Ramayana Trailer Reaction: ‘रामायण’च्या ट्रेलरमध्ये रणबीर-यशची चर्चा, पण हनुमानाच्या भूमिकेतील सनी देओल गायब; चाहते नाराज

Ramayana Trailer Reaction: दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या बहुप्रतीक्षित ‘रामायण: पार्ट १’ या चित्रपटाचा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला असून त्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. रणबीर कपूरचा प्रभू श्रीराम, साई पल्लवीची सीता आणि यशचा रौद्र रावण यांचे लूक तसेच भव्य VFXचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. मात्र, या सर्व चर्चेदरम्यान चाहत्यांची एक खंतही समोर आली आहे. ट्रेलरमध्ये भगवान हनुमानाची भूमिका साकारणाऱ्या सनी देओलची एकही झलक दाखवण्यात आलेली नाही.
ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर अनेक चाहत्यांनी सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केला की, हनुमानासारखे महत्त्वाचे पात्र ट्रेलरमध्ये का दाखवले गेले नाही? सनी देओल यांच्या भूमिकेची घोषणा झाल्यापासून त्यांच्या पहिल्या लूकची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र ट्रेलरमध्ये त्यांची अनुपस्थिती पाहून अनेकांनी निराशा व्यक्त केली. (Ramayana Trailer Reaction)
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दरम्यान, दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘रामायण’च्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात सनी देओल यांनी याबाबत भाष्य केले. ते म्हणाले, “मी चित्रपटासाठी आतापर्यंत खूप कमी शूटिंग केले आहे. अजून बराच प्रवास बाकी आहे. मला भगवान हनुमानाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी वाहेगुरूचे आभार मानतो. हा माझ्यासाठी सन्मानाचा क्षण आहे. हनुमानाची भूमिका साकारणे सोपे नाही, पण हा एक अविस्मरणीय अनुभव असेल.”
सनी देओल यांच्या या वक्तव्यानंतर चित्रपटाचा पहिला भाग प्रभू श्रीरामांच्या वनवासापर्यंतची कथा दाखवणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे हनुमानाचे पात्र पुढील भागात अधिक प्रभावीपणे दाखवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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दरम्यान, सोशल मीडियावर चाहत्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने लिहिले, “कलाकारांची निवड आणि VFX अप्रतिम आहेत, पण हनुमान कुठे आहेत?” तर दुसऱ्याने म्हटले, “चार मिनिटांच्या ट्रेलरमध्ये इतकं सगळं दाखवलं, पण सनी देओलचा हनुमान दिसलाच नाही.” आणखी एका चाहत्याने, “पुढील भागात सनी पाजींचा हनुमान अवतार पाहायला मिळेल, अशी आशा आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली.