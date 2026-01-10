हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर आहारात करा ‘या’ सुपरहेल्दी पदार्थांचा समावेश, कायमच राहाल तंदुरुस्त

वय वाढल्यानंतर शरीरात अनेक बदल होतात. या बदलांकडे लक्ष देऊन आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर हाडांमध्ये वेदना, कंबर दुखणे, अशक्तपणा, मासिक पाळीच्या वेदना, मानसिक तणाव इत्यादी अनेक समस्या वाढू लागतात. यामुळे शारीरिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. हाडांची झीज होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ऑस्टियोपोरोसिस, सांधेदुखी आणि अशक्तपणा इत्यादी समस्या वाढतात. हाडे कायमच मजबूत आणि लवचिक ठेवण्यासाठी आहारात केवळ कॅल्शियमच नाही तर विटामिन डी, मॅग्नेशियम, प्रथिने आणि फॉस्फरस असलेल्या पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. यामुळे वाढत्या वयात सुद्धा तुमची हाडे कायमच मजबूत राहतील. (फोटो सौजन्य – istock)