World Judicial Wellness: कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांच्या आरोग्याचे काय? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिनाचे उद्दिष्ट

लोकशाहीचा चौथा आणि सर्वात मजबूत मानला जाणारा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे आपली न्यायव्यवस्था (Judiciary). जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी, घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालये रात्रंदिवस कार्यरत असतात. परंतु, निष्पक्ष आणि अचूक न्यायदान करणाऱ्या या संपूर्ण व्यवस्थेमागे जे मानवी बळ कार्यरत आहे म्हणजेच माननीय न्यायाधीश, वकील, कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्याचे काय? या अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर विषयाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी दरवर्षी २५ जुलै हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिन’ (International Judicial Wellness Day) म्हणून साजरा केला जातो.
न्यायव्यवस्थेत काम करणे ही केवळ एक नोकरी किंवा व्यवसाय नसून ती समाजाप्रती असणारी एक अतिशय मोठी जबाबदारी आहे. मात्र, या जबाबदारीची एक न दिसणारी आणि अत्यंत कठीण बाजूही आहे. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या, दैनंदिन कामकाजाचा अथांग ताण, वेळेची मर्यादा, पुरावे व साक्षीदारांची सखोल तपासणी आणि एखाद्याच्या आयुष्याचा पट बदलू शकणारे संवेदनशील निर्णय घेण्याचे दडपण यामुळे न्यायिक क्षेत्रातील व्यक्ती सातत्याने तीव्र मानसिक तणावाखाली असतात. या मानसिक आणि भावनिक ताणाचा थेट परिणाम त्यांच्या शारीरिक आरोग्यावर, कौटुंबिक जीवनावर आणि कार्यक्षमतेवर होताना दिसून येतो.
सध्याच्या धावपळीच्या आणि आधुनिक युगात कायदेशीर प्रकरणांचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे झाले आहे. गुन्हेगारी प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, आर्थिक घोटाळे आणि घटनात्मक आव्हाने हाताळताना न्यायाधीशांपासून ते कनिष्ठ लिपीकापर्यंत सर्वांनाच तासन्तास एकाच ठिकाणी बसून काम करावे लागते. सातत्याने एकाग्रता कायम ठेवणे, नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि तटस्थ राहून निर्णय देणे यामुळे मानसिक थकवा (Mental Burnout) येण्याचा धोका सर्वाधिक असतो.
अनेक संशोधनांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, दीर्घकाळ ताणतणावाखाली राहिल्यामुळे उच्च रक्तदाब, ह्दयविकार, निद्रानाश, नैराश्य (Depression) आणि पाठीचे विकार यांसारख्या समस्या न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण होतात. जर न्यायदान करणारी ही मानवी साखळीच शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या थकलेली असेल, तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम संपूर्ण न्यायदान प्रक्रियेवर आणि प्रकरणांच्या निपटारा होण्याच्या वेगावर होऊ शकतो. म्हणूनच, “न्यायदान करणाऱ्यांचे आरोग्य हे योग्य न्यायदानाइतकेच महत्त्वपूर्ण आहे,” हा महत्त्वाचा संदेश पसरवण्यासाठी या दिवसाची स्थापना करण्यात आली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh: सीमेवर लष्करी हालचाली वाढल्या; BSF आणि BGB आमनेसामने; ‘पुश-इन’वरून बांगलादेशचे गंभीर आरोप
२५ जुलै रोजी जगभरातील सर्वोच्च न्यायालयांपासून ते स्थानिक जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या आवारात विविध सकारात्मक आणि आरोग्यदायी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या दिवशी केवळ औपचारिक भाषणे न देता प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला जातो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Erbil Strike: इराकमधील अमेरिकी तळाजवळ 7 मोठे स्फोट; संपूर्ण मध्य पूर्वेत हाय-अलर्ट, US-Iran संघर्षाने जागतिक बाजारात धुमाकूळ
कोणत्याही देशाची न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कार्यक्षम असणे गरजेचे असते. परंतु, कार्यक्षमता केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानाने किंवा पायाभूत सुविधांनी वाढवता येत नाही; त्यासाठी तिथे काम करणाऱ्या माणसांचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम असणे ही पहिली अट आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिन हा केवळ एक दिवसाचा उत्सव नसून तो न्यायिक प्रशासनाला वर्षभर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक, मोकळे आणि आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करण्याची आठवण करून देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
जर आपण न्यायाधीशांना आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उत्तम आरोग्य सुविधा, पुरेसा विश्रांतीचा वेळ, तणावमुक्तीची साधने आणि मानसिक आरोग्याबद्दल मोकळेपणाने बोलण्याची मुभा दिली, तरच ते पूर्ण ताकदीने आणि आत्मविश्वासाने समाजाला जलद व अचूक न्याय देऊ शकतील. म्हणूनच, आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिनानिमित्त आपण सर्वजण न्यायव्यवस्थेतील या निष्ठावंत सेवकांच्या समर्पणाचा गौरव करूया आणि त्यांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी पाठिंबा दर्शवूया.