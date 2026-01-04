Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Praniti Shinde Mahavikas Aghadis Silent Protest To Protest The Brutal Murder Of Mns Activist Balasaheb Sarvade

Praniti Shinde : मनसे कार्यकर्ते बाळासाहेब सरवदे यांच्या निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीचे मुक आंदोलन

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते बाळासाहेब सरवदे यांच्या निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने शहरात मुक आंदोलन करण्यात आले.

Updated On: Jan 04, 2026 | 08:09 PM

Follow Us:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते बाळासाहेब सरवदे यांच्या निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने शहरात मुक आंदोलन करण्यात आले. खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात काळ्या फिती लावून भाजप विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. राजकीय वादातून बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झाल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने सत्तेसाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, असा गंभीर दावा केला. या घटनेत एका निरागस व्यक्तीचा जीव गेला असून, पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी महाविकास आघाडी कायम उभी राहील, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

Follow Us:

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते बाळासाहेब सरवदे यांच्या निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने शहरात मुक आंदोलन करण्यात आले. खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात काळ्या फिती लावून भाजप विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. राजकीय वादातून बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झाल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने सत्तेसाठी भाजप कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, असा गंभीर दावा केला. या घटनेत एका निरागस व्यक्तीचा जीव गेला असून, पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी महाविकास आघाडी कायम उभी राहील, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

Web Title: Praniti shinde mahavikas aghadis silent protest to protest the brutal murder of mns activist balasaheb sarvade

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 08:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral
1

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेचा हात अन् साथ नाहीच! फक्त 9 जागांवरच आघाडी
2

BMC Elections 2026: मनसेच्या ‘राजा’ला जनतेचा हात अन् साथ नाहीच! फक्त 9 जागांवरच आघाडी

Maharashtra Politics: “रात्र वैऱ्याची आहे,तर…”; बाळा नांदगावकरांची मतदानाआधी भावनिक पोस्ट
3

Maharashtra Politics: “रात्र वैऱ्याची आहे,तर…”; बाळा नांदगावकरांची मतदानाआधी भावनिक पोस्ट

Solapur News : श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वराच्या यात्रेला सुरुवात; भाविकांची अलोट गर्दी
4

Solapur News : श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वराच्या यात्रेला सुरुवात; भाविकांची अलोट गर्दी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM