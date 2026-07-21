कोरेगाव तालुक्यात रंगणार तिरंगी सामना; जिल्हा बँक सोसायटी मतदारसंघांसाठी नरसिंग दिसले मैदानात

कोरेगाव / संजय कदम : सातारा जिल्हा बँक निवडणूक रणधुमाळी सुरु झाली असून, बँकेसाठी सर्वाधिक लक्षवेधी ठरणाऱ्या सोसायटी मतदारसंघासाठी कोरेगाव तालुक्यातून भाजप-शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे, जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष सुनील माने, तसेच शशिकांत शिंदे यांचे निष्ठावंत शिलेदार नरसिंग दिसले यांची नावे चर्चेत आहेत.
कोरेगाव तालुका हा तीन भागात विभागला असल्याने या तिन्ही ठिकाणची राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. कोरेगाव उत्तर भाग हा फलटण विधानसभा मतदारसंघात आहे. या ठिकाणी 27 सेवा सोसायटी मतदार आहेत तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार सचिन पाटील या मतदारसंघांचे नेतृत्व करत आहेत. याशिवाय, हा भाग अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला समजला जातो. याच भागात अजित पवार राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळंस्कर यांचा मोठा राजकीय गट आहे.
विधानपरिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निबाळकर, भाजप माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबालकर, जिल्हा परिषद सदस्य भाजप नेते अमित चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्या जयश्री राजेंद्र भोसले, भाजप नेते शहाजी भोईटे असे राजकीय दिग्गज या भागाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यामुळे या भागातील सोसायटी मतदार वळवण्यात कोण यशस्वी ठरणार? हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. सध्या तरी या भागात समसमान ठराव होतील, अशी परिस्थिती आहे.
कोरेगाव मध्य भागात एकूण 40 सोसायटी मतदार आहेत. या ठिकाणी आमदार महेश शिंदे नेतृत्व करत आहेत. या भागातील दोन्ही जिल्हा परिषद सदस्य, एक पंचायत समिती सदस्य, आमदार महेश शिंदे यांच्या विचाराचे आहेत तर या भागात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे खासदार नितीन काका पाटील, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माजी आमदार व प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा गट आहे.
याशिवाय, राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्या जयश्री राजेंद्र भोसले, राष्ट्रवादीचे पंचायत समिती सदस्य निलेश जगदाळे, कोरेगाव पंचायत समिती सभापती राजे, तर कोरगावमधून आमदार महेश शिंदे गटाचे जिल्हा बँक संचालक सुनील खत्री, जिल्हा नियोजन सदस्य राहुल बर्गे, युवा नेते किरण बर्गे, कोरेगाव नगराध्यक्ष रूपाली महेश बर्गे अशी मोठी राजकीय फळी आहे. याठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते कोरेगावचे माजी नगराध्यक्ष राजाभाऊ बर्गे यांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. सध्या राजकीय परिस्थिती पाहता या ठिकाणी समसमान ठराव जातील, अशी चर्चा आहे.
कोरेगाव दक्षिण भागात 23 सोसायटी मतदार
कोरेगाव दक्षिण भागात 23 सोसायटी मतदार आहेत. हा भाग कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात आहे. या ठिकाणी भाजप आमदार मनोज घोरपडे नेतृत्व करत आहेत. मात्र, या भागात राष्ट्रवादी अजित पवार गट ही भक्कम आहे. रहिमतपूरचे माजी नगराध्यक्ष सुनील माने हे या ठिकाणी किंगमेकर ठरतील अशी परस्थिती आहे. याशिवाय, या भागात दोन्ही जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादीचे आहेत. याशिवाय माजी मंत्री व सह्याद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांचा गट आहे. त्यामुळे हा भाग राष्ट्रवादी उमेदवास फायद्याचा ठरणार आहे.
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