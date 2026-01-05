आंबवलेल्या पदार्थांचा आहारात करा समावेश! आतड्यांच्या आरोग्यापासून ते वजन कमी करण्यापर्यंत आरोग्याला होतील भरमसाट फायदे

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सकाळच्या नाश्त्यात आंबवलेल्या पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जाते. इडली, डोसा, दही, कांजी, लोणचं इत्यादी अनेक पदार्थ आवडीने खाल्लेले जातात. मागील अनेक वर्षांपासून आंबवलेले पदार्थ जगभरात प्रसिद्ध आहेत. दक्षिण भारतीय पदार्थ प्रामुख्याने आंबवून बनवले जातात. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. आंबवलेले अन्न म्हणजे आंबवण्याच्या प्रक्रियेतून बनवलेले अन्नपदार्थ. यामुळे आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टेरिया तयार होतात, ज्यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होते. जाणून घ्या आंबवलेले पदार्थ खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 05, 2026 | 10:55 AM
आंबवलेल्या पदार्थांचा आहारात करा समावेश!

शरीराची कमी झालेली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आंबवलेल्या पदार्थांचे नियमित सेवन करावे. याशिवाय हे पदार्थ आतड्या निरोगी ठेवण्यासाठी मदत करतात.

आंबवलेल्या पदार्थांमधील प्रोबायोटिक्स आतड्यांमधील चांगले बॅक्टेरिया वाढतात. यामुळे गॅस, बद्धकोष्ठता आणि अपचनाच्या कोणत्याही समस्या उद्भवत नाहीत.

वाढलेले वजन कमी कमी करण्यासाठी आंबवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. आंबवलेले पदार्थ खाल्ल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही.

हृद्यरोगापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी आहारात इडली, डोसा इत्यादी आंबवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे खराब कोलेस्ट्रॉल नष्ट होण्यास मदत होते.

Published On: Jan 05, 2026 | 10:55 AM

