महिनाभरात वजन कमी करण्यासाठी नियमित करा 'या' बियांचे सेवन, झपाट्याने वितळून जाईल पोटावरील चरबी

हल्ली वाढलेल्या वजनामुळे अनेक लोक त्रस्त आहेत. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. कधी डाएट केला जातो तर कधी महागडे सप्लिमेंट्स घेऊन वजन कमी केले जाते. पण याचा फारसा परिणाम शरीरावर दिसून येत नाही. पोटावर वाढलेला अनावश्यक चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी आहारात कोणत्याही सप्लिमेंट्सचे सेवन करण्याऐवजी भोपळ्याच्या बियांचे सेवन करावे. महिनाभर नियमित एक चमचा भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यास सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. चला तर जाणून घेऊया भोपळ्याच्या बिया खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 15, 2026 | 11:45 AM
नियमित एक चमचा भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते. ओव्हरइटींगपासून बचाव करण्यासाठी भोपळ्याच्या बियांचे नियमित सेवन करावे.

नियमित एक चमचा भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते. ओव्हरइटींगपासून बचाव करण्यासाठी भोपळ्याच्या बियांचे नियमित सेवन करावे.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रोटीन, फायबर्स, मॅग्नेशियम, जिंक, आयर्न, फॉस्फरस आणि मॅग्ननीज, अँटीऑक्सिडेंट्स घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामध्ये असलेले पोषक घटक शरीरासाठी फायदेशीर आहेत.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रोटीन, फायबर्स, मॅग्नेशियम, जिंक, आयर्न, फॉस्फरस आणि मॅग्ननीज, अँटीऑक्सिडेंट्स घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामध्ये असलेले पोषक घटक शरीरासाठी फायदेशीर आहेत.

वजन कमी करण्यासाठी आहारात फायबरयुक्त भोपळ्याच्या बियांचे सेवन करा. फायबर शरीराची पचनक्रिया सुधारते आणि आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते.

वजन कमी करण्यासाठी आहारात फायबरयुक्त भोपळ्याच्या बियांचे सेवन करा. फायबर शरीराची पचनक्रिया सुधारते आणि आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये विटामिन बी-कॉम्पलेक्स, विटामिन के आणि विटामिन ई इत्यादी घटकांमुळे पोटावर वाढलेली चरबी कमी होते आणि तुम्ही स्लिम दिसता.

भोपळ्याच्या बियांमध्ये विटामिन बी-कॉम्पलेक्स, विटामिन के आणि विटामिन ई इत्यादी घटकांमुळे पोटावर वाढलेली चरबी कमी होते आणि तुम्ही स्लिम दिसता.

Published On: Jan 15, 2026 | 11:45 AM

