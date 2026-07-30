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१९८० च्या दशकातील ‘या’ ५ भन्नाट कॉन्सेप्ट कार्स; ज्या रस्त्यावर उतरल्या असत्या तर इतिहास घडला असता!

१९८० चे दशक हे ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने क्रांतीचे सुवर्णयुग मानले जाते. या काळात अनेक दिग्गज कंपन्यांनी एकापेक्षा एक भन्नाट आणि हाय-टेक 'कॉन्सेप्ट कार्स' जगासमोर आणल्या होत्या. दिसायला अत्यंत आकर्षक आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपल्या काळाच्या खूप पुढे असणाऱ्या या गाड्यांनी वाहनप्रेमींना अक्षरशः वेड लावले होते. दुर्दैवाने, उत्तम क्षमता आणि प्रचंड लोकप्रियता मिळूनही यापैकी काही गाड्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन कधीच होऊ शकले नाही. चला तर मग, जाणून घेऊया १९८० च्या दशकातील अशाच ५ अव्वल कॉन्सेप्ट कार्सबद्दल ज्या प्रत्यक्षात लाँच व्हायला हव्या होत्या!

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:00 AM
१९८० च्या दशकातील ‘या’ ५ भन्नाट कॉन्सेप्ट कार्स; ज्या रस्त्यावर उतरल्या असत्या तर इतिहास घडला असता!
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1 / 10 १९८४ प्यूजो क्वासर (Peugeot Quasar) प्यूजो कंपनीने १९८४ च्या पॅरिस मोटर शोमध्ये आपली पहिली स्वदेशी कॉन्सेप्ट कार 'क्वासर' सादर केली होती. ही कार सुपरकार आणि रॅली कारचे एक दुर्मिळ मिश्रण होती, ज्यामध्ये फ्युचरिस्टिक डिझाइनसोबत सिझर डोअर्स (उंच उघडणारे दरवाजे) देण्यात आले होते.

१९८४ प्यूजो क्वासर (Peugeot Quasar) प्यूजो कंपनीने १९८४ च्या पॅरिस मोटर शोमध्ये आपली पहिली स्वदेशी कॉन्सेप्ट कार 'क्वासर' सादर केली होती. ही कार सुपरकार आणि रॅली कारचे एक दुर्मिळ मिश्रण होती, ज्यामध्ये फ्युचरिस्टिक डिझाइनसोबत सिझर डोअर्स (उंच उघडणारे दरवाजे) देण्यात आले होते.

2 / 10 यात रॅलीसाठी वापरले जाणारे ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) तंत्रज्ञान आणि ६०-हॉर्सपॉवर क्षमतेचे १.८-लिटर ट्विन-टर्बो इंजिन बसवण्यात आले होते. ही कार रॅली आणि नेहमीच्या रस्त्यांवर धावण्यासाठी अत्यंत सक्षम होती, पण कंपनीने तिचे उत्पादन न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ही एकच कार बनून राहिली.

यात रॅलीसाठी वापरले जाणारे ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) तंत्रज्ञान आणि ६०-हॉर्सपॉवर क्षमतेचे १.८-लिटर ट्विन-टर्बो इंजिन बसवण्यात आले होते. ही कार रॅली आणि नेहमीच्या रस्त्यांवर धावण्यासाठी अत्यंत सक्षम होती, पण कंपनीने तिचे उत्पादन न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ही एकच कार बनून राहिली.

3 / 10 १९८६ शेवरले कॉर्व्हेट इंडी (Chevrolet Corvette Indy) अमेरिकेची प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कार कॉर्व्हेटचे 'मिड-इंजिन' रूप सादर करण्यासाठी १९८६ मध्ये 'कॉर्व्हेट इंडी' ही कॉन्सेप्ट कार आणली गेली. विमानाच्या डिझाइनवरून प्रेरित असणाऱ्या या कारमध्ये कार्बन-केव्हलर बॉडीचा वापर करण्यात आला होता.

१९८६ शेवरले कॉर्व्हेट इंडी (Chevrolet Corvette Indy) अमेरिकेची प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कार कॉर्व्हेटचे 'मिड-इंजिन' रूप सादर करण्यासाठी १९८६ मध्ये 'कॉर्व्हेट इंडी' ही कॉन्सेप्ट कार आणली गेली. विमानाच्या डिझाइनवरून प्रेरित असणाऱ्या या कारमध्ये कार्बन-केव्हलर बॉडीचा वापर करण्यात आला होता.

4 / 10 यामध्ये ४-व्हील ड्राइव्ह, ४-व्हील स्टिअरिंग, ॲक्टिव्ह सस्पेंशन आणि केबिनमध्ये स्क्रीन यांसारखे अति-आधुनिक फीचर्स होते. या कारमध्ये ६०० हॉर्सपॉवरचे २.६५-लिटर ट्विन-टर्बो V8 इंजिन देण्यात आले होते. ही कार प्रत्यक्षात लाँच झाली नाही, पण तिच्या डिझाइनने ऑटो जगताला भुरळ घातली होती.

यामध्ये ४-व्हील ड्राइव्ह, ४-व्हील स्टिअरिंग, ॲक्टिव्ह सस्पेंशन आणि केबिनमध्ये स्क्रीन यांसारखे अति-आधुनिक फीचर्स होते. या कारमध्ये ६०० हॉर्सपॉवरचे २.६५-लिटर ट्विन-टर्बो V8 इंजिन देण्यात आले होते. ही कार प्रत्यक्षात लाँच झाली नाही, पण तिच्या डिझाइनने ऑटो जगताला भुरळ घातली होती.

5 / 10 १९८७ निसान MID4-II (Nissan MID4-II) १९८० च्या उत्तरार्धात निसानने 'MID4-II' ही मिड-इंजिन स्पोर्ट्स कार सादर केली होती. यात ३०० हॉर्सपॉवर देणारे 'ट्विन-टर्बो VG30DETT' V6 इंजिन आणि फोर-व्हील ड्राइव्ह (4WD) सिस्टीम देण्यात आली होती, जी नंतर प्रसिद्ध 'R32 GT-R' मध्ये वापरली गेली.

१९८७ निसान MID4-II (Nissan MID4-II) १९८० च्या उत्तरार्धात निसानने 'MID4-II' ही मिड-इंजिन स्पोर्ट्स कार सादर केली होती. यात ३०० हॉर्सपॉवर देणारे 'ट्विन-टर्बो VG30DETT' V6 इंजिन आणि फोर-व्हील ड्राइव्ह (4WD) सिस्टीम देण्यात आली होती, जी नंतर प्रसिद्ध 'R32 GT-R' मध्ये वापरली गेली.

6 / 10 ही कार रस्त्यावर उतरवण्यासाठी सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या होत्या आणि उत्पादन सुरू करण्याचा विचारही झाला होता. मात्र, १९८० च्या शेवटी जपानमध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे निसानला हा महत्त्वाचा प्रोजेक्ट अचानक थांबवावा लागला.

ही कार रस्त्यावर उतरवण्यासाठी सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या होत्या आणि उत्पादन सुरू करण्याचा विचारही झाला होता. मात्र, १९८० च्या शेवटी जपानमध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे निसानला हा महत्त्वाचा प्रोजेक्ट अचानक थांबवावा लागला.

7 / 10 १९८८ पॉन्टियाक बॅनशी IV (Pontiac Banshee IV) १९८८ च्या डेट्रॉईट ऑटो शोमध्ये पॉन्टियाक कंपनीने 'बॅनशी IV' ही टू-डोअर आणि फोर-सीटर ग्रँड टुरर कार सादर केली. तिच्या अतिशय आधुनिक आणि आकर्षक डिझाइनमुळे ही कार त्या काळात खूप गाजली. यात २३० हॉर्सपॉवरचे V8 इंजिन, प्रायोगिक हेड-अप डिस्प्ले (HUD) आणि डिजिटल डॅशबोर्ड यांसारखे प्रगत तंत्रज्ञान होते.

१९८८ पॉन्टियाक बॅनशी IV (Pontiac Banshee IV) १९८८ च्या डेट्रॉईट ऑटो शोमध्ये पॉन्टियाक कंपनीने 'बॅनशी IV' ही टू-डोअर आणि फोर-सीटर ग्रँड टुरर कार सादर केली. तिच्या अतिशय आधुनिक आणि आकर्षक डिझाइनमुळे ही कार त्या काळात खूप गाजली. यात २३० हॉर्सपॉवरचे V8 इंजिन, प्रायोगिक हेड-अप डिस्प्ले (HUD) आणि डिजिटल डॅशबोर्ड यांसारखे प्रगत तंत्रज्ञान होते.

8 / 10 ही कार जरी विक्रीसाठी लाँच झाली नाही, तरी तिच्या डिझाइनवरून प्रेरणा घेऊन कंपनीने पुढे चौथ्या जनरेशनची 'फायरबर्ड' (Firebird) कार तयार केली.

ही कार जरी विक्रीसाठी लाँच झाली नाही, तरी तिच्या डिझाइनवरून प्रेरणा घेऊन कंपनीने पुढे चौथ्या जनरेशनची 'फायरबर्ड' (Firebird) कार तयार केली.

9 / 10 १९८९ पोर्श पॅनामॅरिकाना (Porsche Panamericana) कंपनीचे संस्थापक फेरी पोर्श यांच्या ८० व्या वाढदिवसानिमित्त १९८९ मध्ये ही विशेष कॉन्सेप्ट कार तयार करण्यात आली होती. ऑफ-रोड क्षमता असणारी ही स्पोर्ट्स कार '९६४-जनरेशन ९११' च्या चेसिसवर आधारित होती आणि यात २४७ हॉर्सपॉवरचे इंजिन होते.

१९८९ पोर्श पॅनामॅरिकाना (Porsche Panamericana) कंपनीचे संस्थापक फेरी पोर्श यांच्या ८० व्या वाढदिवसानिमित्त १९८९ मध्ये ही विशेष कॉन्सेप्ट कार तयार करण्यात आली होती. ऑफ-रोड क्षमता असणारी ही स्पोर्ट्स कार '९६४-जनरेशन ९११' च्या चेसिसवर आधारित होती आणि यात २४७ हॉर्सपॉवरचे इंजिन होते.

10 / 10 या कारचे चाक बदलून तिला सहज ऑफ-रोडिंगसाठी तयार करता येत होते. तिच्या अनोख्या डिझाइनमुळे आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टीममुळे ही कार आपल्या काळाच्या खूप पुढे होती, परंतु दुर्दैवाने ती कधीही सामान्य ग्राहकांसाठी लाँच केली गेली नाही.

या कारचे चाक बदलून तिला सहज ऑफ-रोडिंगसाठी तयार करता येत होते. तिच्या अनोख्या डिझाइनमुळे आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टीममुळे ही कार आपल्या काळाच्या खूप पुढे होती, परंतु दुर्दैवाने ती कधीही सामान्य ग्राहकांसाठी लाँच केली गेली नाही.

Web Title: Top 5 1980s concept cars that never made it to production auto news marathi

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Published On: Jul 30, 2026 | 10:00 AM

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