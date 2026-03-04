Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Blackened Lips Will Be Pink And Soft Make This Ayurvedic Lip Balm At Home To Make Your Lips Look Beautiful

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर ओठ खूप जास्त सुकल्यासारखे वाटत. अशावेळी कोणत्याही केमिकल युक्त लिपबामचा वापर करण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर ओठांसाठी करावा.

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:50 AM
काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा 'हे' आयुर्वेदिक लिपबाम

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा 'हे' आयुर्वेदिक लिपबाम

Follow Us:
Follow Us:

चेहऱ्याचे सौंदर्य अधिक खुलून दिसण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी स्किन केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो, तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतली जाते. त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला सतत काहींना काही उपाय करत असतात. पण वारंवार केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर केल्यामुळे त्वचेच्या समस्या कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढत जातात. चेहऱ्याची काळजी घेताना महिला ओठांकडे कायमच दुर्लक्ष करतात. पण ओठांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये काळवंडलेले ओठ पुन्हा एकदा चमकदार आणि सुंदर करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या ब्रँडच्या केमिकलयुक्त लिप बामचा वापर करतात. पण सतत लिपबाम लावल्यामुळे ओठांच्या त्वचेचे नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला काळवंडलेले ओठ पुन्हा एकदा चमकदार करण्यासाठी कोणत्या घरगुती पदार्थांचा लिपबाम म्हणून वापर करावा, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

Holi 2026: रासायनिक रंगांपासून सावध! त्वचेवर रॅशेस, मुरुम आणि केसगळतीचा धोका

बीट आणि मध:

बीट त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. बीटचा मास्क ओठांवर लावल्यास डेड स्किन निघून जाईल आणि त्वचा अतिशय चमकदार होईल. यासाठी वाटीमध्ये बीटचा रस घेऊन त्यात मध मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण ओठांवर हलक्या हाताने लावून काहीवेळ मसाज करा. मसाज केल्यामुळे डेड स्किन निघून जाईल आणि ओठ चमकदार होतील. बीट ओठांना गुलाबी रंग देते आणि ओठ मुलायम करण्यास मदत करते. मधामध्ये असलेले गुणकारी घटक ओठांचा काळवंडलेला रंग सुधारतात.

खोबऱ्याचे तेल आणि साखर:

थंडीत शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर ओठ खूप जास्त सुकल्यासारखे वाटतात. ओठांची त्वचा खूप जास्त कडक होऊन जाते आणि ओठांचे आरोग्य बिघडते. यासाठी वाटीमध्ये चमचाभर खोबऱ्याचे तेल आणि साखर घेऊन मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण ओठांवर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे ओठांच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल आणि ओठ चमकदार दिसतील. ओठांना एक्सफोलिएट, मऊ आणि स्मूथ करण्यासाठी खोबऱ्याचे तेल फायदेशीर ठरेल.

कपाळावर वाढलेला काळेपणा काही मिनिटांमध्ये होईल गायब! टॅनिंग घालवण्यासाठी करा ‘हा’ घरगुती उपाय, पार्लरचा वाचेल खर्च

कोरफड जेल आणि खोबऱ्याचे तेल:

मागील बऱ्याच वर्षांपासून खोबरेल तेल आणि कोरफड जेलचा वापर त्वचेसाठी केला जात आहे. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचा हायड्रेट करण्यासाठी मदत करते. वाटीमध्ये खोबऱ्याचे तेल घेऊन त्यात कोरफड जेल मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण घट्टसर झाल्यानंतर ओठांवर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर हलक्या हाताने ओठांवर मसाज करा. यामुळे डेड स्किन निघून जाईल आणि ओठ गुलाबी होतील. फुटलेल्या ओठांमुळे होणारी जळजळ करण्यासाठी कोरफड जेलचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Blackened lips will be pink and soft make this ayurvedic lip balm at home to make your lips look beautiful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 09:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर
1

कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर

धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन
2

धुळवडीच्या जल्लोषात आरोग्य सांभाळा! पर्यावरण तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तरुणांना कळकळीचे आवाहन

कपाळावर वाढलेला काळेपणा काही मिनिटांमध्ये होईल गायब! टॅनिंग घालवण्यासाठी करा ‘हा’ घरगुती उपाय, पार्लरचा वाचेल खर्च
3

कपाळावर वाढलेला काळेपणा काही मिनिटांमध्ये होईल गायब! टॅनिंग घालवण्यासाठी करा ‘हा’ घरगुती उपाय, पार्लरचा वाचेल खर्च

चेहऱ्यावर वाढलेल्या टॅनिंगमुळे त्वचा काळवंडलेली दिसते? मग ‘या’ पद्धतीने करा बेसन पिठाचा वापर, चेहरा होईल तेजस्वी
4

चेहऱ्यावर वाढलेल्या टॅनिंगमुळे त्वचा काळवंडलेली दिसते? मग ‘या’ पद्धतीने करा बेसन पिठाचा वापर, चेहरा होईल तेजस्वी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

Mar 04, 2026 | 09:50 AM
Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

Mar 04, 2026 | 09:45 AM
Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?

Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?

Mar 04, 2026 | 09:41 AM
World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

Mar 04, 2026 | 09:35 AM
Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायला कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायला कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

Mar 04, 2026 | 09:30 AM
Human Trafficking: पालकांनो सावधान! वर्षभरात २१३ अल्पवयीन मुलांच्या पळून जाण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ

Human Trafficking: पालकांनो सावधान! वर्षभरात २१३ अल्पवयीन मुलांच्या पळून जाण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ

Mar 04, 2026 | 09:28 AM
धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; आरोपीने कुटुंबियांनाही दिली जीवे मारण्याची धमकी

धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; आरोपीने कुटुंबियांनाही दिली जीवे मारण्याची धमकी

Mar 04, 2026 | 09:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM