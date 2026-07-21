Delhi News: दिल्लीत आंदोलनांचा तणाव वाढला! विद्यार्थ्यांनंतर आता हजारो शेतकरी राजधानीच्या दिशेने

नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या या लढ्याला अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी काही नव्या संघटनांनीही सहभाग घेतल्याने या आंदोलनाचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. Delhi News
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मात्र, काल या आंदोलनादरम्यान परिस्थिती अचानक बिघडली. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या धक्काबुक्कीनंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची घटना घडली. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाले. त्यामुळे या आंदोलनाची चर्चा देशभर सुरू झाली आहे.
याचवेळी दिल्लीसमोर आणखी एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पंजाबमधील हजारो शेतकरी शंभू सीमेवर जमा झाले असून दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याची तयारी करत आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित असलेल्या मुक्त व्यापार कराराला त्यांचा तीव्र विरोध आहे. हा करार शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा करार लागू झाल्यास परदेशातील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादने भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात येतील. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार नाही. लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने हा करार तातडीने मागे घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
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या आंदोलनासाठी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातून शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. विविध शेतकरी संघटनांचे नेतेही दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी अनेक संघटना एकत्र आल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
दुसरीकडे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. दिल्लीच्या सीमांवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस आणि सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले असून संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. काही भागात वाहतुकीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत, तर आवश्यक यंत्रसामग्रीही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारकडून ठोस निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले असले, तरी मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दिल्लीत आधीच विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना आता शेतकरीही रस्त्यावर उतरल्यामुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या दोन्ही आंदोलनांचा परिणाम केवळ राजधानीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे पडसाद देशाच्या राजकारणावर, व्यापार धोरणावर आणि शेती क्षेत्रावरही उमटू शकतात. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकार कोणती भूमिका घेते आणि आंदोलनाचा मार्ग कोणत्या दिशेने जातो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.