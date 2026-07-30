30 July Dinvishesh: आज आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस; जाणून घ्या ३० जुलैचा इतिहास..

30 July Dinvishesh: आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन हा जीवनातील अनमोल आणि सुंदर नात्यांचा उत्सव साजरा करण्याचा आजचा दिवस आहे. चांगला मित्र आयुष्यातील प्रत्येक सुख-दुःखाच्या क्षणी सावलीसारखा सोबत उभा राहतो. मैत्री हे असे पवित्र नाते आहे जे कोणत्याही जात, धर्म किंवा वयाची बंधने मानत नाही. मित्रांसोबत घालवलेला वेळ आणि त्यांच्यासोबतच्या आठवणी आपल्या आयुष्यात नेहमी आनंद आणि सकारात्मकता भरतात. हा दिवस आपल्या प्रिय मित्रांचे मनापासून आभार मानण्याची आणि त्यांच्याप्रती प्रेम व्यक्त करण्याची उत्तम संधी देतो. त्यामुळेच, मैत्री दिनानिमित्त प्रत्येक मित्राला जपणे आणि ही सुंदर रेशीमगाठ आयुष्यभर टिकवून ठेवणे हीच खरी भेट ठरते.