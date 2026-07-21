रोजच्या आहारात नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ! शरीरात दिवसभर टिकून राहील ऊर्जा, दिसाल अधिक तरुण

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, जंक फूडचे अतिसेवन, झोपेची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. शरीरात विटामिनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर शरीरात अनेक बदल दिसून येतात. थकवा, अशक्तपणा वाढू लागल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. तरुण वयातच चेहऱ्यावर सुरकुत्या येऊन त्वचेचे सौंदर्य कमी होऊन जाते. त्यामुळे दैनंदिन आहारात आवर्जून या पदार्थांचा समावेश करावा. पौष्टिक आणि शरीरास आवश्यक असलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास कायमच तरुण आणि हेल्दी आरोग्य राहील. (फोटो सौजन्य – istock)