Kieron Pollard – Naseem Shah चालू सामन्यात भिडले! नक्की घडलं काय? सोशल मिडियावर Video Viral

दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये खेळल्या गेलेल्या ILT20 फायनल दरम्यान, एक दृश्य पाहायला मिळाले ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. अंतिम सामन्यादरम्यान, डेझर्ट वायपर्सचा पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज नसीम शाह आणि एमआय एमिरेट्सचा कर्णधार किरॉन पोलार्ड यांच्यात हाणामारी झाली, ज्यामुळे जेतेपदाच्या लढतीत तणाव निर्माण झाला. या हाय-व्होल्टेज ड्रामाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
एमआय एमिरेट्सच्या डावातील ११ व्या षटकात ही घटना घडली. नसीम शाहने षटकाचा शेवटचा चेंडू टाकला तेव्हा नॉन-स्ट्रायकर एंडवर उभ्या असलेल्या पोलार्डने नसीमला काहीतरी म्हटले. नसीमने लगेचच त्याला उत्तर दिले, ज्यामुळे वाद वाढला. दोन्ही खेळाडूंमध्ये शाब्दिक बाचाबाची इतकी तीव्र झाली की परिस्थिती शांत करण्यासाठी मैदानावरील पंचांना हस्तक्षेप करावा लागला.
वाद तिथेच संपला नाही. नसीम जेव्हा त्याचा पुढचा स्पेल टाकायला आला तेव्हा पोलार्डने त्याला चिथावणी दिल्याचे दिसून आले. पण यावेळी नसीम शाहने चेंडूने प्रत्युत्तर दिले. डावाच्या १७ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर नसीमने पोलार्डला पायचीत केले. मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न करताना पोलार्ड संजय पहलने त्याला झेलबाद केले. पोलार्ड २८ चेंडूत २८ धावा काढून बाद झाला. विकेट घेतल्यानंतर नसीमची प्रतिक्रिया पाहण्यासारखी होती.
कर्णधार किरॉन पोलार्डने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्याचा निर्णय संघाला लागू पडला नाही. प्रथम फलंदाजी करताना, सॅम करनच्या नेतृत्वाखालील डेझर्ट वायपर्सने १८२ धावा केल्या. सॅम करनने नाबाद ७४ धावा काढल्या. प्रत्युत्तरादाखल, एमआय एमिरेट्स दबाव सहन करू शकले नाहीत आणि १८.३ षटकांत १३६ धावांतच त्यांचा डाव संपला. अशाप्रकारे, डेझर्ट वायपर्सने अंतिम सामना ४६ धावांनी जिंकला.
Sparks fly in the middle! 🧨 The Final brings out many emotions, catching Naseem Shah & Kieron Pollard in the middle of it. ⚔️#Final #DVvMIE #DPWorldILT20 #WhereTheWorldPlays #AllInForCricket pic.twitter.com/PGUsSl3PaT — International League T20 (@ILT20Official) January 4, 2026
