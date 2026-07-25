ॲक्टिव्ह कूलिंग फॅन अन् 120Hz डिस्प्ले... नव्या Oppo स्मार्टफोनने उडवली सर्वांचीच झोप, असे आहेत खास फीचर्स

बजेट सेगमेंटमध्ये iQOO चा धमाका! पावरफुल फीचर्स आणि स्टायलिश लूकसह नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत केवळ इतकी
ओप्पो के 15 स्मार्टफोन चीनमध्ये 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज या सिंगल व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत CNY 2,299 म्हणजेच सुमारे 33,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्मार्टफोनची विक्री चीनमध्ये झाली आहे. ग्राहक हा लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोन गेल ग्रे आणि रॅपिड व्हाईट रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य: Oppo)
कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच फुल-एचडी+ (1,256 x 2,760 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत, टच सँपलिंग रेट 240Hz आणि पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्सपर्यंत आहे. या फोनमध्ये पाणी आणि धूळीपासून संरक्षणासाठी IP69 रेटिंग दिली आहे.
ओप्पो स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360 सुपर चिपसेट दिला आहे, जो 2.5GHz ची पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करतो. फोनमध्ये थर्मल मॅनेजमेंटसाठी ॲक्टिव्ह कूलिंग फॅन आणि व्हेपर चेंबर कूलिंग दिले आहे, ज्यामध्ये 4,950 sq mm चे हीट डिसिपेंशन क्षेत्र आहे.
ओप्पोच्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेल (अपर्चर f/1.8) चा आहे, जो ऑटोफोकस, डुअल ॲक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आणि 10एक्स डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा देखील दिला आहे. ओप्पोच्या या स्मार्टफोनमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा देखील दिला आहे. तो 4K/30 fps वर व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.
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ओप्पो के 15 स्मार्टफोनमध्ये 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे. हा फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित कंपनीच्या कलरओएस 16 वर चालतो. फोनमध्ये कनेक्टिविटीसाठी 5G, 4G LTE, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, बेईडौ, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस, आणि नाविकचा सपोर्ट दिला आहे.