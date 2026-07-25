स्वयंपाकघरातील ‘सोनं’ ठरते कच्ची हळद! नियमित सेवनाने शरीराला होतील भरमसाट फायदे

भारतीय स्वयंपाक घरात हळद कायमच उपलब्ध असते. प्राचीन काळापासून आयुर्वेदामध्ये हळदीचा वापर केवळ जेवण बनवण्यसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा केला जात आहे. हळदीमध्ये कर्क्युमिन, अँटीऑक्सिडंट आणि दाह कमी करण्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. हळदीच्या सेवनामुळे पचनक्रिया सुधारते, शरीराला आलेली सूज कमी होण्यास मदत होते. त्वचेसाठी सुद्धा हळद खूप जास्त फायदेशीर आहे. हळदीचे दूध, काढा किंवा आहारात केलेल्या वापरामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये आरोग्य सुधारण्यासाठी हळदीचे सेवन करावे. चला तर जाऊन घेऊया कच्च्या हळदीचे शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)