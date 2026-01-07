Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

देशासाठी वयाच्या 19 व्या वर्षी प्राणांची आहुती देणाऱ्या अनंत कान्हेरे यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 07 जानेवारीचा इतिहास

ब्रिटिश जिल्हाधिकारी ए.एम.टी. जॅक्सन याची गोळ्या झाडून हत्या करणारे क्रांतिकारक अनंत कान्हेरे यांचा आज जन्मदिन. त्यांनी वयाच्या अवघ्या 19 व्या वर्षी प्राणांची आहुती दिली.

Jan 07, 2026
sacrificed life for India's independence Revolutionary Anant Kanhere birthday 7th January history

नाशिकचे ब्रिटिश जिल्हाधिकारी ए.एम.टी. जॅक्सनला गोळ्या घालणारे क्रांतिकारक अनंत कान्हेरे यांचा जन्मदिन (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

नाशिकचे ब्रिटिश जिल्हाधिकारी ए.एम.टी. जॅक्सन याची गोळ्या झाडून हत्या करणारे क्रांतिकारक अनंत कान्हेरे यांचा आज जन्मदिन. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये अनेकांनी आपली आहुती दिली त्यातील एक म्हणजे अनंत कान्हेरे. अभिनव भारत या संघटनेच्या कार्याचा भाग म्हणून ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा लढा तीव्र केला.  १९०९ मध्ये  त्यांनी ए.एम.टी. जॅक्सनला गोळ्या घातल्यामुळे त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. २१ डिसेंबर १९०९ रोजी नाशिकच्या विजयानंद नाट्यगृहात एका नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान अनंत कान्हेरे यांनी जॅक्सनला गोळ्या घातल्या. ही हत्या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्त्वाची घटना ठरली. अनंत कान्हेरे यांना वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी त्यांना ठाणे तुरुंगात फाशी देण्यात आली.

07 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1610 : गॅलेलिओ यांनी दुर्दार्शीच्या सहाय्याने आयओ, युरोपा, गॅनिमेड आणि कॅलिस्टो या गुरूच्या चार उपग्रहांचा शोध लावला.
  • 1680 : मुंबई कौन्सिलने शिवाजी महाराजांशी कराराचा मसुदा तयार केला.
  • 1782 : पहिली अमेरिकन व्यावसायिक बँक बँक ऑफ नॉर्थ अमेरिका उघडली
  • 1789 : जॉर्ज वॉशिंग्टन अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले.
  • 1922 : पंजाब केसरी लाला लजपतराय आणि त्यांचे सहकारी पंडित संतानम यांना राजद्रोहाच्या आरोपावरुन 18 महिन्यांची शिक्षा झाली.
  • 1927 : न्यूयॉर्क ते लंडन अशी पहिली ट्रान्साटलांटिक टेलिफोन सेवा सुरू झाली.
  • 1935 : भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) चे कोलकाता येथे उद्घाटन झाले.
  • 1959 : अमेरिकेने क्युबातील फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या सरकारला मान्यता दिली.
  • 1972 : कन्याकुमारी येथील विवेकानंद केंद्र पूर्ण झाले.
  • 1985 : जपान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सीने जपानचे पहिले आंतरग्रहीय अंतराळयान प्रक्षेपित केले, पहिले अंतराळ संशोधन ‘साकिगाके’ प्रक्षेपित केले.
  • 2022 : कोविड-19 जगभरात 30 करोड पेक्षा अधिक लोकांना कोरोना साथीची लागण झाली.
हे देखील वाचा : खडक नाही, तर पृथ्वीचा जिवंत इतिहास! 7 जानेवारी ‘ओल्ड रॉक डे’ निमित्त उलगडलं 4 अब्ज वर्षे जुन्या खडकांचं रहस्य

07 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1873 : ‘ऍडॉल्फ झुकॉर’ – पॅरामाउंट पिक्चर्सचे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 10 जून 1976)
  • 1892 : ‘अनंत कान्हेरे’ – क्रांतिकारक यांचा जन्म. (मृत्यू : 19 एप्रिल 1910)
  • 1893 : ‘जानकीदेवी बजाज’ – स्वातंत्र्य वीरांगना यांचा जन्म. (मृत्यू : 21 मे 1979)
  • 1895 : ‘हडसन फिश’ – ऑस्ट्रेलियन पायलट आणि उद्योगपती, क्वांटास एअरवेज लिमिटेडचे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 एप्रिल 1974)
  • 1920 : ‘सरोजिनी बाबर’ – लोकसाहित्याच्या अभ्यासक यांचा जन्म. (मृत्यू : 19 एप्रिल 2008)
  • 1921 : ‘चंद्रकांत गोखले’ – अभिनेते यांचा जन्म. (मृत्यू : 20 जून 2008)
  • 1925 : ‘प्रभात’ – स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची कन्या यांचा जन्म.
  • 1947 : ‘वरून बडोला’ – भारतीय चित्रपट अभिनेते यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 नोव्हेंबर 2020)
  • 1948 : ‘शोभा डे’ – लेखिका यांचा जन्म.
  • 1961 : ‘सुप्रिया पाठक’ – अभिनेत्री यांचा जन्म.
  • 1963 : ‘अंशू जैन’ – भारतीय-ब्रिटिश बँकर, ड्यूश बँकेचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 ऑगस्ट 2022)
  • 1967 : ‘इरफान खान’ – पद्मश्री, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार प्राप्त अभिनेते यांचा जन्म. (मृत्यू : 29 एप्रिल 2020)
  • 1979 : ‘बिपाशा बासू’ – हिंदी चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : तेलावरुन पेटले आंतरराष्ट्रीय राजकारण! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट केले निकोलस मादुरो यांचे अपहरण

07 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1920 : ‘एडमंड बार्टन’ – ऑस्ट्रेलिया देशाचे पहिले पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 18 जानेवारी 1849)
  • 1989 : ‘मिचेनोमिया हिरोहितो’ – दुसर्‍या महायुद्धाच्या आधी व नंतरच्या काळातील जपानी सम्राट यांचे निधन. (जन्म : 29 एप्रिल 1901)
  • 1996 : ‘कॅरोली ग्रॉस’ – हंगेरी देशाचे 51वे पंतप्रधान आणि राजकारणी – यांचे निधन. (जन्म : 1 ऑगस्ट 1930)
  • 2000 : ‘डॉ. अच्युतराव आपटे’ – विद्यार्थी सहायक समितीचे संस्थापक व स्वातंत्र्यसैनिक यांचे निधन.
  • 2018 : ‘ऍना मे हेस’ – अमेरिकेतील पहिल्या महिला यूएस आर्मी जनरल यांचे निधन. (जन्म : 16 फेब्रुवारी 1920)

Jan 07, 2026

