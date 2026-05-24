उन्हाळ्यात सतत तहान लागते म्हणून फ्रिजचे पाणी पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या थंड पाणी पिण्याचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर प्रत्येकाला थंड पाणी पिण्याची सवय असते. थंड पाणी प्यायल्याशिवाय तहानच भागत नाही. पण थंडगार पाणी प्यायल्यामुळे शरीराला तात्पुरता थंडावा मिळतो पण आरोग्यावर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. तज्ज्ञांच्या मते, थंड पाणी प्यायल्यामुळे सर्दी खोकला होण्यासोबतच पचनाच्या समस्या सुद्धा वाढू लागतात आणि आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच थंड पाणी अतिशय आवडीने पितात. चला तर जाणून घेऊया थंड पाणी प्यायल्यामुळे शरीराचे होणारे नुकसान. (फोटो सौजन्य – istock)