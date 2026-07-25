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ॲक्टिव्ह कूलिंग फॅन अन् 120Hz डिस्प्ले… नव्या Oppo स्मार्टफोनने उडवली सर्वांचीच झोप, असे आहेत खास फीचर्स

Updated On: Jul 25, 2026 | 10:22 AM IST
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सारांश

Oppo K15 Launched: ओप्पो पुन्हा एकदा त्याच्या नवीन स्मार्टफोनसह चर्चेत आला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे हा स्मार्टफोन एक पावरफुल पर्याय ठरणार आहे. या स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स आता सविस्तर जाणून घेऊया.

ॲक्टिव्ह कूलिंग फॅन अन् 120Hz डिस्प्ले... नव्या Oppo स्मार्टफोनने उडवली सर्वांचीच झोप, असे आहेत खास फीचर्स

ॲक्टिव्ह कूलिंग फॅन अन् 120Hz डिस्प्ले... नव्या Oppo स्मार्टफोनने उडवली सर्वांचीच झोप, असे आहेत खास फीचर्स

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विस्तार
  • ओप्पोने चीनमध्ये ओप्पो के 15 स्मार्टफोन लॉन्च केला असून तो 12GB रॅम+ 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरी, 80W फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360 चिपसेट आणि 120Hz अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • ओप्पो के 15 ची किंमत CNY 2,299 (सुमारे ₹33,000) असून तो गेल ग्रे आणि रॅपिड व्हाईट या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Oppo Smartphone Launched: टेक कंपनी ओप्पोने त्यांचा आणखी एक नवीन स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन Oppo K15 या नावाने सादर करण्यात आला आहे. हा सिरीजचा तिसरा स्मार्टफोन आहे. खरं तर कंपनीने त्यांच्या या सिरीजअंतर्गत यापूर्वीच ओप्पो के 15 प्रो आणि ओप्पो के 15 प्रो प्लस हे दोन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. त्यानंतर आता कंपनीने या सिरीजमधील आणखी एक स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन दोन रंग आणि सिंगल रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनची किंमत आणि त्याचे फीचर्स जाणून घेऊया.

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ओप्पो के 15 ची किंमत

ओप्पो के 15 स्मार्टफोन चीनमध्ये 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज या सिंगल व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत CNY 2,299 म्हणजेच सुमारे 33,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्मार्टफोनची विक्री चीनमध्ये झाली आहे. ग्राहक हा लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोन गेल ग्रे आणि रॅपिड व्हाईट रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकणार आहेत.  (फोटो सौजन्य: Oppo) 

ओप्पो के 15 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच फुल-एचडी+ (1,256 x 2,760 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत, टच सँपलिंग रेट 240Hz आणि पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्सपर्यंत आहे. या फोनमध्ये पाणी आणि धूळीपासून संरक्षणासाठी IP69 रेटिंग दिली आहे.

प्रोसेसर

ओप्पो स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360 सुपर चिपसेट दिला आहे, जो 2.5GHz ची पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करतो. फोनमध्ये थर्मल मॅनेजमेंटसाठी ॲक्टिव्ह कूलिंग फॅन आणि व्हेपर चेंबर कूलिंग दिले आहे, ज्यामध्ये 4,950 sq mm चे हीट डिसिपेंशन क्षेत्र आहे.

कॅमेरा

ओप्पोच्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेल (अपर्चर f/1.8) चा आहे, जो ऑटोफोकस, डुअल ॲक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आणि 10एक्स डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा देखील दिला आहे. ओप्पोच्या या स्मार्टफोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा देखील दिला आहे. तो 4K/30 fps वर व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.

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बॅटरी

ओप्पो के 15 स्मार्टफोनमध्ये 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे. हा फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित कंपनीच्या कलरओएस 16 वर चालतो. फोनमध्ये कनेक्टिविटीसाठी 5G, 4G LTE, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, बेईडौ, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस, आणि नाविकचा सपोर्ट दिला आहे.

Web Title: Oppo k15 launched in china with active cooling fan and 120hz display read price tech news marathi

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Published On: Jul 25, 2026 | 10:22 AM

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