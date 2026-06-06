रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे विश्रांती घेण्यास जास्त वेळ मिळत नाही. सतत काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकून राहिल्यामुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. शरीराला आवश्यक असलेली शांत झोप न मिळाल्यास आरोग्य तणाव वाढतो आणि शरीराला वेगवेगळ्या गंभीर आजारांची लागण होते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला झोपेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. या पदार्थांच्या सेवनामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. (फोटो सौजन्य – istock)