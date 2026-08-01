थकवा घालवण्यासाठी एनर्जी ड्रिंक पिता? हृदयापासून लिव्हरपर्यंत संपू्र्ण शरीरावर होतील ‘हे’ गंभीर परिणाम

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीरात वाढलेला तणाव आणि थकवा दूर करण्यासाठी वेगवेगळे एनर्जी ड्रिंक प्यायले जातात. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या ब्रँडचे एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध आहेत. तरुण पिढीला एनर्जी ड्रिंकचे व्यसन लागले आहे. पण शरीरासाठी एनर्जी ड्रिंक अजिबात चांगल्या नाहीत. यामध्ये असलेले कॅफिन, प्रचंड प्रमाणात साखर, टॉरिन, ग्वारना आणि बी-व्हिटॅमिन्स घटक काही काळासाठी मेंदू तरतरीत करण्यास मदत करतात, पण यामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होते. चला तर जाणून घेऊया एनर्जी ड्रिंक पिण्याचे दुष्परिणाम. (फोटो सौजन्य – pinterest)