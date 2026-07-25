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Ashadhi Ekadashi 2026: उपवासाच्या दिवशी १० मिनिटांमध्ये दूध न आटवता बनवा मऊशार रबडी, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 25, 2026 | 10:18 AM IST
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सारांश

उपवासाच्या दिवशी कायमच साबुदाणे किंवा तेलकट पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही नारळाच्या दुधाची रबडी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Ashadhi Ekadashi 2026: उपवासाच्या दिवशी १० मिनिटांमध्ये दूध न आटवता बनवा मऊशार रबडी, नोट करा रेसिपी

Ashadhi Ekadashi 2026: उपवासाच्या दिवशी १० मिनिटांमध्ये दूध न आटवता बनवा मऊशार रबडी, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

आज संपूर्ण राज्यभरात आषाढी एकादशीचा उत्साह आहे. यादिवशी विठ्ठल रुक्मिणीची मनोभावे पूजा करून घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. याशिवाय महिलांसह पुरुष सुद्धा उपवास करून विठ्ठल रुक्मिणीची मनोभावे पूजा करतात. उपवासाच्या दिवशी घरात गोडाचे वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे रबडी. पण अनेकांना रबडी बनवण्याचा खूप जास्त कंटाळा येतो. तासनतास दूध आटवल्यानंतर त्यापासून रबडी तयार केली जाते. शेवयाची खीर, गुलाबजाम किंवा इतर पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही हटके खाण्याची इच्छा झाल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही नारळाच्या दुधाची रबडी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात तयार होणारी रबडी सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. उपवासाच्या दिवशी शरीराची ऊर्जा वाढवण्यासाठी तुम्ही नारळाच्या दुधाची रबडी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया नारळाच्या दुधाची रबडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • दूध
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • तूप
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • नारळाचे दूध
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कृती:

  • नारळाच्या दुधाची रबडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. मंद आचेवर दुधाला उकळी काढून घ्या.
  • दुसऱ्या कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात सुका मेवा घालून लालसर होईपर्यंत भाजा. सुका मेवा भाजल्यामुळे चव सुंदर लागते.
  • दुधाला एक उकळी आल्यानंतर त्यात साखर, ओल्या खोबऱ्याचा किस आणि भाजलेला सुका मेवा, वेलची पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • ५ ते ७ मिनिटं मंद आचेवर रबडी शिजवून घ्या. यामुळे घट्टपणा वाढेल आणि जास्त वेळ दूध आटवण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
  • सगळ्यात शेवटी तयार केलेल्या रबडीमध्ये नारळाचे दूध घालून काहीवेळ व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली नारळाच्या दुधाची रबडी.

Web Title: Make soft creamy rabdi in just 10 minutes on your fast day without reducing the milk note down the recipe

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Published On: Jul 25, 2026 | 10:17 AM

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