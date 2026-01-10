Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • To Keep Your Bones Strong Include These Super Healthy Foods In Your Diet After The Age Of 30

हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर आहारात करा ‘या’ सुपरहेल्दी पदार्थांचा समावेश, कायमच राहाल तंदुरुस्त

वय वाढल्यानंतर शरीरात अनेक बदल होतात. या बदलांकडे लक्ष देऊन आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर हाडांमध्ये वेदना, कंबर दुखणे, अशक्तपणा, मासिक पाळीच्या वेदना, मानसिक तणाव इत्यादी अनेक समस्या वाढू लागतात. यामुळे शारीरिक आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. हाडांची झीज होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ऑस्टियोपोरोसिस, सांधेदुखी आणि अशक्तपणा इत्यादी समस्या वाढतात. हाडे कायमच मजबूत आणि लवचिक ठेवण्यासाठी आहारात केवळ कॅल्शियमच नाही तर विटामिन डी, मॅग्नेशियम, प्रथिने आणि फॉस्फरस असलेल्या पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे. यामुळे वाढत्या वयात सुद्धा तुमची हाडे कायमच मजबूत राहतील. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 10, 2026 | 12:09 PM
हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर आहारात करा 'या' सुपरहेल्दी पदार्थांचा समावेश

हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी वयाच्या ३० व्या वर्षानंतर आहारात करा 'या' सुपरहेल्दी पदार्थांचा समावेश

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 दूध, दही आणि चीजमध्ये कॅल्शियम आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात आढळून येतात. हे पदार्थ हाडांसाठी अतिशय महत्वाचे आहेत. दररोज एक ग्लास दूध किंवा दही हाडे दीर्घकाळ मजबूत राहतात.

दूध, दही आणि चीजमध्ये कॅल्शियम आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात आढळून येतात. हे पदार्थ हाडांसाठी अतिशय महत्वाचे आहेत. दररोज एक ग्लास दूध किंवा दही हाडे दीर्घकाळ मजबूत राहतात.

2 / 5 सकाळच्या नाश्त्यात नियमित दोन अंडी खावी. अंडी खाल्ल्यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते आणि हाडांना सुद्धा अनेक फायदे होतात.

सकाळच्या नाश्त्यात नियमित दोन अंडी खावी. अंडी खाल्ल्यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते आणि हाडांना सुद्धा अनेक फायदे होतात.

3 / 5 पालक, मेथी, मोहरी आणि मुळा इत्यादी पालेभाज्यांचे रोजच्या आहारात नियमित सेवन करावे. पालेभाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात.

पालक, मेथी, मोहरी आणि मुळा इत्यादी पालेभाज्यांचे रोजच्या आहारात नियमित सेवन करावे. पालेभाज्यांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात.

4 / 5 हिवाळ्यात तीळ खाणे हाडांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. यामध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरस भरपूर प्रमाणात असते. जवसातील ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड असतात.

हिवाळ्यात तीळ खाणे हाडांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. यामध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरस भरपूर प्रमाणात असते. जवसातील ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड असतात.

5 / 5

Untitled design (10)

Web Title: To keep your bones strong include these super healthy foods in your diet after the age of 30

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 12:09 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Jan 21, 2026 | 03:56 PM
Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 03:54 PM
Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:49 PM
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM
भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jan 21, 2026 | 03:45 PM
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM