रंगाचा नव्हे, तर चप्पलांचा वर्षाव! ‘या’ गावात एकमेकांना चप्पलांनी मारुन साजरी होते होळी, VIDEO VIRAL

सध्या भारतात विविध ठिकाणी होळीचे सेलिब्रेशन सुरु आहे. भारताच्या प्रत्येक राज्यात होळी वेगवेळ्या पद्धतीने खेळली जाते. भारतातील होळी केवळ करमणूक नाही, तर इतिहासाची आणि संस्कृतीचे प्रतीक मानली जाते. उत्तर भारतात रंग, गुलाल आणि पाणी उडवत खेळली जाते. पंजाबमध्ये होला मोहल्ला म्हणून रंग उधळला जातो. पश्चिम भारतात रंग, पाणी, फुलांची होळी खेळली जाते. पूर्व भारतात शहरांमध्ये छोल-ताशे वाजवून रंग उधळला जातो. तर कुठे गाणी, भजन लोकनृत्य सादर केले जाते. दक्षिण भारतात फुलांचा होळी उत्सव साजरा होतो.
सगळ्यात खास होळी उत्तर प्रदेशच्या मथुरा येथील मानली जाते. येथे देखील होळीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. कुठे लठ्ठमार होळी, तर कुठे चप्पलांचा वर्षाव करत केला जातो. सध्या सोशल मीडियावर मथुरेच्या बच्छगाव येथील चप्पलांच्या होळीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 150 वर्षापूर्वी इंग्रजांच्या जुलमाचा निषेध करण्यासाठी ही परंपरा सुरु झाली होती. ही होळी बंडखोरीचे प्रतीक मानली जाते. आजही येथे लोक एकमेकांना चपल्लांनी मारतात आणि नंतर गळाभेट घेऊन होळीच्या शुभेच्छा देतात. सध्या याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
तसेच मथुरेच्या बरसाना येथ लठ्ठमार होळी खेळली जाते. तिथे महिला पुरुषांना लाठीने मारतात. भगावन श्रीकृष्ण आणि राधा राणी यांच्या प्रेमाचे प्रतीक मानली जाते. येथे जगभरातून खास होळी खेळण्यासाठी पर्यटक येतात. मात्र या रंगांच्या उधळणीत लोक जात, धर्म, भेद, वर्ण सर्व काही विसरुन जातात. या विविधतेमुळे आजही भारताची संस्कृती परदेशींना आकर्षित करते. हा रंगांचा सण एकमेकांप्रती आदर आणि एकतेचा प्रतीक दर्शवतो.
व्हायरल व्हिडिओ
VIDEO | Mathura: The unique ‘Chappal Maar’ Holi is being celebrated with great enthusiasm in Bachhgaon village, where locals take part in traditional festivities marked by playful rituals and vibrant colours. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/cFNAJiW0Tv — Press Trust of India (@PTI_News) March 4, 2026
