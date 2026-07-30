आठवडाभरात थांबेल केस गळणे! ‘या’ पद्धतीने बनवा पौष्टिक कढीपत्त्याची चटणी, चमचाभर पदार्थाने मिळेल शरीराला पोषण

वातावरणात होणारे बदल, मानसिक तणाव, पोषक घटकांचा अभाव आणि प्रदूषणाचा केसांच्या गुणवत्तेवर लगेच परिणाम दिसून येतो. केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा, केस तुटणे इत्यादी समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने समस्या वाढल्यानंतर केस आणखीनच खराब होऊन जातात. केसांची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर किंवा केस गळणे वाढल्यानंतर बाजारात उपलब्ध असलेल्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर केला जातो. शाम्पू,कंडिशनर, हेअर सीरम तर काहीवेळा महागड्या ट्रीटमेंट सुद्धा केल्या जातात. पण केसांना वरून पोषण देण्यासोबतच आतून पोषण देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कायमच केमिकल प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी आहारात बदल करावा.(फोटो सौजन्य – istock)
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केस गळणे किंवा तरुण वयात केस पांढरे होण्यास जीवनशैलीत होणारे बदल कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे आहारात आवश्यक पोषक घटकांचे सेवन करणे फार गरजेचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला केसांच्या निरोगी आणि घनदाट वाढीसाठी कढीपत्त्याच्या पानांची चटणी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने कढीपत्त्याच्या पानांचे सेवन केल्यास आठवडाभरात केसांमध्ये फरक दिसून येईल आणि केस सुंदर दिसतील. कढीपत्त्याच्या पानांमध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स, बीटा-कॅरोटीन आणि प्रथिने मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे केसांची मूळ मजबूत होतात आणि केस गळती थांबून केसांच्या समस्या कमी होण्यास मदत होते.