बुधवार पेठेतील ‘त्या’ कुंटणखान्यातील चार फ्लॅट सील; 3 बांगलादेशी महिलांना ठोकल्या बेड्या

बुधावर पेठेतील दाणे आळी येथील न्यु वेलकम तसेच बेगम या इमारतीतील चार फ्लॅट पोलिसांनी एकाचवेळी सील केले आहेत. एक वर्षासाठी हे प्लॅट सील करण्यात आले आहेत.

Updated On: Apr 28, 2026 | 11:46 AM
पुणे : बुधावर पेठेतील दाणे आळी येथील न्यु वेलकम तसेच बेगम या इमारतीतील चार फ्लॅट पोलिसांनी एकाचवेळी सील केले आहेत. एक वर्षासाठी हे प्लॅट सील करण्यात आले आहेत. यासोबतच बेकायदेशीर पुण्यात आलेल्या व वास्तव्य करणाऱ्या तीन बांगलादेशी महिलांना देखील पुणे पोलिसांना पकडण्यात यश आले आहे. फरासखाना पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

 

फ्लॅट सीलप्रकरणात फरासखाना पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम १४४, ९६, ९८, ९९, ३(५), ३५१(२), १५(२), १२७(४), १३७(२), ६४, ४९, ६१(२) अनैतिक मानवी वाहतूक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ चे कलम ३,४,५,६,७ पोक्सो अॅक्ट कलम ४, १७ अन्वये गुन्हा दाखल आहे.

फरासखाना पोलिसांनी काही महिन्यांपुर्वी बुधावर पेठेतील न्यु वेलकम व बेगम या इमारतीत छापा कारवाई केली होती. या कारवाईत काही अल्पवयीन मुलींकडून याठिकाणी वेश्या व्यावसाय करून घेतल्याची बाब समोर आली होती. नंतर या प्रकरणात कारवाई करून कुंटणखान्याचा मालक तसेच जागा चालक यांच्यावर कारवाई केली होती. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी संबंधित इमारतीतील फ्लॅट सील करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानूसार पोलिस उपायुक्त ऋषीकेश रावले यांनी यासंदंर्भात प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांकडे सादर केला होता. त्यानूसार आयुक्तांनी या दोन इमारतीमधील एकूण चार फ्लॅट एक वर्षांसाठी सील केले आहेत.

तीन बांगलादेशी महिलांना पकडले

बुधवार पेठेत सातत्याने बांगलादेशी महिला छुप्या पद्धतीने येऊन वेश्या व्यावसाय करत असल्याचे समोर येत आहे. यामुळे पोलिसांकडून गोपनीय माहिती काढली जात आहे. त्याचदरम्यान, एक महिन्यांपुर्वी तीन बांगलादेशी महिला बुधवार पेठेत आल्याची माहिती मिळाली. त्यानूसार उपायुक्त ऋषीकेश रावले यांनी विशेष पथक तयार करून कारवाई केली. त्यावेळी येथून जोशना शकुर अली, कुलसुम खातून व अंजुरा बेगम या बांगलादेशी महिलांना पकडण्यात आले.

कोल्हापुरात संतापजनक घटना!

कोल्हापूर येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अमरावती नंतर आता कोल्हापूर येथून अश्लील व्हिडीओ प्रकरण समोर आलं आहे. एका तरुणाने व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेल केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुलाची शिरोली येथील शाहिद सनदे याला या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. तर शाहिद चा मित्र शाहरुख देसाई हा फरार आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीकडे जवळपास 8 ते 9 तरुणींचे व्हिडीओ असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. न्यायालयाने शाहिदला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 11:45 AM

