Venezuela Crisis: 'आमची नजर…', व्हेनेझुएलातील US अटॅकनंतर भारताची मोठी प्रतिक्रिया; S Jaishankar यांनी स्पष्टच सांगितलं

India On Venezuela : जगभरातील देश व्हेनेझुएलातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. भारतानेही तेथील लोकांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. जाणून घ्या भारताने काय आणि कोणती भूमिका घेतली ते?

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:43 AM
Venezuela Crisis: 'आमची नजर...', व्हेनेझुएलातील US अटॅकनंतर भारताची मोठी प्रतिक्रिया; S Jaishankar यांनी स्पष्टच सांगितलं

  •  परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी व्हेनेझुएलातील ताज्या घडामोडींबद्दल ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त केली असून, भारताचे मुख्य लक्ष तेथील सामान्य जनतेच्या सुरक्षेवर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
  • अमेरिकेने निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र बसून चर्चेद्वारे तोडगा काढावा, असे आवाहन भारताने केले आहे.
  •  कराकसमधील भारतीय दूतावास तेथील भारतीय नागरिकांच्या सतत संपर्कात असून, विनाकारण प्रवास टाळण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.

India statement on Venezuela crisis 2026 : अमेरिकन विशेष दलाने व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये घुसून राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अटक केल्यानंतर संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. या ऐतिहासिक घटनेवर भारताने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. लक्झेंबर्गच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर(S Jaishankar) यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना म्हटले की, “भारत व्हेनेझुएलातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आमची सर्वात मोठी चिंता तेथील जनतेचे कल्याण आणि सुरक्षा हीच आहे.”

जयशंकर यांनी लक्झेंबर्गमध्ये नेमकं काय म्हटलं?

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी लक्झेंबर्गमधील एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, भारताचे व्हेनेझुएलाशी अनेक दशकांपासून अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. ते म्हणाले, “आम्ही कालच (५ जानेवारी) एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. परिस्थिती चिंताजनक आहे, परंतु आम्ही सर्व संबंधित पक्षांना आवाहन करतो की त्यांनी आता एकत्र बसून व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या हितासाठी तोडगा काढावा. शेवटी, कोणताही बदल झाला तरी सामान्य नागरिक सुरक्षित राहणे हेच आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War: ‘शस्त्रे सोडली होती, पण आता पुन्हा उचलेन’ Maduro अटकेनंतर आता या’ देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांचाही ट्रम्पला युद्धाचा इशारा

परराष्ट्र मंत्रालयाचे ‘बॅलन्स’ विधान

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) जारी केलेल्या निवेदनात अत्यंत मोजक्या आणि धोरणात्मक शब्दांचा वापर केला आहे. भारताने अमेरिकेचे थेट नाव न घेता ‘घडामोडींबद्दल चिंता’ व्यक्त केली आहे. “आम्ही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही सर्व पक्षांना संवादाद्वारे शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन करतो,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने अमेरिकेची बाजू न घेता किंवा निषेध न करता ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून स्वतःला सादर केले आहे.

भारतीय दूतावास ‘ऍक्शन मोड’मध्ये

व्हेनेझुएलातील राजधानी कराकसमध्ये सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर, कराकसमधील भारतीय दूतावास तेथील सुमारे ५० अनिवासी भारतीय (NRIs) आणि ३० भारतीय वंशाच्या व्यक्तींच्या (PIOs) सतत संपर्कात आहे. भारताने आपल्या नागरिकांसाठी ट्रॅव्हल ॲडव्हायजरी जारी केली असून, विनाकारण प्रवास टाळण्यास आणि दूतावासाच्या आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांकाच्या संपर्कात राहण्यास सांगितले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China On Venezuela: व्हेनेझुएलातील अमेरिकन एन्ट्रीने शी जिनपिंग धास्तावले; ‘ऑईल ते सॅटेलाईट’ चीनचा अब्जावधींचा गेम धोक्यात

भारत-व्हेनेझुएला संबंधांचे महत्त्व

व्हेनेझुएला हा भारतासाठी कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) एक महत्त्वाचा स्रोत राहिला आहे. रिलायन्स आणि ओएनजीसी (ONGC) सारख्या कंपन्यांचे तेथे व्यावसायिक हितसंबंध आहेत. जरी अमेरिकन निर्बंधांमुळे गेल्या काही वर्षांत तेल आयातीत घट झाली असली, तरी भौगोलिक-राजकीयदृष्ट्या व्हेनेझुएला भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर आता तिथे कोणाचे सरकार येते आणि ते भारतासोबत कसे संबंध ठेवते, यावर भारताचे पुढचे पाऊल अवलंबून असेल.

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हेनेझुएलातील परिस्थितीवर भारताचे अधिकृत मत काय आहे?

    Ans: भारताने या घडामोडींना 'अत्यंत चिंताजनक' म्हटले असून, सर्व पक्षांना हिंसेऐवजी संवादाच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले आहे.

  • Que: तिथे राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाय केले आहेत?

    Ans: भारतीय दूतावास स्थानिक समुदायाशी संपर्कात आहे. भारतीयांना हालचालींवर मर्यादा घालण्याच्या आणि आपत्कालीन क्रमांकावर (+58-412-9584288) संपर्कात राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

  • Que: भारताने अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचा निषेध केला आहे का?

    Ans: भारताने आपल्या निवेदनात अमेरिकेचा थेट उल्लेख करणे टाळले आहे आणि लोकशाही व शांततेच्या प्रक्रियेवर भर दिला आहे.

Published On: Jan 07, 2026 | 10:43 AM

