शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल कायमच दूर

दैनंदिन आहारात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे आणि खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे पचनक्रिया बिघडण्याची शक्यता असते. यामुळे वारंवार अपचन आणि ऍसिडिटी होऊन आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्याऐवजी शरीरात तशीच साचून राहते. त्यामुळे आहारात फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. शरीरात जमा झालेल्या विषारी घाणीमुळे अनेक गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला आतड्यांमधील घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी कोणत्या फळांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या फळांच्या सेवनामुळे आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाईल. (फोटो सौजन्य – istock)