेल थरकाप

Updated On: Apr 28, 2026 | 11:49 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • ओडिशातील एका गावात बँक व्यवहाराशी संबंधित धक्कादायक घटना समोर आली.
  • आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे एका व्यक्तीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
  • घटनेनंतर प्रशासन आणि पोलिसांनी हस्तक्षेप करून मदतीचे आश्वासन दिले.
ओडिशाच्या केओंझार जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना उघडकीस झाली आहे जिने सर्वांच्याच पायाखालची जमिन हादरवली. आदिवासी भावाला आपल्या बहिणीच्या बँक खात्यातून पैसे काढायचे होते ज्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी त्याच्याकडे मृत्यूचा पुरावा मागितला. अशात हताश होऊन त्याने असे काही केले ज्याने संपूर्ण इंटरनेट हादरुन उठले. व्यक्तीने मृत्यूचा पुरावा देण्यासाठी आपल्या मृत बहिणीचा सांगाडा बँकेत नेऊन ठेवला. ही विचित्र आणि धक्कादायक घटना पाटणा ब्लॉकच्या मालिपोसी येथील ओडिशा ग्रामीण बँकेच्या शाखेत घडली. याचा व्हिडिओ आता समोर आला असून यात व्यक्ती गोणीत बहिणीच्या सांगाड्याला भरुन बँकेच्या दिशेने जाताना दिसतो. चला घटनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

माहितीनुसार, दयानाली गावातील रहिवासी असलेल्या ५० वर्षीय जीतू मुंडा यांना आपली मृत बहिण कालरा मुंडा (५६) हिच्या बँक खात्यातून २०,००० रुपये काढायचे होते. बहिणीचे २६ जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले. जीतूला घरखर्चासाठी पैशांची नितांत गरज होती ज्यासाठी त्याने बहिणीच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याचा निर्णय घेतला. निरक्षर आणि गरीब असलेल्या जीतू मुंडा यांनी सांगितले की, अनेकदा बँकेत गेल्यानंतरही कर्मचारी त्यांना पैसे काढण्यासाठी खातेदाराला सोबत आणायला सांगायचे. जातूने वारंवार बहिणीच्या निधनाची माहिती सांगितल्यानंतरही कर्मचारी त्याच्यावर विश्वास ठेवत नव्हते. अखेर निराशेने त्याने बहिणीची कबर खोदत तिचा सांगाडा बँकेत नेण्याचा निर्णय घेतला. सांगाड्याला गोणीत भरुन त्याने पुराव्यासाठी तो बँकेत नेला.

बँकेत जेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा सर्वांना हे दृष्य पाहून धक्का बसला. माहिती मिळताच पाटणा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी (आयआयसी) किरण प्रसाद साहू घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जितू हा एक निरक्षर आदिवासी माणूस होता, ज्याला कायदेशीर वारस किंवा नॉमिनी यांसारख्या तांत्रिक संज्ञांची माहिती नव्हती. बँकेचे अधिकारी त्याला योग्य प्रक्रिया समजावून सांगण्यात अयशस्वी ठरले. माहितीनुसार, पोलिसांच्या उपस्थितीतच या सांगाड्यावर पुन्हा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. बँकेच्या सूत्रांनुसार, कालरा मुंडा यांच्या खात्यातील नॉमिनीचाही मृत्यू झाल्याने, जितू हा एकमेव हक्कदार उरला आहे. स्थानिक गट विकास अधिकारी आणि पोलिसांनी आता जीतूला पैसे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 28, 2026 | 11:48 AM

