Israel-Iran War: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर इस्रायलचा भीषण बॉम्बहल्ला; 787 लोकांचा करुण अंत

Israel attack on Iran President House 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धाने आता सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून विनाशाचे एक असे तांडव सुरू झाले आहे, ज्याने जगाचा थरकाप उडाला आहे. युद्धाच्या चौथ्या दिवशी इस्रायली हवाई दलाने थेट इराणच्या सत्तेचे केंद्र असलेल्या राष्ट्रपती भवनावर आणि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या मुख्यालयावर शेकडो टन दारूगोळा डागला. या भीषण हल्ल्यात आतापर्यंत ७८७ लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो नागरिक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत. तेहरानचे रस्ते आता केवळ धूर आणि रक्ताने माखले असून, हे युद्ध आता जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर घेऊन गेले आहे.
इस्रायलच्या या हल्ल्यात केवळ सरकारी इमारतीच नाही, तर मेहराबाद विमानतळ आणि अनेक क्षेपणास्त्र कारखान्यांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. इराणच्या ‘रेड क्रेसेंट’ या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णालये जखमींनी भरली असून मृतांचा आकडा वेगाने वाढत आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांच्या IAEA संस्थेने इराणच्या नतान्झ अणुकेंद्राला (Natanz Nuclear Facility) तडाखा बसल्याची पुष्टी केली आहे. सध्या किरणोत्सर्गाचा धोका नसल्याचे सांगितले जात असले तरी, अणुकेंद्रांवरील हल्ल्यांनी संपूर्ण जगाचा श्वास रोखला आहे.
हे देखील वाचा : World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय
आपल्या सत्तेच्या केंद्रावर झालेल्या या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सनी (IRGC) ‘नरकाचे दरवाजे उघडण्याची’ धमकी दिली आहे. इराणने तातडीने सौदी अरेबिया आणि कुवेतमधील अमेरिकन दूतावासांवर ड्रोन हल्ले चढवले आहेत. या भीषण तणावानंतर अमेरिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून सौदी, कुवेतक आणि बैरूतमधील आपले सर्व दूतावास अनिश्चित काळासाठी बंद केले आहेत. अमेरिकन नागरिकांना आखाती देशांमधून बाहेर पडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
IRAN : Aerial footage of the emotional funeral procession in Minab for the elementary school girls and teachers who were martyred on the direct orders of the US regime. Around 165 school girls were brutally killer in US-Israel Joint attack. pic.twitter.com/lf3AtDztLR — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 3, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या हल्ल्याचे उघडपणे समर्थन केले असून, इस्रायलवर इराणची हवाई संरक्षण यंत्रणा नष्ट करण्यासाठी आपणच दबाव आणल्याचे कबूल केले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणसोबतच्या वाटाघाटींची वेळ आता संपली आहे. मात्र, या विधानाचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटले आहेत. ब्रेंट क्रूडची किंमत ८५ डॉलर प्रति बॅरल पार गेली असून, अमेरिकन शेअर बाजारातील डाऊ जोन्स आणि नॅस्डॅकमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे जगभरात महागाईचा भडका उडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हे देखील वाचा : Swastika Controversy: ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा
युद्धाच्या या भीषण आगीत अडकलेल्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार, एअर इंडिया आणि इंडिगोची विशेष विमाने तेहरानच्या दिशेने रवाना करण्यात आली आहेत. तेहरानमध्ये अडकलेल्या शेकडो भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले असून, आतापर्यंत अनेक जण सुखरूप मायदेशी परतले आहेत. आपल्या पाल्यांना सुखरूप पाहून पालकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू उभे राहिले असून, भारत सरकारच्या या तत्परतेचे कौतुक होत आहे.
Ans: प्राथमिक अहवालानुसार या भीषण हल्ल्यात ७८७ लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो नागरिक जखमी झाले आहेत.
Ans: युद्धाच्या तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ८५ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे इंधन दरवाढीचे संकट निर्माण झाले आहे.
Ans: IAEA नुसार नतान्झ अणुकेंद्राचे नुकसान झाले असले तरी सध्या किरणोत्सर्गाचा कोणताही धोका आढळलेला नाही.