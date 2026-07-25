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World Judicial Wellness: कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांच्या आरोग्याचे काय? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिनाचे उद्दिष्ट

Updated On: Jul 25, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

International Judicial Wellness Day : आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिन दरवर्षी २५ जुलै रोजी साजरा केला जातो. न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

international judicial wellness day july 25 importance and events

World Judicial Wellness: कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांच्या आरोग्याचे काय? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिनाचे उद्दिष्ट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • न्यायिक घटकांच्या कल्याणावर विशेष लक्ष
  • कामकाजाचा ताण आणि आरोग्य आव्हाने
  • आरोग्य उपक्रम आणि जागृती

लोकशाहीचा चौथा आणि सर्वात मजबूत मानला जाणारा मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे आपली न्यायव्यवस्था (Judiciary). जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी, घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालये रात्रंदिवस कार्यरत असतात. परंतु, निष्पक्ष आणि अचूक न्यायदान करणाऱ्या या संपूर्ण व्यवस्थेमागे जे मानवी बळ कार्यरत आहे म्हणजेच माननीय न्यायाधीश, वकील, कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी त्यांच्या स्वतःच्या आरोग्याचे काय? या अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर विषयाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी दरवर्षी २५ जुलै हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिन’ (International Judicial Wellness Day) म्हणून साजरा केला जातो.

न्यायव्यवस्थेत काम करणे ही केवळ एक नोकरी किंवा व्यवसाय नसून ती समाजाप्रती असणारी एक अतिशय मोठी जबाबदारी आहे. मात्र, या जबाबदारीची एक न दिसणारी आणि अत्यंत कठीण बाजूही आहे. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या, दैनंदिन कामकाजाचा अथांग ताण, वेळेची मर्यादा, पुरावे व साक्षीदारांची सखोल तपासणी आणि एखाद्याच्या आयुष्याचा पट बदलू शकणारे संवेदनशील निर्णय घेण्याचे दडपण यामुळे न्यायिक क्षेत्रातील व्यक्ती सातत्याने तीव्र मानसिक तणावाखाली असतात. या मानसिक आणि भावनिक ताणाचा थेट परिणाम त्यांच्या शारीरिक आरोग्यावर, कौटुंबिक जीवनावर आणि कार्यक्षमतेवर होताना दिसून येतो.

मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्याची गरज आणि वाढता आव्हानात्मक प्रवास

सध्याच्या धावपळीच्या आणि आधुनिक युगात कायदेशीर प्रकरणांचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे झाले आहे. गुन्हेगारी प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, आर्थिक घोटाळे आणि घटनात्मक आव्हाने हाताळताना न्यायाधीशांपासून ते कनिष्ठ लिपीकापर्यंत सर्वांनाच तासन्‌तास एकाच ठिकाणी बसून काम करावे लागते. सातत्याने एकाग्रता कायम ठेवणे, नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि तटस्थ राहून निर्णय देणे यामुळे मानसिक थकवा (Mental Burnout) येण्याचा धोका सर्वाधिक असतो.

अनेक संशोधनांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, दीर्घकाळ ताणतणावाखाली राहिल्यामुळे उच्च रक्तदाब, ह्दयविकार, निद्रानाश, नैराश्य (Depression) आणि पाठीचे विकार यांसारख्या समस्या न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण होतात. जर न्यायदान करणारी ही मानवी साखळीच शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या थकलेली असेल, तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम संपूर्ण न्यायदान प्रक्रियेवर आणि प्रकरणांच्या निपटारा होण्याच्या वेगावर होऊ शकतो. म्हणूनच, “न्यायदान करणाऱ्यांचे आरोग्य हे योग्य न्यायदानाइतकेच महत्त्वपूर्ण आहे,” हा महत्त्वाचा संदेश पसरवण्यासाठी या दिवसाची स्थापना करण्यात आली आहे.

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आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिनाचे आयोजन आणि मुख्य उपक्रम

२५ जुलै रोजी जगभरातील सर्वोच्च न्यायालयांपासून ते स्थानिक जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या आवारात विविध सकारात्मक आणि आरोग्यदायी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या दिवशी केवळ औपचारिक भाषणे न देता प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला जातो.

  • सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी शिबिरे: या दिवशी न्यायालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली विनामूल्य आरोग्य शिबिरे भरवली जातात, ज्यामध्ये ईसीजी, रक्तदाब, मधुमेह आणि दृष्टी तपासणी केली जाते.
  • मानसिक आरोग्य व समुपदेशन सत्रे: प्रख्यात मानसोपचारतज्ज्ञ आणि जीवनशैली मार्गदर्शकांना (Life Coaches) आमंत्रित करून ‘स्ट्रेस मॅनेजमेंट’ (Stress Management) आणि ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ (Work-Life Balance) या विषयांवर सखोल कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.
  • योग, ध्यान आणि प्राणायाम: ताणतणाव कमी करण्यासाठी आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी प्रात्यक्षिकांसह योग व ध्यानाची सत्रे घेतली जातात.
  • संवाद व क्रीडा स्पर्धा: न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमधील आपापसातील संवाद सुधारण्यासाठी आणि हलके-फुलके वातावरण निर्माण करण्यासाठी सांस्कृतिक व क्रीडा उपक्रमांचे आयोजन केले जाते.

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निरोगी न्यायव्यवस्था: सशक्त लोकशाहीची पूर्वअट

कोणत्याही देशाची न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कार्यक्षम असणे गरजेचे असते. परंतु, कार्यक्षमता केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानाने किंवा पायाभूत सुविधांनी वाढवता येत नाही; त्यासाठी तिथे काम करणाऱ्या माणसांचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उत्तम असणे ही पहिली अट आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिन हा केवळ एक दिवसाचा उत्सव नसून तो न्यायिक प्रशासनाला वर्षभर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक, मोकळे आणि आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करण्याची आठवण करून देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

जर आपण न्यायाधीशांना आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उत्तम आरोग्य सुविधा, पुरेसा विश्रांतीचा वेळ, तणावमुक्तीची साधने आणि मानसिक आरोग्याबद्दल मोकळेपणाने बोलण्याची मुभा दिली, तरच ते पूर्ण ताकदीने आणि आत्मविश्वासाने समाजाला जलद व अचूक न्याय देऊ शकतील. म्हणूनच, आंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिनानिमित्त आपण सर्वजण न्यायव्यवस्थेतील या निष्ठावंत सेवकांच्या समर्पणाचा गौरव करूया आणि त्यांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी पाठिंबा दर्शवूया.

Web Title: International judicial wellness day july 25 importance and events

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Published On: Jul 25, 2026 | 10:30 AM

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