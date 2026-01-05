Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कळंबोली प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये युतीची प्रचारात आघाडी, सरस्वती काथारांसह इतर उमेदवारांना वाढता पाठिंबा

लवकरच निवडणूक होणार असून आता हळूहळू मतदार नक्की कोणाच्या बाजूने झुकत आहेत हे समोर यायला लागले आहे आणि कळंबोलीमध्येदेखील याची प्रचिती आली आहे. प्रचारात कोणी आघाडी घेतली आहे, जाणून घ्या

Updated On: Jan 05, 2026 | 10:49 AM
कळंबोलीत महायुतीचे वारे स्पष्ट

  • कळंबोलीमध्ये महायुतीचे वारे
  • प्रचारात घेतली मोठी आघाडी 
  • सरस्वती काथारांसह इतर उमेदवारांनाही मतदारांचा पाठिंबा 
पनवेल ग्रामीणः कळंबोली प्रभाग क्रमांक 10 मधील भाजपा युतीच्या उमेदवारांनी प्रचारात मोठी आघाडी घेतली आहे.युतीच्या प्रचाराच्या झंझावातापुढे विरोधक निष्प्रभ ठरल्याचे पाहायला मिळत आहे.पनवेल पालिकेसाठी 2017 साली झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष तसेच कॉग्रेस पक्ष एकत्रित पणे उतरले होते.प्रभाग क्रमांक 10 मधील मतदारांनी शेकाप, राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या पारड्यात आपले मत टाकले होते.मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे त्या वेळी शेकाप राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष आघाडीचे चार पैकी तीन उमेदवार विजयी झाले होते तर भाजपा तर्फे निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या मोनिका महानवर या एकमेव महिला उमेदवाराला विजय मिळवण्यात यश आले होते. यंदा मात्र हे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. मागील निवडणुकीत शेकाप तर्फे निवडणूक लढवून विजयी झालेल्या रवींद्र भगत यांनी भाजपात प्रवेश केला असून भाजपा कडून भगत यांना संधी देण्यात आली आहे.भगत यांच्या सोबत 2017 च्या निवडणुकीत शेकाप कडून निवडणूक लढून निसटता पराभव पत्करलेल्या सरस्वती कथारा यांना देखील भाजपाकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. दरम्याच्या काळात गतवेळी शेकाप आघाडीत असलेल्या राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाने भाजपा सोबत युती केल्याने राष्ट्रवादी तुन निवडून आलेले विजय खानवकर तसेच भाजपातून निवडणूक लढवून विजय मिळवलेल्या मोनिका महानवर यांना देखील भाजपातून पुन्हा संधी देण्यात आल्याने प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये भाजपा युतीचे पारडे जड मानले जात आहे.

प्रभागातील प्रत्येक गल्ली आणि सोसायट्यांमध्ये जाऊन ‘डोअर-टू-डोअर’ (गृहभेट) प्रचारावर युतीच्या उमेदवारांनी भर दिला आहे.पत्रकाच्या माध्यमातून स्थानिक समस्या सोडवण्याचे आश्वासन मतदारांना दिले जात आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांसोबतच प्रभागात गेल्या काही वर्षांत झालेली रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेची कामे मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया आणि पत्रकांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर युतीच्या उमेदवारांकडून केला जात आहे.

Panvel Municipal Corporation: पनवेल पालिका मतदारांचे मत, पाणी समस्यांवर उपाय करणाऱ्याला मतदान

सरस्वती काथारा पराभवाचा वाचपा काढणार

शेवटच्या वेळी किरकोळ अपघातात जायबंदी झाल्याने 2017 च्या निवडणूक शेकाप आघाडी कडून निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या सरस्वती काथारा यांचा पराभव झाला होता.पराभवाने खचून न जाता पक्षातील विजयी उमेदवारांच्या खांद्याला खांदा लावून काथारा यांनी प्रभागाच्या विकासासाठी काम केल्याने मतदारांचा मोठा पाठिंबा काथारा यांना मिळताना दिसून येत आहे.

​आघाडी तर्फे उमेदवारांची शोधाशोध, अपक्ष उमेदवारांना अधिकृत उमेदवारी देण्याची विरोधकांवर नामुष्की

माजी नगरसेवक रवींद्र भगत आणि सरस्वती काथारा यांनी भाजपात प्रवेश करून उमेदवारी मिळवल्याने तसेच राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष देखील भाजपा युतीत सामील झाल्याने राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक विजय खानावकर, भाजपा उमेदवार माजी नगरसेविका मोनिका महानवर यांच्या विरोधात उमेदवारांची शोधाशोध करण्याची वेळ आघाडीतील पक्षांवर आली असून, अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरण्याची तय्यारी केलेल्या उमेदवारांची मिन्नतवारी करून अधिकृत उमेदवार म्हणून त्यांना आघाडी तर्फे निवडणूक रिंगणात उतरवण्यात आले आहे.

Panvel Municipal Corporation: पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणूकीसाठी प्रशासन सज्ज…

प्रभाग 9 मधील माजी नगरसेवक प्रभाग 10 मध्ये 

उमेदवार मिळत नसल्याने मागील निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 9 मधून शेकाप कडून निवडणूक लढवून विजयी झालेल्या गोपाळ भगत यांना प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये आयात करून निवडणूक लढवण्याची वेळ शेकाप वर आली आहे.परिणामी प्रभाग 9 मध्ये निवडून येऊन प्रभागात प्रभावी काम करण्यात अपयशी ठरल्याने भगत यांना प्रभाग 10 या त्यांच्या मूळ गावाचा समावेश असलेल्या प्रभागात आयात करण्यात आल्याची टीका विरोधक करत आहेत.

Published On: Jan 05, 2026 | 10:49 AM

