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रोजच्या आहारात नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ! शरीरात दिवसभर टिकून राहील ऊर्जा, दिसाल अधिक तरुण

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, जंक फूडचे अतिसेवन, झोपेची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. शरीरात विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर शरीरात अनेक बदल दिसून येतात. थकवा, अशक्तपणा वाढू लागल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. तरुण वयातच चेहऱ्यावर सुरकुत्या येऊन त्वचेचे सौंदर्य कमी होऊन जाते. त्यामुळे दैनंदिन आहारात आवर्जून या पदार्थांचा समावेश करावा. पौष्टिक आणि शरीरास आवश्यक असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास कायमच तरुण आणि हेल्दी आरोग्य राहील. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 21, 2026 | 11:56 AM
रोजच्या आहारात नियमित खा 'हे' पौष्टिक पदार्थ! शरीरात दिवसभर टिकून राहील ऊर्जा, दिसाल अधिक तरुण

रोजच्या आहारात नियमित खा 'हे' पौष्टिक पदार्थ! शरीरात दिवसभर टिकून राहील ऊर्जा, दिसाल अधिक तरुण

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1 / 5 पेरूमध्ये विटामिन सी, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरू खाल्ल्यास पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच त्वचेचे आरोग्य सुधारेल.

पेरूमध्ये विटामिन सी, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरू खाल्ल्यास पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच त्वचेचे आरोग्य सुधारेल.

2 / 5 पेरूमध्ये विटामिन सी, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरू खाल्ल्यास पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच त्वचेचे आरोग्य सुधारेल.

पेरूमध्ये विटामिन सी, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पेरू खाल्ल्यास पचनक्रिया निरोगी राहण्यासोबतच त्वचेचे आरोग्य सुधारेल.

3 / 5 सकाळी उठल्यानंतर दुधाचा चहा पिण्याऐवजी ब्लॅक कॉफी प्यावी. यामुळे फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळेल. शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ब्लॅक कॉफी पिण्याचा सल्ला दिला जातो.

सकाळी उठल्यानंतर दुधाचा चहा पिण्याऐवजी ब्लॅक कॉफी प्यावी. यामुळे फॅटी लिव्हरच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळेल. शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ब्लॅक कॉफी पिण्याचा सल्ला दिला जातो.

4 / 5 दुपारच्या जेवणात नियमित वाटीभर दही खावे. दही खाल्ल्यामुळे आतड्यांचे आरोग्य सुधारते आणि पचनक्रिया निरोगी राहण्यास मदत होते. दह्यात असलेले प्रोबायोटिक आतड्यांचे कार्य सक्रिय ठेवतात.

दुपारच्या जेवणात नियमित वाटीभर दही खावे. दही खाल्ल्यामुळे आतड्यांचे आरोग्य सुधारते आणि पचनक्रिया निरोगी राहण्यास मदत होते. दह्यात असलेले प्रोबायोटिक आतड्यांचे कार्य सक्रिय ठेवतात.

5 / 5 दैनंदिन आहारात हंगामी फळे आणि भाज्यांचा समावेश करावा. फळे खाल्ल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि वर्षभर तब्येत चांगली राहण्यास मदत होते.

दैनंदिन आहारात हंगामी फळे आणि भाज्यांचा समावेश करावा. फळे खाल्ल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि वर्षभर तब्येत चांगली राहण्यास मदत होते.

Web Title: Include these nutritious foods in your daily diet regularly your body will retain energy throughout the day

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Published On: Jul 21, 2026 | 11:56 AM

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