‘बॉर्डर २’ साठी दिलजीत दोसांझने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, कारण जाणून तुम्हीही म्हणाल; ‘पाजी तुस्सी ग्रेट हो…’

‘बॉर्डर २’ हा बॉलीवूड चित्रपट आता लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाभोवतीची चर्चा जोरात आहे आणि नुकतेच त्यातील एक गाणे देखील प्रदर्शित झाले आहे. जुन्या आठवणींनी वेढलेले हे गाणे एका नवीन शैलीत सादर केले आहे, परंतु अशा प्रकारे की कधीही नवीन गाण्यात समान घटक, भावना किंवा संवाद नसल्यासारखे वाटले नाही. १९९७ च्या “बॉर्डर” चित्रपटातील “संदेसे आते हैं” या गाण्याबद्दल चर्चा सुरु आहे. “बॉर्डर २” मध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी तयार असलेल्या या गाण्याची पुनर्कल्पना करण्यात आली आहे. नवीन गाण्याचे नाव “घर कब आओगो” आहे. ते ऐकून तुम्हाला क्षणभरही असे वाटणार नाही की ते “संदेसे आते हैं” पेक्षा वेगळे आहे. या गाण्याने चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक मोठे आव्हान उभे केले होते, परंतु असे दिसते की ते संगीत तयार करण्यात यशस्वी झाले आहेत.
दिलजीत दोसांझ मूळ गाण्यात बदल करू इच्छित नव्हता
पंजाबी गायक, अभिनेता आणि पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ अलीकडेच एका लाईव्ह सत्राद्वारे चाहत्यांशी जोडला गेला होता. संभाषणादरम्यान त्याने “बॉर्डर २” मधील या गाण्याबद्दलही चर्चा केली. दिलजीतने स्पष्ट केले की जेव्हा त्याला कळले की “संदेसे येते हैं” ची नवीन आवृत्ती तयार केली जात आहे, तेव्हा त्याने असे वाटले की अशा अद्भुत गाण्याशी छेडछाड केली जाऊ नये. परंतु, जेव्हा गायकाला कळले की मिथुन हे गाणे तयार करत आहेत, तेव्हा त्याला आत्मविश्वास मिळाला. दिलजीत म्हणाला, “जेव्हा मला कळले की मिथुन हे गाणे तयार करत आहेत, तेव्हा मला वाटले की तो काहीतरी उत्तम करेल कारण त्याने यापूर्वी इतके उत्तम काम केले आहे.”
एकाच दिवसात “बॉर्डर २” चे डबिंग आणि गाणे झाले पूर्ण
दिलजीत म्हणाला, “जेव्हा गाणे तयार झाले तेव्हा मला गाण्यास सांगण्यात आले. मी थोडा आजारी होतो, पण मी म्हणालो की मी माझा भाग गाईन, आणि मी एका दिवसात डबिंग आणि गाणे पूर्ण केले. मी सहसा हिंदी गाणी गात नाही, पण मी हे गाणे गायले. हे गाणे इतके सुंदर होते की त्याने सर्वांचे मन जिंकले. “संदेसे आते हैं” बद्दल बोलताना तो म्हणाला, “हे गाणे अमर आहे आणि आजही जेव्हा ते वाजते तेव्हा सोनू निगमची प्रतिमा मनात येते.” सुरुवातीला दिलजीत दोसांझ या गाण्याच्या रिमेकबद्दल थोडा घाबरला होता पण हळूहळू तो नवीन आवृत्तीसाठी तयार झाला.
सनी देओलच्या “बॉर्डर २” चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ज्यामध्ये वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ आणि सनी देओल मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. १९९७ मध्ये आलेल्या अक्षय खन्ना अभिनीत “बॉर्डर” चा सिक्वेल असलेला “बॉर्डर २” आता २३ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.