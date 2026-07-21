मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cjp Protest Update Thugs In Police Uniforms Abhijit And Ashutosh Clashed With The Police Right In The Middle Of The Road

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

Updated On: Jul 21, 2026 | 11:47 AM IST
जाहिरात
सारांश

काल दिल्ली पोलिसांच्या वर्दीत गुंड भरले होते. नावाची प्लेट हटवून त्यांनी मुलांना मारहाण केली आहे. काय चाललंय हे देशात १२ वर्षांच्या मुलीला तुम्ही मारत आहात, यांना शरम वाटत नाहीत. काल सोनम वांगचुक त्यांचे उपोषण सोडणार होते, खूप मुश्कीलिने आम्ही त्यांना उपोषण सोडण्यासाठी तयार केलं होतं.

Abhijit Dipke, Delhi Police, CJP Protest, Jantar Mantar

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CJP Protest Update: दिल्लीतील संसद भवन परिसरात घडलेल्या घडामोडीनंतर संपूर्ण देशातील वातावरण चांगलचं तापलं आहे. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्यानंतर  कॉकरोज जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके, प्रवक्ता सौरभ दास आणि आशुतोष रांका थेट  दिल्ली पोलिसां समोर उभे ठाकल्याचे पाहायला मिळाले. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना संसद भवन मार्गावरील पोलिस ठाण्यात जाण्याची सुचना केली. पण अभिजीत यांनी तिथे जाण्यास नकार दिला.

पोलिसांनी तीघांनाही पोलीस ठाण्यात जाऊन चर्चा करण्याची विनंती केली.पण तिघेही चांगलेच भडकल्याचे पाहायला मिळाले.  विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी खूप मारल आहेत. आम्ही तुमच्या लाठ्या काठ्या खाल्या आहेत. तुम्ही विद्यार्थ्य़ांना खूप मारलं आहे. आता आम्हाला इथे रस्त्यावरच  बोलायचं आहे. तुम्ही किती मारहाण केली. अजूनही तुमच मन भरलं नाही का, १२ वर्षांच्या मुलीचं डोक फोडलं, अशा शब्दांत अभिजीत यांनी पोलिसांना सुनावलं.

CJP protest Update: पोलिसांनी विद्यार्थीनीला मारहाण केली छातीवर …! अभिजीत संतापला

विद्यार्थ्यांनी काल तुमचा मार खाल्ला, आता सकाळीही तुम्ही विद्यार्थ्यांना मारहाण करत आहात,  तुमचं मन भरलं नाही का, तुम्ही विद्यार्थ्यांचे रक्त सांडलं आहे. आता बसून चर्चा होणार नाही. तुम्ही काल रस्त्यावर पोरांना मारलं आहे. आताही तुम्ही जंतर मंतरवर येणारे-जाणारे रस्ते बंद केले आहेत. पोलिसांनी आम्ही जंतर मंतरवरील रस्ते खुले करत असल्याचे आश्वासन दिले.

कालच्या घटनेनंतर बोलताना अभिजीत दिपके म्हणाले,  कालच्या घटनेनंतर देशात पोलीस नाहीत पोलिसांची गुंडगिरी सुरू आहे.  पुरुष पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गितांजली वांगचुक यांच्या केसांना धरून ओढले. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहा यांनी या देशात पोलिसांना गुंड बनवून ठेवलं  आहे. २० हून अधिक विद्यार्थ्यांची हत्या करून मन भरलेल नाही.  म्हणूनच त्यांनी आज पोलिसांना अजून विद्यार्थ्यांना निर्दयीपणे मारहाण करण्याचे आदेश दिले होते.

काल दिल्ली पोलिसांच्या वर्दीत गुंड भरले होते. नावाची प्लेट हटवून त्यांनी मुलांना मारहाण केली आहे. काय चाललंय हे देशात १२ वर्षांच्या मुलीला तुम्ही मारत आहात, यांना शरम वाटत नाहीत. काल सोनम वांगचुक त्यांचे उपोषण सोडणार होते, खूप मुश्कीलिने आम्ही त्यांना उपोषण सोडण्यासाठी तयार केलं होतं. पण संसद भवन परिसरात काल झालेल्या घटनेनंतर त्यांनी उपोषण सोडण्यास नकार दिला आहे. अजून एक दिवस जरी त्यांनी उपोषण सुरू ठेवलं तरी त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे.

National Student Laptop Scheme: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फ्री लॅपटॉपचा मेसेज आलाय? PIB कडून करण्यात आलेला

गेल्या २०- २५ दिवसांपासून इथे मुले शांततापूर्ण आंदोलन करत होते. त्यावेळी काही नाही झालं.  दिल्ली पोलिसांकडून काल पहिल्यांदा लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यांची मारहाण पाहून कोणाचातरी जीव गेला पाहिजे. असे आदेशच त्यांना मिळाले होते. हेच दिसून येत होते. या मुलांना  इतकं मारा इतकं मारा की या मुलांनी पुन्हा सरकारला प्रश्न विचारला नाही पाहिजे. असा आरोपही अभिजीतने केला. त्यांना मुलांचे आंदोलन थांबवायचेच होते. तर ते वॉटर कॅननचा वापर करू शकले असते, पण त्यांनी तसे केले नाही. त्यांनी मुलांना मरेपर्यंत मारहाणच केली.

Web Title: Cjp protest update thugs in police uniforms abhijit and ashutosh clashed with the police right in the middle of the road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Delhi News: दिल्लीत आंदोलनांचा तणाव वाढला! विद्यार्थ्यांनंतर आता हजारो शेतकरी राजधानीच्या दिशेने
1

Delhi News: दिल्लीत आंदोलनांचा तणाव वाढला! विद्यार्थ्यांनंतर आता हजारो शेतकरी राजधानीच्या दिशेने

Ritesh-Genelia Deshmukh: ‘देशाच्या भविष्याचे…’, रितेश -जिनिलीया यांची एक्स पोस्ट व्हायरल; तरुणांच्या समर्थनार्थ मांडली ठाम भूमिका
2

Ritesh-Genelia Deshmukh: ‘देशाच्या भविष्याचे…’, रितेश -जिनिलीया यांची एक्स पोस्ट व्हायरल; तरुणांच्या समर्थनार्थ मांडली ठाम भूमिका

CJP protest Update: पोलिसांनी विद्यार्थीनीला मारहाण केली छातीवर …! अभिजीत संतापला
3

CJP protest Update: पोलिसांनी विद्यार्थीनीला मारहाण केली छातीवर …! अभिजीत संतापला

दिल्ली लाठीचार्जचे महाराष्ट्रात पडसाद; माढ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा संतप्त एल्गार
4

दिल्ली लाठीचार्जचे महाराष्ट्रात पडसाद; माढ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा संतप्त एल्गार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

CJP Protest Update: पोलिसांच्या वर्दीत गुंड, भर रस्त्यात अभिजीत-आशुतोष पोलिसांना भिडले

Jul 21, 2026 | 11:47 AM
कोरेगाव तालुक्यात रंगणार तिरंगी सामना; जिल्हा बँक सोसायटी मतदारसंघांसाठी नरसिंग दिसले मैदानात

कोरेगाव तालुक्यात रंगणार तिरंगी सामना; जिल्हा बँक सोसायटी मतदारसंघांसाठी नरसिंग दिसले मैदानात

Jul 21, 2026 | 11:43 AM
Farmers Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 30 जुलैपूर्वी खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार, कृषीमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Farmers Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 30 जुलैपूर्वी खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार, कृषीमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Jul 21, 2026 | 11:36 AM
महापालिकेच्या कारवाईचा फटका! २६ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

महापालिकेच्या कारवाईचा फटका! २६ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

Jul 21, 2026 | 11:30 AM
Health Update: १० पैकी ९ भारतीयांचे कोलेस्ट्रॉल खराब! आयसीएमआरच्या अहवालातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर

Health Update: १० पैकी ९ भारतीयांचे कोलेस्ट्रॉल खराब! आयसीएमआरच्या अहवालातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर

Jul 21, 2026 | 11:30 AM
CJP Protest: मुलांना घेऊन जंतर-मंतर आंदोलनात पोहोचली ‘ही’ मराठी अभिनेत्री; व्हिडिओने वेधलं लक्ष

CJP Protest: मुलांना घेऊन जंतर-मंतर आंदोलनात पोहोचली ‘ही’ मराठी अभिनेत्री; व्हिडिओने वेधलं लक्ष

Jul 21, 2026 | 11:25 AM
काळ आला होत पण वेळ…! बाईक घसरली, चप्पल उडाली; रस्त्याच्या काठावरुन कोसळणार तितक्यात… Video Viral

काळ आला होत पण वेळ…! बाईक घसरली, चप्पल उडाली; रस्त्याच्या काठावरुन कोसळणार तितक्यात… Video Viral

Jul 21, 2026 | 11:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा