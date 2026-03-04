BO Collection: होळीच्या सुट्टीचा ‘The Kerala Story 2’ ला मोठा फायदा; बॉक्स ऑफिसवर केली बंपर कमाई

चित्रपटाची सुरुवात आणि सुरुवातीचे कलेक्शन
पहिल्या दिवशी (शुक्रवार) चित्रपटाला मर्यादित थिएटर मिळाले, फक्त ₹७५ लाख रुपये कमावले. तसेच, दुसऱ्या दिवशी (शनिवारी) चित्रपटाच्या कमाईत वाढ झालेली दिसून आली. या दिवशी चित्रपटाचे कलेक्शन ₹४.६५ कोटींची कमाई केली. रविवारीही चांगली कामगिरी करत चित्रपटाने ₹४.७५ कोटींची कमाई केली. आठवड्याच्या शेवटी चित्रपटाने आणखी लक्ष वेधून घेतले.
“माझ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न…”, ‘धुरंधर’ फेम आयेशा खानचा मोठा खुलासा; सेटवरील स्पॉटबॉयने केले धक्कादायक कृत्य
तसेच, केरळ स्टोरी २ च्या बॉक्स ऑफिस कामगिरीला सोमवारी थोडासा धक्का बसला. चित्रपटाने या दिवशी फक्त ₹२.५ ते ₹२.६५ कोटी कमावले, ज्यामुळे लोकांना वाटले की हा चित्रपट लवकरच फ्लॉप होईल. परंतु, हा एक गैरसमज होता, कारण मंगळवारच्या प्रभावी कामगिरीमुळे चित्रपटाने पुनरागमन केले आहे. आणि भरभरून कमाई केली आहे.
मंगळवार, पाचव्या दिवशी केरळ स्टोरी २ चित्रपटाने जबरदस्त कमाई केली, या दिवशी चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अंदाजे ₹४ कोटी कमावले. हा आकडा सोमवारच्या एकूण कमाईपेक्षा ६०-७०% वाढ दर्शवणारा होता. प्रेक्षकांचा चित्रपटाच्या प्रमोशनला देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला, परिणामी आठवड्याच्या शेवटीही चांगली गर्दी झालेली दिसून आली.
‘द पैराडाइज’चा विक्रम,‘आया शेर’चं हिंदी व्हर्जन रिलीज; ठरलं वर्षातील सर्वात मोठं हिट गाणं
चित्रपटाची आतापर्यंतची एकूण कमाई
पाच दिवसांत, चित्रपटाचे भारतात एकूण कलेक्शन सुमारे ₹१६-१७ कोटींवर पोहोचले आहे. एकूण कलेक्शन ₹१९ कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. चित्रपटाचे बजेट अंदाजे ₹२८-३० कोटी आहे. आतापर्यंत, त्याने त्याच्या बजेटच्या निम्म्याहून अधिक रक्कम वसूल केली आहे. जर सुट्टीच्या आठवड्याच्या शेवटी चित्रपट चांगला कामगिरी करत असेल तर चित्रपट यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.
चित्रपटाची पहिल्या भागाशी तुलना
पहिला चित्रपट, *द केरळ स्टोरी* (२०२३) ने देखील खळबळ उडवली होती. हा चित्रपट “ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर” बनला आणि त्याने ₹३०३.९७ कोटी कलेक्शन करून दाखवले. दुसरा चित्रपट अद्याप त्या पातळीवर पोहोचलेला नसला तरी, तो हळूहळू प्रगती करत असल्याचे दिसून येत आहे. चित्रपटावरील वाद असूनही सुरु आहे, परंतु प्रेक्षक अजूनही थिएटरमध्ये हा चित्रपट पाहण्यासाठी जात आहेत.