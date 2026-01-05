Mamata Banerjee Birthday : राजकारणातील दीदी अर्थात ममता बॅनर्जी यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 05 जानेवारीचा इतिहास

Mamata Banerjee Birthday : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा वाढदिवस आहे. त्यांचा जन्म राजधानी कोलकात्यात ५ जानेवारी १९५५ रोजी झाला. त्यांचे वडील स्वातंत्र्य सैनिक होते. ममता बॅनर्जी महाविद्यालयात असल्यापासून राजकारणात पाऊल ठेवलं. त्यांनी काँग्रेसमधून राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा केला. त्यानंतर स्वत:चा तृणमूल काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. पश्चिम बंगालमधील डाव्यांची ३ दशकांपासूनची सत्ता उलथवून टाकत त्या मुख्यमंत्री झाल्या. विद्यार्थीदशेपासूनच राजकारणात सक्रिय असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या कामाच्या, नेतृत्त्व गुणांच्या जोरावर त्यांनी राजकारणामध्ये आपली वेगळी निर्माण केली आहे.
