Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Israel Attacks Iran President House 787 Killed Oil Crisis Trump Statement

Israel-Iran War: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर इस्रायलचा भीषण बॉम्बहल्ला; 787 लोकांचा करुण अंत

Iran Israel conflict: इस्रायलने इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर हल्ला केला, ज्यामध्ये ७८७ लोक मारले गेले. कच्च्या तेलाच्या किमती ८५ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या असताना ट्रम्प यांनी या हल्ल्याचे समर्थन केले आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:57 AM
israel attacks iran president house 787 killed oil crisis trump statement

Israel-Iran War: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर इस्रायलचा भीषण बॉम्बहल्ला; ७८७ ठार, कच्च्या तेलाचे दर भडकले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणच्या सत्तेच्या केंद्रावर घाला
  • जागतिक अर्थव्यवस्था धोक्यात
  • अणुकेंद्रांना तडाखा

Israel attack on Iran President House 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धाने आता सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून विनाशाचे एक असे तांडव सुरू झाले आहे, ज्याने जगाचा थरकाप उडाला आहे. युद्धाच्या चौथ्या दिवशी इस्रायली हवाई दलाने थेट इराणच्या सत्तेचे केंद्र असलेल्या राष्ट्रपती भवनावर आणि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या मुख्यालयावर शेकडो टन दारूगोळा डागला. या भीषण हल्ल्यात आतापर्यंत ७८७ लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो नागरिक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत. तेहरानचे रस्ते आता केवळ धूर आणि रक्ताने माखले असून, हे युद्ध आता जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर घेऊन गेले आहे.

तेहरानमध्ये मृत्यूचे तांडव आणि अणुकेंद्रांना धोका

इस्रायलच्या या हल्ल्यात केवळ सरकारी इमारतीच नाही, तर मेहराबाद विमानतळ आणि अनेक क्षेपणास्त्र कारखान्यांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. इराणच्या ‘रेड क्रेसेंट’ या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णालये जखमींनी भरली असून मृतांचा आकडा वेगाने वाढत आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांच्या IAEA संस्थेने इराणच्या नतान्झ अणुकेंद्राला (Natanz Nuclear Facility) तडाखा बसल्याची पुष्टी केली आहे. सध्या किरणोत्सर्गाचा धोका नसल्याचे सांगितले जात असले तरी, अणुकेंद्रांवरील हल्ल्यांनी संपूर्ण जगाचा श्वास रोखला आहे.

हे देखील वाचा : World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

इराणचा प्रतिहल्ला आणि अमेरिकन दूतावासांना टाळं

आपल्या सत्तेच्या केंद्रावर झालेल्या या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सनी (IRGC) ‘नरकाचे दरवाजे उघडण्याची’ धमकी दिली आहे. इराणने तातडीने सौदी अरेबिया आणि कुवेतमधील अमेरिकन दूतावासांवर ड्रोन हल्ले चढवले आहेत. या भीषण तणावानंतर अमेरिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून सौदी, कुवेतक आणि बैरूतमधील आपले सर्व दूतावास अनिश्चित काळासाठी बंद केले आहेत. अमेरिकन नागरिकांना आखाती देशांमधून बाहेर पडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

credit – social media and Twitter

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा अन् जागतिक बाजारपेठेत भूकंप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या हल्ल्याचे उघडपणे समर्थन केले असून, इस्रायलवर इराणची हवाई संरक्षण यंत्रणा नष्ट करण्यासाठी आपणच दबाव आणल्याचे कबूल केले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणसोबतच्या वाटाघाटींची वेळ आता संपली आहे. मात्र, या विधानाचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटले आहेत. ब्रेंट क्रूडची किंमत ८५ डॉलर प्रति बॅरल पार गेली असून, अमेरिकन शेअर बाजारातील डाऊ जोन्स आणि नॅस्डॅकमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे जगभरात महागाईचा भडका उडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

हे देखील वाचा : Swastika Controversy: ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा

भारतीय नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी ‘मिशन एअरलिफ्ट’

युद्धाच्या या भीषण आगीत अडकलेल्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार, एअर इंडिया आणि इंडिगोची विशेष विमाने तेहरानच्या दिशेने रवाना करण्यात आली आहेत. तेहरानमध्ये अडकलेल्या शेकडो भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले असून, आतापर्यंत अनेक जण सुखरूप मायदेशी परतले आहेत. आपल्या पाल्यांना सुखरूप पाहून पालकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू उभे राहिले असून, भारत सरकारच्या या तत्परतेचे कौतुक होत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावरील हल्ल्यात किती जीवितहानी झाली?

    Ans: प्राथमिक अहवालानुसार या भीषण हल्ल्यात ७८७ लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो नागरिक जखमी झाले आहेत.

  • Que: या युद्धाचा कच्च्या तेलाच्या किमतींवर काय परिणाम झाला?

    Ans: युद्धाच्या तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ८५ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे इंधन दरवाढीचे संकट निर्माण झाले आहे.

  • Que: अणुकेंद्रांवरील हल्ल्यामुळे किरणोत्सर्गाचा धोका आहे का?

    Ans: IAEA नुसार नतान्झ अणुकेंद्राचे नुकसान झाले असले तरी सध्या किरणोत्सर्गाचा कोणताही धोका आढळलेला नाही.

Web Title: Israel attacks iran president house 787 killed oil crisis trump statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 09:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?
1

Israel-Iran War: इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे भारताची तेलसाखळी धोक्यात! रशिया की अमेरिका असेल पुरवठादार?

US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…
2

US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…

Iran Israel War: ‘नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी…’; काय म्हणाले प्रकाश आबिटकर?
3

Iran Israel War: ‘नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी…’; काय म्हणाले प्रकाश आबिटकर?

Iran Israel War: शपथविधीनंतर ४८ तासांतच ‘गेम ओव्हर’! इराणच्या ‘या’ बड्या अधिकाऱ्याचा इस्रायलकडून खात्मा, तेहरान हादरलं
4

Iran Israel War: शपथविधीनंतर ४८ तासांतच ‘गेम ओव्हर’! इराणच्या ‘या’ बड्या अधिकाऱ्याचा इस्रायलकडून खात्मा, तेहरान हादरलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Israel-Iran War: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर इस्रायलचा भीषण बॉम्बहल्ला; 787 लोकांचा करुण अंत

Israel-Iran War: इराणच्या राष्ट्रपती भवनावर इस्रायलचा भीषण बॉम्बहल्ला; 787 लोकांचा करुण अंत

Mar 04, 2026 | 09:57 AM
Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Dream Science: स्वप्नात चंद्रग्रहण पाहणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Mar 04, 2026 | 09:53 AM
स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

स्वतः तालिबानकडून धोबीपछाड…; तरीही पाकिस्तानला हवंय America-Iran मध्ये मध्यस्थीचं ‘टेंडर’

Mar 04, 2026 | 09:51 AM
काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

काळवंडलेले ओठ होतील गुलाबी आणि मऊ! घरीच तयार करा ‘हे’ आयुर्वेदिक लिपबाम, ओठ दिसतील सुंदर

Mar 04, 2026 | 09:50 AM
Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

Apple Event 2026: M5 चिपसह भारतात आला नवा MacBook Air… 15-इंच डिस्प्ले आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, वाचा किंमत

Mar 04, 2026 | 09:45 AM
World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

World Obesity Day 2026: वाढतं वजन, वाढतं टेन्शन! जागतिक स्थूलता दिनी जाणून घ्या वजन कमी करण्याचे ‘हे’ जादुई उपाय

Mar 04, 2026 | 09:35 AM
Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायचा कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायचा कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

Mar 04, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM