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रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे विश्रांती घेण्यास जास्त वेळ मिळत नाही. सतत काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकून राहिल्यामुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. शरीराला आवश्यक असलेली शांत झोप न मिळाल्यास आरोग्य तणाव वाढतो आणि शरीराला वेगवेगळ्या गंभीर आजारांची लागण होते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला झोपेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर. या पदार्थांच्या सेवनामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:44 AM
रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश

रात्रीच्या वेळी शांत झोप लागत नाही? मग आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश

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1 / 5 हल्ली प्रत्येक व्यक्ती अपुऱ्या झोपेमुळे त्रस्त आहे. झोपेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर शरीराला वेगवेगळ्या आजारांची लागण होते आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडते. अशावेळी आहारात नियमित एक किंवा दोन भिजवलेले अक्रोड खावेत.

हल्ली प्रत्येक व्यक्ती अपुऱ्या झोपेमुळे त्रस्त आहे. झोपेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर शरीराला वेगवेगळ्या आजारांची लागण होते आणि संपूर्ण आरोग्य बिघडते. अशावेळी आहारात नियमित एक किंवा दोन भिजवलेले अक्रोड खावेत.

2 / 5 दैनंदिन आहारात नियमित पालक खावे. पालक खाल्ल्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते. मज्जासंस्था, स्नायू आणि शरीरातील हाडे मजबूत राहण्यास मदत होते. पालेभाज्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात मॅग्नेशियम असते.

दैनंदिन आहारात नियमित पालक खावे. पालक खाल्ल्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते. मज्जासंस्था, स्नायू आणि शरीरातील हाडे मजबूत राहण्यास मदत होते. पालेभाज्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात मॅग्नेशियम असते.

3 / 5 शरीरातील हार्मोनल संतुलन आणि झोपेचे चक्र सुधारण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या फळांचा समावेश केला जातो. नियमित किंवा आठवड्यातून दोनदा किवी खाल्ल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारेल. यामध्ये सेरोटोनिन नावाचे रसायन आढळून येते, ज्यामुळे मेंदूला शांत झोप लागते.

शरीरातील हार्मोनल संतुलन आणि झोपेचे चक्र सुधारण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या फळांचा समावेश केला जातो. नियमित किंवा आठवड्यातून दोनदा किवी खाल्ल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारेल. यामध्ये सेरोटोनिन नावाचे रसायन आढळून येते, ज्यामुळे मेंदूला शांत झोप लागते.

4 / 5 दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या मांसाहारी पदार्थांचे सेवन करावे. कारण या पदार्थांमध्ये अमिनो आम्ल मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते, ज्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि शरीराला फायदे होतात.

दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या मांसाहारी पदार्थांचे सेवन करावे. कारण या पदार्थांमध्ये अमिनो आम्ल मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते, ज्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि शरीराला फायदे होतात.

5 / 5 मेलाटोनिन हार्मोन लवकर झोपेसाठी आणि झोपेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी फार आवश्यक आहे. अक्रोडसोबतच नियमित पिस्ता खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळेल.

मेलाटोनिन हार्मोन लवकर झोपेसाठी आणि झोपेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी फार आवश्यक आहे. अक्रोडसोबतच नियमित पिस्ता खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळेल.

Web Title: Not having a good nights sleep then include these foods in your diet sleeping issue

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Published On: Jun 06, 2026 | 10:44 AM

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