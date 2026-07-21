Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?

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मिळालेल्या माहितीनुसार, गिनी बिसाऊईचा ध्वज असलेल्या एमव्ही गोल्डन लिओ या मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला. हे जहाज मका घेऊन ओडेसा बंदरातून रवाना झाले होते. रविवारी (२० जुलै) संध्याकाळी जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले. या जहाजावर पाच भारतीयांसह १९ जण प्रवास करत होते. यातील चार भारतीयांचा मृत्यू झाला असून १ जण गंभीर जखमी असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
या हल्ल्यासाठी युक्रेनने रशियाला जबाबदार धरले आहे. युक्रेनच्या आरोपांनुसार, जहाजावर तीन क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. या हल्ल्यानंतर जहाजाला मोठी आग लागली होती. परंतु सध्या या हल्ल्यांबाबात रशियाकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.
भारताने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याची दखल घेत भारतीय नागरिकांच्या कुटुंबीयांप्रती शोख व्यक्त केला. मंत्रालयाने घटनेचा निषेध करत म्हटले, व्यापारी जहाजे, निष्पाप नाविक आणि नागरिकांना लक्ष्य करणे हे स्वीकार्य नाही. सागरी मार्गावरुन जहाजांवरील हल्ले आणि व्यापारी मार्गात अडथळा निर्माण करणाऱ्या कारवायांचा भारत निषेध करतो असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.
युक्रेनमधील भारतीय दूतावासाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष्य ठेवून असल्याचे सांगितले. त्यांनी जखमी भारतीयाला आवश्यक ती मदत पुरवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती दिली. तसेच मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला.
Our statement on attacks on commercial vessel – MV GOLDEN LEO ⬇️ 🔗 https://t.co/rhM365hrWJ pic.twitter.com/UMfD7qmT53 — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 20, 2026
२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाला होती. या युद्धाला आता पाच वर्षे झाली परंतु तणाव निवळण्याचे कोणतेही चिन्ह नाही. या युद्धामुळे दोन्ही देशांतील नागरी पायाभूत सुविधा, व्यापारी जहाजे आणि सर्वसामान्य नागरिक प्रभावित होत आहे. याचा भारतीयांवरही परिणाम होत आहे. यामुळे भारताने दोन्ही देशांना शांतता आणि राजनैतिक मार्गाने संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे.
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