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थकवा घालवण्यासाठी एनर्जी ड्रिंक पिता? हृदयापासून लिव्हरपर्यंत संपू्र्ण शरीरावर होतील ‘हे’ गंभीर परिणाम

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीरात वाढलेला तणाव आणि थकवा दूर करण्यासाठी वेगवेगळे एनर्जी ड्रिंक प्यायले जातात. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या ब्रँडचे एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध आहेत. तरुण पिढीला एनर्जी ड्रिंकचे व्यसन लागले आहे. पण शरीरासाठी एनर्जी ड्रिंक अजिबात चांगल्या नाहीत. यामध्ये असलेले कॅफिन, प्रचंड प्रमाणात साखर, टॉरिन, ग्वारना आणि बी-व्हिटॅमिन्स घटक काही काळासाठी मेंदू तरतरीत करण्यास मदत करतात, पण यामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होते. चला तर जाणून घेऊया एनर्जी ड्रिंक पिण्याचे दुष्परिणाम. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Aug 01, 2026 | 03:30 PM
थकवा घालवण्यासाठी एनर्जी ड्रिंक पिता? हृदयापासून लिव्हरपर्यंत संपू्र्ण शरीरावर होतील 'हे' गंभीर परिणाम

थकवा घालवण्यासाठी एनर्जी ड्रिंक पिता? हृदयापासून लिव्हरपर्यंत संपू्र्ण शरीरावर होतील 'हे' गंभीर परिणाम

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1 / 5 एनर्जी ड्रिंक्समधील उच्च कॅफिनमुळे हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात. रक्तदाब वाढल्यामुळे हद्यविकाराचा झटका किंवा रक्तदाब वाढून मेंदूच्या नसांना हानि पोहचू शकते.

एनर्जी ड्रिंक्समधील उच्च कॅफिनमुळे हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात. रक्तदाब वाढल्यामुळे हद्यविकाराचा झटका किंवा रक्तदाब वाढून मेंदूच्या नसांना हानि पोहचू शकते.

2 / 5 एनर्जी ड्रिंकच्या एका कॅनमध्ये जवळपास ६ ते ९ चमचे साखर असते. ज्यामुळे रक्ताताल साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते आणि अतिरिक्त कॅलरीज वेगाने वाढवतात.

एनर्जी ड्रिंकच्या एका कॅनमध्ये जवळपास ६ ते ९ चमचे साखर असते. ज्यामुळे रक्ताताल साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते आणि अतिरिक्त कॅलरीज वेगाने वाढवतात.

3 / 5 एनर्जी ड्रिंक्स मेंदूची मज्जासंस्था उत्तेजित करतात, ज्याच्या परिणामांमुळे रात्री शांत झोप न येणे, अस्वस्थता वाटणे, डोकेदुखी आणि विनाकारण चिडचिड होणे इत्यादी समस्या वाढून आरोग्य बिघडते.

एनर्जी ड्रिंक्स मेंदूची मज्जासंस्था उत्तेजित करतात, ज्याच्या परिणामांमुळे रात्री शांत झोप न येणे, अस्वस्थता वाटणे, डोकेदुखी आणि विनाकारण चिडचिड होणे इत्यादी समस्या वाढून आरोग्य बिघडते.

4 / 5 नियमित एनर्जी ड्रिंक्स प्यायल्याने शरीराला सवय होऊन जाते. ड्रिंक न मिळाल्यास डोके दुखणे, थकवा येणे किंवा आळस येणे यांसारखी लकक्षे दिसू लागतात.

नियमित एनर्जी ड्रिंक्स प्यायल्याने शरीराला सवय होऊन जाते. ड्रिंक न मिळाल्यास डोके दुखणे, थकवा येणे किंवा आळस येणे यांसारखी लकक्षे दिसू लागतात.

5 / 5 एनर्जी ड्रिंक्स पिणे मेंदू आणि शारिरीक वाढीसाठी अजिबात चांगले नाही. त्यामुळे एनर्जी ड्रिंक्स पिण्याऐवजी नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स असलेल्या पेयांचे सेवन करावे.

एनर्जी ड्रिंक्स पिणे मेंदू आणि शारिरीक वाढीसाठी अजिबात चांगले नाही. त्यामुळे एनर्जी ड्रिंक्स पिण्याऐवजी नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स असलेल्या पेयांचे सेवन करावे.

Web Title: Relying on energy drinks to beat fatigue heres how they can harm your heart liver and overall health

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Published On: Aug 01, 2026 | 03:30 PM

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