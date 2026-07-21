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Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?

Updated On: Jul 21, 2026 | 11:54 AM IST
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सारांश

Odessa Port Attack : रशिया युक्रेन तणाव काही निवळण्याचे नाव घेईना. या युद्धाचा फटका भारतालाही बसत आहे. ओडेसा बंदराजवळी हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. याचा सरकारडून तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

Odessa Port Attack indian killed

Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • युक्रेनमधील मालवाहू जहाजावर हल्ला
  • ४ भारतीयांचा मृत्यू
  • भारताकडून तीव्र निषेध
Odessa Port Attack News in Marathi : कीव्ह/नवी दिल्ली :एक मोठे वृत्त समोर आले आहे. युक्रेनमधील ओडेसा बंदर परिसरतात एका मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला आहे. धक्कादायक म्हणजे या हल्ल्यात चार भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर एक भारतीय गंभीर जखमी आहे. या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. युक्रेनने याचा आरोप रशियावर केला आहे. मात्र, भारताने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असला तरी यामध्ये कोणत्याही देशाचे नाव घेतलेले नाही.

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कधी आणि कुठे झाला हल्ला?

मिळालेल्या माहितीनुसार, गिनी बिसाऊईचा ध्वज असलेल्या एमव्ही गोल्डन लिओ या मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला. हे जहाज मका घेऊन ओडेसा बंदरातून रवाना झाले होते. रविवारी (२० जुलै) संध्याकाळी जहाजाला लक्ष्य करण्यात आले. या जहाजावर पाच भारतीयांसह १९ जण प्रवास करत होते. यातील चार भारतीयांचा मृत्यू झाला असून १ जण गंभीर जखमी असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

युक्रेनचा रशियावर आरोप

या हल्ल्यासाठी युक्रेनने रशियाला जबाबदार धरले आहे. युक्रेनच्या आरोपांनुसार, जहाजावर तीन क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. या हल्ल्यानंतर जहाजाला मोठी आग लागली होती. परंतु सध्या या हल्ल्यांबाबात रशियाकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही.

भारताची प्रतिक्रिया

भारताने या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याची दखल घेत भारतीय नागरिकांच्या कुटुंबीयांप्रती शोख व्यक्त केला. मंत्रालयाने घटनेचा निषेध करत म्हटले, व्यापारी जहाजे, निष्पाप नाविक आणि नागरिकांना लक्ष्य करणे हे स्वीकार्य नाही. सागरी मार्गावरुन जहाजांवरील हल्ले आणि व्यापारी मार्गात अडथळा निर्माण करणाऱ्या कारवायांचा भारत निषेध करतो असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.

युक्रेनमधील भारतीय दूतावासाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष्य ठेवून असल्याचे सांगितले. त्यांनी जखमी भारतीयाला आवश्यक ती मदत पुरवण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती दिली. तसेच मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला.

युद्ध पाच वर्षापासून सुरुच

२०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाला होती. या युद्धाला आता पाच वर्षे झाली परंतु तणाव निवळण्याचे कोणतेही चिन्ह नाही. या युद्धामुळे दोन्ही देशांतील नागरी पायाभूत सुविधा, व्यापारी जहाजे आणि सर्वसामान्य नागरिक प्रभावित होत आहे. याचा भारतीयांवरही परिणाम होत आहे. यामुळे भारताने दोन्ही देशांना शांतता आणि राजनैतिक मार्गाने संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे.

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Web Title: Russia ukraine war 4 indians killed in odessa port ship attack

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Published On: Jul 21, 2026 | 11:54 AM

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