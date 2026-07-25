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Pune News: ‘चेहऱ्यावर पिंपल्स आले म्हणून…’ 27 वर्षीय विवाहितेने उचललं टोकाचं पाऊल; पोलिस तपास सुरू

Updated On: Jul 25, 2026 | 10:18 AM IST
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सारांश

पुण्यातील चाकण परिसरात 27 वर्षीय अश्विनी पाटील यांनी चेहऱ्यावर आलेल्या पिंपल्समुळे मानसिक तणावात असल्याच्या प्राथमिक माहितीनंतर आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. पतीने दिलेल्या माहितीनुसार त्या त्वचेच्या समस्येमुळे अस्वस्थ होत्या. मात्र, आत्महत्येमागील नेमके कारण काय, याचा पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चाकण येथे 27 वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना.
  • चेहऱ्यावरील पिंपल्समुळे त्या मानसिक तणावात असल्याची प्राथमिक माहिती.
  • पोलिसांकडून आत्महत्येमागील नेमक्या कारणांचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू.
Pune News: पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चेहऱ्यावर आलेल्या पिंपल्समुळे मानसिक तणावात असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या २७ वर्षीय विवाहितेने आत्महत्या केल्याची घटना पिंपरी-चिंचवडमधील चाकण परिसरात घडली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण काय याचा पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घडताना २१ जुलै रोजी आंबेठाण‌ येथे घडली. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव अश्विनी पाटील असे आहे. अश्विनी पाटील यांना त्वचेचा त्रास होऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात फोड आले होते. ही बाब अश्विनीने आपल्या पतीला संदीप पाटील यांना सांगितली. त्यांनी दवाखान्यात जाण्याबाबतही सांगितले होते. मात्र २१ जुलैला सायंकाळच्या सुमारास संदीप पाटील हे दुचाकीत पेट्रोल भरण्यासाठी गेले होते. पेट्रोल भरून परत आल्यांनतर घरचा दरवाजा आतून बंद होता. संदीप पाटील यांनी वारंवार हाका मारल्या मात्र आतून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. स्थानिक रहिवाशांनी ११२ वर कॉल करून पोलिसांना बोलावून घेतले. पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता तेव्हा स्लॅबच्या लोखंडी हुकला दोरी बांधून अश्विनीने गळफास घेत आत्महत्या केली. तातडीने त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीपूर्वीच मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.

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पोलीस तपास सुरु

चेहऱ्यावर फोड आल्याने अश्विनी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होती. तिने याच कारणातून आत्महत्या केल्याचे पतीने पोलिसांना सांगितले आहे. पोलिसांकडून या घटनेचा सखोल तपास सुरु आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आत्महत्येमागील नेमके कारण स्पष्ट होईल. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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पुण्यात गुन्हेगारी असून, वेगवेगळ्या भागात सतत खून, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता आज भरदिवसा एक खळबळजनक घटना घडली आहे. घोरपडे पेठ परिसरातील पोलीस चौकीच्या समोरच एका तरुणावर अज्ञातांनी बेछूट गोळीबार केला आहे. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. नूर असं गोळीबारात जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव असून त्याच्यावर 3 गोळ्या झाडण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पुणे जिल्ह्यातील चाकण परिसरात.

  • Que: प्राथमिक माहितीनुसार महिला कोणत्या कारणामुळे अस्वस्थ होती?

    Ans: चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि त्वचेच्या त्रासामुळे.

  • Que: या प्रकरणात पोलिस काय करत आहेत?

    Ans: आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी सखोल तपास करत आहेत.

Web Title: Pune news married woman takes extreme step because of pimples on her face

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Published On: Jul 25, 2026 | 10:18 AM

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