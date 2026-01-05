आंबवलेल्या पदार्थांचा आहारात करा समावेश! आतड्यांच्या आरोग्यापासून ते वजन कमी करण्यापर्यंत आरोग्याला होतील भरमसाट फायदे

सकाळच्या नाश्त्यात आंबवलेल्या पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर सेवन केले जाते. इडली, डोसा, दही, कांजी, लोणचं इत्यादी अनेक पदार्थ आवडीने खाल्लेले जातात. मागील अनेक वर्षांपासून आंबवलेले पदार्थ जगभरात प्रसिद्ध आहेत. दक्षिण भारतीय पदार्थ प्रामुख्याने आंबवून बनवले जातात. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. आंबवलेले अन्न म्हणजे आंबवण्याच्या प्रक्रियेतून बनवलेले अन्नपदार्थ. यामुळे आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टेरिया तयार होतात, ज्यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होते. जाणून घ्या आंबवलेले पदार्थ खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)