Ashadhi Ekadashi 2026: उपवासाच्या दिवशी १० मिनिटांमध्ये दूध न आटवता बनवा मऊशार रबडी, नोट करा रेसिपी

आज संपूर्ण राज्यभरात आषाढी एकादशीचा उत्साह आहे. यादिवशी विठ्ठल रुक्मिणीची मनोभावे पूजा करून घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. याशिवाय महिलांसह पुरुष सुद्धा उपवास करून विठ्ठल रुक्मिणीची मनोभावे पूजा करतात. उपवासाच्या दिवशी घरात गोडाचे वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे रबडी. पण अनेकांना रबडी बनवण्याचा खूप जास्त कंटाळा येतो. तासनतास दूध आटवल्यानंतर त्यापासून रबडी तयार केली जाते. शेवयाची खीर, गुलाबजाम किंवा इतर पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही हटके खाण्याची इच्छा झाल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही नारळाच्या दुधाची रबडी बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात तयार होणारी रबडी सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. उपवासाच्या दिवशी शरीराची ऊर्जा वाढवण्यासाठी तुम्ही नारळाच्या दुधाची रबडी बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया नारळाच्या दुधाची रबडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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