त्वचेवरील तारुण्य आणि सौंदर्य टिकवून ठेवण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे कोमट पाणी, उपाशी पोटी नियमित करा सेवन

कामाच्या धावपळीमध्ये आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. सतत काम करत राहिल्यामुळे शरीराकडे दुर्लक्ष होते आणि शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच निरोगी राहण्यासाठी दिवसभरात दोन ते तीन लिटर पाणी पिणे फार आवश्यक आहे. पाण्याचे सेवन केल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. सकाळी उठल्यानंतर थंड पाण्याचे सेवन न करता कोमट पाणी प्यावे. कोमट पाणी शरीरासाठी अमृत मानले जाते. वजन कमी करण्यापासून ते गंभीर आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी सुद्धा कोमट पाणी प्यायले जाते. चला तर जाणून घेऊया उपाशी पोटी कोमट पाणी पिण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)