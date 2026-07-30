१९८० च्या दशकातील ‘या’ ५ भन्नाट कॉन्सेप्ट कार्स; ज्या रस्त्यावर उतरल्या असत्या तर इतिहास घडला असता!

१९८० चे दशक हे ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने क्रांतीचे सुवर्णयुग मानले जाते. या काळात अनेक दिग्गज कंपन्यांनी एकापेक्षा एक भन्नाट आणि हाय-टेक 'कॉन्सेप्ट कार्स' जगासमोर आणल्या होत्या. दिसायला अत्यंत आकर्षक आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपल्या काळाच्या खूप पुढे असणाऱ्या या गाड्यांनी वाहनप्रेमींना अक्षरशः वेड लावले होते. दुर्दैवाने, उत्तम क्षमता आणि प्रचंड लोकप्रियता मिळूनही यापैकी काही गाड्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन कधीच होऊ शकले नाही. चला तर मग, जाणून घेऊया १९८० च्या दशकातील अशाच ५ अव्वल कॉन्सेप्ट कार्सबद्दल ज्या प्रत्यक्षात लाँच व्हायला हव्या होत्या!