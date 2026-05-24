Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Photos »
  • Know The Effects Of Drinking Cold Water On The Body Disadvantages Of Drinking Fridge Water Health Care Tips

उन्हाळ्यात सतत तहान लागते म्हणून फ्रिजचे पाणी पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या थंड पाणी पिण्याचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर प्रत्येकाला थंड पाणी पिण्याची सवय असते. थंड पाणी प्यायल्याशिवाय तहानच भागत नाही. पण थंडगार पाणी प्यायल्यामुळे शरीराला तात्पुरता थंडावा मिळतो पण आरोग्यावर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. तज्ज्ञांच्या मते, थंड पाणी प्यायल्यामुळे सर्दी खोकला होण्यासोबतच पचनाच्या समस्या सुद्धा वाढू लागतात आणि आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच थंड पाणी अतिशय आवडीने पितात. चला तर जाणून घेऊया थंड पाणी प्यायल्यामुळे शरीराचे होणारे नुकसान. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: May 24, 2026 | 10:45 AM
उन्हाळ्यात सतत तहान लागते म्हणून फ्रिजचे पाणी पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या थंड पाणी पिण्याचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

उन्हाळ्यात सतत तहान लागते म्हणून फ्रिजचे पाणी पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या थंड पाणी पिण्याचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 थंड पाणी नियमितपणे प्यायल्यामुळे शरीराच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. पचनसंस्थेवर जास्तीचा तणाव निर्माण होतो, ज्यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होत नाहीत.

थंड पाणी नियमितपणे प्यायल्यामुळे शरीराच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. पचनसंस्थेवर जास्तीचा तणाव निर्माण होतो, ज्यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होत नाहीत.

2 / 5 शरीराचे सामान्य तापमान सुमारे ३७ अंश सेल्सिअस असते, पण फ्रिजचे पाणी प्यायल्यानंतर शरीराचे तापमान आणि पाण्याचे तापमान विरुद्ध होते. थंड पाणी पोटात गेल्यानंतर शरीराला जास्तीची ऊर्जा खर्च करावी लागते.

शरीराचे सामान्य तापमान सुमारे ३७ अंश सेल्सिअस असते, पण फ्रिजचे पाणी प्यायल्यानंतर शरीराचे तापमान आणि पाण्याचे तापमान विरुद्ध होते. थंड पाणी पोटात गेल्यानंतर शरीराला जास्तीची ऊर्जा खर्च करावी लागते.

3 / 5 अपचन, गॅस, पोट फुगणे आणि जडपणा इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवतात. वारंवार फ्रिजमधील थंड पाणी प्यायल्यास मेटाबॉलिझमवर परिणाम होतो आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते.

अपचन, गॅस, पोट फुगणे आणि जडपणा इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवतात. वारंवार फ्रिजमधील थंड पाणी प्यायल्यास मेटाबॉलिझमवर परिणाम होतो आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते.

4 / 5 फ्रिजचे थंड पाणी प्यायल्यानंतर अनेकांना सर्दी, खोकला तर काहींना सतत कफ होण्याची शक्यता असते. फुफ्फुसांमध्ये कफ जमा झाल्यामुळे श्वास घेण्यास अडचण निर्माण होते.

फ्रिजचे थंड पाणी प्यायल्यानंतर अनेकांना सर्दी, खोकला तर काहींना सतत कफ होण्याची शक्यता असते. फुफ्फुसांमध्ये कफ जमा झाल्यामुळे श्वास घेण्यास अडचण निर्माण होते.

5 / 5 शरीरातील तापमानात अचानक होणाऱ्या बदलांमुळे मेंदू व मज्जासंस्थेवर ताण निर्माण होतो. याशिवाय हृदयविकार, उच्च रक्तदाब किंवा रक्ताभिसरणासंबंधित समस्या निर्माण होतात.

शरीरातील तापमानात अचानक होणाऱ्या बदलांमुळे मेंदू व मज्जासंस्थेवर ताण निर्माण होतो. याशिवाय हृदयविकार, उच्च रक्तदाब किंवा रक्ताभिसरणासंबंधित समस्या निर्माण होतात.

Web Title: Know the effects of drinking cold water on the body disadvantages of drinking fridge water health care tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 10:45 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उन्हाळ्यात सतत तहान लागते म्हणून फ्रिजचे पाणी पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या थंड पाणी पिण्याचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

उन्हाळ्यात सतत तहान लागते म्हणून फ्रिजचे पाणी पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या थंड पाणी पिण्याचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

May 24, 2026 | 10:45 AM
सरकारी ट्रेनिंगमध्ये अचानक अनपेक्षित पाहुण्याची एन्ट्री; थेट महिलंच्या पक्तींत वानरराजांनी मारली बैठक, Video Viral

सरकारी ट्रेनिंगमध्ये अचानक अनपेक्षित पाहुण्याची एन्ट्री; थेट महिलंच्या पक्तींत वानरराजांनी मारली बैठक, Video Viral

May 24, 2026 | 10:44 AM
Gokul Story: गोकुळात श्रीकृष्णाने बदलल्या श्रद्धा, परंपरा आणि समाजाची विचारसरणी

Gokul Story: गोकुळात श्रीकृष्णाने बदलल्या श्रद्धा, परंपरा आणि समाजाची विचारसरणी

May 24, 2026 | 10:30 AM
Vodafone Idea 5G: आता यूजर्सना मिळणार सुपरफास्ट इंटरनेट! पश्चिम बंगाल आणि पूर्व भारतातील 10 शहरांमध्ये सुरु झाली 5G सर्विस

Vodafone Idea 5G: आता यूजर्सना मिळणार सुपरफास्ट इंटरनेट! पश्चिम बंगाल आणि पूर्व भारतातील 10 शहरांमध्ये सुरु झाली 5G सर्विस

May 24, 2026 | 10:28 AM
Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

May 24, 2026 | 10:23 AM
वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

वाटीभर रव्याचा वापर करून लहान मुलांसाठी बनवा रसाळ आंब्याचा मऊसूत केक, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

May 24, 2026 | 10:20 AM
White House Firing : व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर; कोण आहे यामागील सूत्रधार?

White House Firing : व्हाईट हाऊसबाहेर गोळीबारातील हल्लेखोराचा फोटो समोर; कोण आहे यामागील सूत्रधार?

May 24, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM