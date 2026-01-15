महिनाभरात वजन कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ बियांचे सेवन, झपाट्याने वितळून जाईल पोटावरील चरबी

हल्ली वाढलेल्या वजनामुळे अनेक लोक त्रस्त आहेत. वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. कधी डाएट केला जातो तर कधी महागडे सप्लिमेंट्स घेऊन वजन कमी केले जाते. पण याचा फारसा परिणाम शरीरावर दिसून येत नाही. पोटावर वाढलेला अनावश्यक चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी आहारात कोणत्याही सप्लिमेंट्सचे सेवन करण्याऐवजी भोपळ्याच्या बियांचे सेवन करावे. महिनाभर नियमित एक चमचा भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्यास सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. चला तर जाणून घेऊया भोपळ्याच्या बिया खाण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)