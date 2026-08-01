शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Cjp Founder Abhijeet Dipke Falls Ill After Returning To Maharashtra Doctors Examine Him

Abhijeet Dipke: टायफॉईडनंतर पुन्हा प्रकृती खालावली? अभिजीत दिपकेंच्या घरी डॉक्टरांचं पथक दाखल; नेमकं काय झालं?

Updated On: Aug 01, 2026 | 03:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

Abhijeet Dipke: दिल्लीतील आंदोलन संपवून छत्रपती संभाजीनगरात परतलेल्या CJP संस्थापक अभिजीत दिपके यांची प्रकृती अचानक बिघडली. नागरिकांना भेटत असताना त्यांना अस्वस्थ वाटून उलटी झाली. त्यांच्या प्रकृतीची डॉक्टरांकडून तपासणी सुरू असून, वडील भगवान दिपके यांनी यास दुजोरा दिला आहे.

टायफॉईडनंतर पुन्हा प्रकृती खालावली? अभिजीत दिपकेंच्या घरी डॉक्टरांचं पथक दाखल; नेमकं काय झालं?

टायफॉईडनंतर पुन्हा प्रकृती खालावली? अभिजीत दिपकेंच्या घरी डॉक्टरांचं पथक दाखल; नेमकं काय झालं?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • CJP संस्थापक अभिजीत दिपके यांची प्रकृती बिघडली
  • डॉक्टरांकडून तपासणी सुरू
  • टायफॉईडनंतर पुन्हा प्रकृती खालावली?
 

Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांची प्रकृती शनिवारी (1 ऑगस्ट) अचानक बिघडली. दिल्लीतील आंदोलन संपवून महाराष्ट्रात परतल्यानंतर ते छत्रपती संभाजीनगर येथील घरी नागरिक आणि समर्थकांची भेट घेत असताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्यानंतर त्यांना उलटी झाली असून डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यात येत आहे.

लोकांना भेटत असताना प्रकृती खालावली

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी सुमारे 11.45 वाजता अभिजीत दिपके आपल्या घराच्या पार्किंगमध्ये समर्थकांना भेटण्यासाठी आले होते. भेटीदरम्यान त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. त्यानंतर ते घराच्या मागील बाजूस गेले, जिथे त्यांना उलटी झाली. प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने त्यांनी माध्यमांशी संवाद न साधता घरात विश्रांती घेतली.

वडिलांनी दिली माहिती…

या घटनेची पुष्टी करताना अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवान दिपके यांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलाच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी डॉक्टरांना घरी बोलावण्यात आले असून आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या सुरू आहेत.

‘राजकारण हा अभिजीत दिपकेचा विषय नाही’; मंत्री संजय शिरसाटांचा मोठा दावा, ‘काही लोक त्यांना बळजबरीने…’

दिल्ली आंदोलनानंतर महाराष्ट्रात पुनरागमन

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर 29 जुलै रोजी अभिजीत दिपके महाराष्ट्रात परतले होते. सुमारे 40 दिवसांच्या आंदोलनानंतर घरी परतलेल्या दिपके यांचे विमानतळावर कुटुंबीय आणि समर्थकांनी भावनिक स्वागत केले होते. त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांना मिठी मारत स्वागत केले होते.

यापूर्वी झाला होता टायफॉईड

दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनादरम्यान 25 जुलै रोजी अभिजीत दिपके यांनी स्वतःला टायफॉईड झाल्याची माहिती दिली होती. काही दिवसांपासून प्रकृती ठीक नसून उपचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तरीही त्यांनी आंदोलनात सहभाग कायम ठेवला होता.

अभिजीत दिपके कोण?

अवघ्या 30 वर्षीय अभिजीत दिपके यांनी अमेरिकेतील बॉस्टन युनिव्हर्सिटीमधून पब्लिक रिलेशन्समध्ये मास्टर ऑफ सायन्स पदवी प्राप्त केली आहे. देशातील Gen Z पिढीच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केल्यामुळे ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले. अलीकडेच त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्याशी कोणतेही मतभेद नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांचे आभारही मानले होते.

‘दिपकेंची जात आडवी आली का?’ तिरंगा रॅलीवरून गुणरत्न सदावर्तेंचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात

Web Title: Cjp founder abhijeet dipke falls ill after returning to maharashtra doctors examine him

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 03:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा
1

Abhijeet Dipke on BJP IT Cell: विद्यार्थ्यांच्या आधी भाजपच्या आयटीसेलवर गुन्हा दाखल करा…: अभिजीत दिपकेंचा इशारा

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,
2

Ramdas Athawale is Back! अभिजित दीपकेसाठी संसदेत सादर केली खास कविता! म्हणाले ‘अमेरिकेतून जे आले चुपके-चुपके…’,

Abhjeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टीची काय असेल पुढची रणनीती? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्टच सांगितले
3

Abhjeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टीची काय असेल पुढची रणनीती? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्टच सांगितले

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण
4

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM Crop Insurance : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! पीक विम्याची मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत वाढवली; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती

PM Crop Insurance : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! पीक विम्याची मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत वाढवली; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती

Aug 01, 2026 | 05:02 PM
Ajit Doval: ‘स्वातंत्र्य म्हणजे मनमानी नव्हे’; अजित डोवाल यांचा Gen-Z तरुणांना कानमंत्र; ‘स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ समजून घ्या’

Ajit Doval: ‘स्वातंत्र्य म्हणजे मनमानी नव्हे’; अजित डोवाल यांचा Gen-Z तरुणांना कानमंत्र; ‘स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ समजून घ्या’

Aug 01, 2026 | 04:58 PM
‘राज ठाकरेंच्याच मेंदूचे फूटप्रिंट काढण्याची गरज’; अमित साटमांचा जोरदार पलटवार

‘राज ठाकरेंच्याच मेंदूचे फूटप्रिंट काढण्याची गरज’; अमित साटमांचा जोरदार पलटवार

Aug 01, 2026 | 04:56 PM
US IRAN WAR : इराणला चारही बाजूंनी घेरण्याची तयारी ? अमेरिकेच्या नव्या डावाची चर्चा .

US IRAN WAR : इराणला चारही बाजूंनी घेरण्याची तयारी ? अमेरिकेच्या नव्या डावाची चर्चा .

Aug 01, 2026 | 04:53 PM
मैदानावर वैर, बाहेर मैत्री? भारतीय क्रिकेटरने पाक क्रिकेटपटूला मारली मिठी; Viral Video मुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद

मैदानावर वैर, बाहेर मैत्री? भारतीय क्रिकेटरने पाक क्रिकेटपटूला मारली मिठी; Viral Video मुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद

Aug 01, 2026 | 04:48 PM
Moshi Garbage Disaster: मोशी दुर्घटनेची केंद्र सरकारकडून चौकशी करा! श्रीरंग बारणेंची पंतप्रधान मोदींकडे मागणी

Moshi Garbage Disaster: मोशी दुर्घटनेची केंद्र सरकारकडून चौकशी करा! श्रीरंग बारणेंची पंतप्रधान मोदींकडे मागणी

Aug 01, 2026 | 04:45 PM
Pratap Sarnaik: राज्यात लवकरच सर्वसमावेशक रुग्णवाहिका धोरण; प्रत्येक अ‍ॅम्ब्युलन्सवर शासनाची डिजिटल नजर

Pratap Sarnaik: राज्यात लवकरच सर्वसमावेशक रुग्णवाहिका धोरण; प्रत्येक अ‍ॅम्ब्युलन्सवर शासनाची डिजिटल नजर

Aug 01, 2026 | 04:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा