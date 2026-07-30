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30 July Dinvishesh: आज आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस; जाणून घ्या ३० जुलैचा इतिहास..

Updated On: Jul 30, 2026 | 09:44 AM IST
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सारांश

30 July Dinvishesh: ३० जुलै रोजी घडलेल्या देश-विदेशातील महत्त्वाच्या घटना, प्रसिद्ध व्यक्तींचे जन्म आणि मृत्यू यांबद्दलची संपूर्ण माहिती येथे सविस्तर वाचा.

फेंन्डशिप दिवस

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

30 July Dinvishesh: आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन हा जीवनातील अनमोल आणि सुंदर नात्यांचा उत्सव साजरा करण्याचा आजचा दिवस आहे. चांगला मित्र आयुष्यातील प्रत्येक सुख-दुःखाच्या क्षणी सावलीसारखा सोबत उभा राहतो. मैत्री हे असे पवित्र नाते आहे जे कोणत्याही जात, धर्म किंवा वयाची बंधने मानत नाही. मित्रांसोबत घालवलेला वेळ आणि त्यांच्यासोबतच्या आठवणी आपल्या आयुष्यात नेहमी आनंद आणि सकारात्मकता भरतात. हा दिवस आपल्या प्रिय मित्रांचे मनापासून आभार मानण्याची आणि त्यांच्याप्रती प्रेम व्यक्त करण्याची उत्तम संधी देतो. त्यामुळेच, मैत्री दिनानिमित्त प्रत्येक मित्राला जपणे आणि ही सुंदर रेशीमगाठ आयुष्यभर टिकवून ठेवणे हीच खरी भेट ठरते.

30 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 762 : 762ई.पुर्व  : खलीफा अल मन्सूरने बगदाद शहराची स्थापना केली.
  • 1629 : इटलीच्या नेपल्स शहरात भूकंप झाला आणि सुमारे 10,000 लोकांचा मृत्यू झाला.
  • 1898 : विल्यम केलॉगने कॉर्नफ्लेक्स विकसित केले.
  • 1930 : पहिला विश्वचषक उरुग्वेने जिंकला.
  • 1945 – दुसरे महायुद्ध : जपानी पाणबुडी I-58 ने यूएसएस इंडियानापोलिस बुडवले आणि 883 नाविकांचा मृत्यू झाला. विमानाने वाचलेल्यांना लक्षात येईपर्यंत पुढील चार दिवसांत बहुतेकांचा मृत्यू होतो.
  • 1962 : ट्रान्स कॅनडा महामार्ग, जगातील सर्वात लांब राष्ट्रीय महामार्ग, सुमारे 8,030 किमी खुला झाला.
  • 1971 : अपोलो 15 चंद्रावर उतरले.
  • 1997 : राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार गायिका लता मंगेशकर यांना जाहीर.
  • 2000 : चंदन तस्कर वीरप्पनने अभिनेते डॉ. राजकुमार यांचे अपहरण केले.
  • 2001 : जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंग यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर.
  • 2014 : पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावात दरड कोसळून अनेक जणांचा मृत्यू.
  • 2020 : नासाच्या मंगळ 2020 मोहिमेचे केप कॅनवेरल एअर फोर्स स्टेशनवरून ॲटलस V रॉकेटवर प्रक्षेपण करण्यात आले.
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30 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1818 : ‘एमिली ब्राँट’ – इंग्लिश लेखिका यांचा जन्म. (मृत्यू : 19 डिसेंबर 1848)
  • 1855 : ‘जॉर्ज विलहेम फॉन सिमेन्स’ – जर्मन उद्योगपती यांचा जन्म. (मृत्यू : 14 ऑक्टोबर 1919)
  • 1863 : ‘हेन्री फोर्ड’ – फोर्ड मोटार कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 7 एप्रिल 1947)
  • 1947 : ‘अर्नोल्ड श्वार्झनेगर’ – ऑस्ट्रियन अमेरिकन शरीरसौष्ठवपटू अभिनेते आणि कॅलिफोर्नियाचे 38वे राज्यपाल यांचा जन्म.
  • 1951 : ‘गॅरी यहूदा’ – भारतीय-इंग्रजी चित्रकार आणि मूर्तिकार यांचा जन्म.
  • 1973 : ‘सोनू निगम’ – पार्श्वगायक यांचा जन्म.
  • 1973 : ‘सोनू सूद’ – भारतीय चित्रपट अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1980 : ‘जेम्स अँडरसन’ – इंग्लिश क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
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30 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1622 : ‘संत तुलसीदास’ – यांनी देहत्याग केले.
  • 1718 : ‘विल्यम पेन’ – पेनसिल्व्हेनियाचे स्थापक यांचे निधन.
  • 1898 : ‘ऑटोफोन बिस्मार्क’ – जर्मनीचे पहिले चान्सलर यांचे निधन. (जन्म : 1 एप्रिल 1815)
  • 1930 : ‘जोन गॅम्पर’ – बार्सिलोना फुटबॉल क्लब चे स्थापक यांचे निधन. (जन्म : 22 नोव्हेंबर 1877)
  • 1947 : ‘जोसेफ कूक’ – ऑस्ट्रेलियाचे 6वे पंतप्रधान यांचे निधन.
  • 1960 : ‘गंगाधर बाळकृष्ण देशपांडे’ – कर्नाटक सिंह स्वातंत्र्यसैनिक यांचे निधन. (जन्म : 31 मार्च 1871)
  • 1983 : ‘वसंतराव देशपांडे’ – शास्त्रीय नाट्यसंगीत गायक यांचे निधन. (जन्म : 2 मे 1920)
  • 1994 : ‘शंकर पाटील’ – मराठी ग्रामीण साहित्यिक, चित्रपट कथालेखक, महामंडळाचे संस्थापक सचिव यांचे निधन. (जन्म : 8 ऑगस्ट 1926)
  • 1995 : ‘डॉ. विनायक महादेव दांडेकर’ – अर्थतज्ञ, इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकॉनॉमी चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 6 जुलै 1920)
  • 1997 : ‘बाओडाई’ – व्हिएतनामचा राजा यांचे निधन.
  • 2007 : ‘इंगमार बर्गमन’ – स्विडिश चित्रपट दिग्दर्शक यांचे निधन.
  • 2007 : ‘मिकेलांजेलो अँतोनियोनी’ – इटालियन चित्रपट दिग्दर्शक यांचे निधन.
  • 2011 : ‘डॉ. अशोक रानडे’ – संगीत समीक्षक यांचे निधन. (जन्म : 25 ऑक्टोबर 1937)
  • 2013 : ‘बेंजामिन वॉकर’ – भारतीय-इंग्रजी लेखक, कवी आणि नाटककार यांचे निधन.

Web Title: 30 july dinvishesh history birth death anniversary important events

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Published On: Jul 30, 2026 | 09:24 AM

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