Budh Gochar 2026: ९ ऑगस्टपासून बुध ग्रहाची नवी चाल; या राशींच्या लोकांना धन आणि करिअर मिळतील नवीन संधी

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध हा बुद्धी, संवाद, व्यवसाय, तर्क, शिक्षण आणि कौशल्य यांचा अधिपती ग्रह मानला जातो. ज्यावेळी बुध आपले मार्गक्रमण बदलतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव या सर्व क्षेत्रांमध्ये जाणवतो. द्रिक पंचांगानुसार, रविवार, ९ ऑगस्ट रोजी रात्री १०:४० वाजता, बुध क्रांतिवृत्तावर, म्हणजेच सूर्याभोवतीच्या आपल्या कक्षेत, आपली स्थिती बदलेल आणि नवीन मार्गक्रमण सुरू करेल. ज्योतिषांच्या मते, व्यक्तींची विचार करण्याची आणि आकलन करण्याची क्षमता सुधारेल. व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगतीचे नवीन मार्गही खुले होऊ शकतात. नवीन कल्पनांवर काम करण्याच्या संधी निर्माण होतील.
बुध ग्रहाचे हे संक्रमण शुभ संकेत देत आहे, विशेषतः दळणवळण, माध्यम, माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग, लेखन आणि शिक्षण या क्षेत्रांत गुंतलेल्या लोकांसाठी. व्यावसायिकांना नवीन सौदे किंवा मोठे ग्राहक मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या आणि मान्यता मिळेल. याचा सर्व १२ राशींवर व्यापक परिणाम होणार असला तरी, हा काळ काही राशींसाठी सर्वात शुभ मानला जातो. भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घ्या
बुध हा मिथुन राशीचा अधिपती ग्रह आहे. त्यामुळे, या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकते. बऱ्याच काळापासून रखडलेली कामे पुढे सरकू शकतात. तुमच्या शब्दांचा प्रभाव कामाच्या ठिकाणी स्पष्टपणे दिसून येईल. तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या आणि अधिकार मिळू शकतात. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात नवीन ग्राहकही मिळू शकतात. तुमची संवाद कौशल्ये तुम्हाला मोठे फायदे मिळवून देऊ शकतात. तुम्ही मुलाखती किंवा सादरीकरणांमध्ये चांगली कामगिरी कराल. एका जुन्या ओळखीमुळे तुम्हाला नवीन संधी मिळू शकते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कुटुंबात तुमच्या सल्ल्याला महत्त्व दिले जाईल. एक छोटी सहल फायदेशीर ठरू शकते. भविष्यातील नियोजनासाठी काळ अनुकूल असेल.
बुध कन्या राशीचा स्वामी आहे. त्यामुळे, हे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी नवीन यश घेऊन येऊ शकते. त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगती करण्याची चांगली संधी मिळेल. रखडलेल्या पदोन्नतीवर पुन्हा चर्चा होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कौशल्यांचे कौतुक होईल. तुम्ही व्यवसायाची नवीन शाखा उघडण्याची किंवा नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आखू शकता. बँकेसंबंधित कोणतेही काम पूर्ण होऊ शकते. प्रलंबित रक्कम मिळाल्याने आर्थिक दिलासा मिळेल. या काळात तुमचे आरोग्य चांगले राहील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.
बुधाच्या संक्रमणामुळे सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी पडद्यामागील अनेक कामे पूर्ण होऊ शकतात. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित संधी निर्माण होऊ शकते. एका मोठ्या कंपनीकडून प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. नवीन व्यवसाय धोरणामुळे फायदा होऊ शकतो. खर्च नियंत्रणात राहील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळू शकतात. संशोधन, माध्यम आणि सर्जनशील क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना विशेष यश मिळू शकते. जुने तणाव कमी होतील. रुग्णालयाशी किंवा आरोग्याशी संबंधित चिंता दूर होऊ शकतात. तुम्हाला धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.
बुध ग्रहाची ही हालचाल तूळ राशीच्या लोकांसाठी भाग्य वाढवू शकते. करिअरला नवीन दिशा मिळण्याचे संकेत आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामामुळे प्रभावित होतील. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायातील एखाद्या मोठ्या ब्रँड किंवा प्रभावशाली व्यक्तीशी जोडले जाण्याची संधी मिळू शकते. दूरचा प्रवास फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थ्यांना प्रवेश किंवा शिष्यवृत्तीबाबत चांगली बातमी मिळू शकते. न्यायालयीन खटल्याची प्रक्रिया तुमच्या बाजूने पुढे जाऊ शकते.
बुधाच्या संक्रमणामुळे मकर राशीच्या नातेसंबंधांमध्ये आणि भागीदारीमध्ये सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतात. व्यावसायिक भागीदारांसोबतचा समन्वय अधिक दृढ होईल. एक नवीन करार अंतिम होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन संघ किंवा नवीन प्रकल्प मिळू शकतो. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या संभाषणातून मोठ्या समस्या सुटू शकतात. बँकिंग आणि आर्थिक बाबी सुरळीतपणे पूर्ण होतील. विचारपूर्वक घेतलेल्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांतून नफा मिळू शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषीय गणनेनुसार, बुध ग्रह ९ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन राशीत प्रवेश करून नवी चाल सुरू करणार आहे.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींना धनलाभ, करिअरमध्ये प्रगती, व्यवसायात वाढ आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता असते. याचा नेमका परिणाम प्रत्येक राशीनुसार वेगळा असू शकतो.
Ans: बुध ग्रहांच्या संक्रमणाचा मिथुन, कन्या, सिंह, तूळ आणि मकर राशींना फायदा होणार आहे