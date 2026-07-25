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स्वयंपाकघरातील ‘सोनं’ ठरते कच्ची हळद! नियमित सेवनाने शरीराला होतील भरमसाट फायदे

भारतीय स्वयंपाक घरात हळद कायमच उपलब्ध असते. प्राचीन काळापासून आयुर्वेदामध्ये हळदीचा वापर केवळ जेवण बनवण्यसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा केला जात आहे. हळदीमध्ये कर्क्युमिन, अँटीऑक्सिडंट आणि दाह कमी करण्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. हळदीच्या सेवनामुळे पचनक्रिया सुधारते, शरीराला आलेली सूज कमी होण्यास मदत होते. त्वचेसाठी सुद्धा हळद खूप जास्त फायदेशीर आहे. हळदीचे दूध, काढा किंवा आहारात केलेल्या वापरामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये आरोग्य सुधारण्यासाठी हळदीचे सेवन करावे. चला तर जाऊन घेऊया कच्च्या हळदीचे शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 25, 2026 | 10:56 AM
स्वयंपाकघरातील 'सोनं' ठरते कच्ची हळद! नियमित सेवनाने शरीराला होतील भरमसाट फायदे

स्वयंपाकघरातील 'सोनं' ठरते कच्ची हळद! नियमित सेवनाने शरीराला होतील भरमसाट फायदे

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1 / 5 कच्च्या हळदीतील अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म शरीरातील हानिकारक मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. बदलत्या जीवनशैलीमुळे शरीरात वाढलेला स्ट्रेस कमी करण्यसाठी हळदीचे सेवन करावे.

कच्च्या हळदीतील अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म शरीरातील हानिकारक मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. बदलत्या जीवनशैलीमुळे शरीरात वाढलेला स्ट्रेस कमी करण्यसाठी हळदीचे सेवन करावे.

2 / 5 सर्दी, खोकला किंवा सामान्य संसर्गाची लागण झाल्यानंतर हळदीचा काढा प्यावा. यामुळे सर्दी, खोकला आणि साथीच्या इतर आजारांपासून सुटका मिळते.

सर्दी, खोकला किंवा सामान्य संसर्गाची लागण झाल्यानंतर हळदीचा काढा प्यावा. यामुळे सर्दी, खोकला आणि साथीच्या इतर आजारांपासून सुटका मिळते.

3 / 5 कच्च्या हळदीचा रस, हळदीचे दूध किंवा गरम पाण्यात हळद मिक्स करून प्यायल्यास पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होईल. आतड्यांमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी हळद प्रभावी ठरते.

कच्च्या हळदीचा रस, हळदीचे दूध किंवा गरम पाण्यात हळद मिक्स करून प्यायल्यास पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होईल. आतड्यांमध्ये साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी हळद प्रभावी ठरते.

4 / 5 त्वचेवर आलेले मुरूम, मोठे पिंपल्स किंवा त्वचेच्या समस्या कमी करण्यासाठी हळदीचा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावावा. हळदीमध्ये असलेले घटक त्वचा आतून स्वच्छ करतात.

त्वचेवर आलेले मुरूम, मोठे पिंपल्स किंवा त्वचेच्या समस्या कमी करण्यासाठी हळदीचा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावावा. हळदीमध्ये असलेले घटक त्वचा आतून स्वच्छ करतात.

5 / 5 कच्ची हळद सॅलड किंवा जेवणातील विविध पदार्थ बनवण्यासाठी वापरू शकता. तसेच कायमच हेल्दी राहण्यासाठी आहारात हळदीचा समावेश करावा.

कच्ची हळद सॅलड किंवा जेवणातील विविध पदार्थ बनवण्यासाठी वापरू शकता. तसेच कायमच हेल्दी राहण्यासाठी आहारात हळदीचा समावेश करावा.

Web Title: Raw turmeric proves to be gold in the kitchen regular consumption offers immense health benefits

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Published On: Jul 25, 2026 | 10:56 AM

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