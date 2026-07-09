ABVP Foundation Day : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस म्हणजे ‘ज्ञान, शील, एकता’ मंत्रासह विद्यार्थी शक्तीचा जागर

देशातील आणि जगातील सर्वात मोठी विद्यार्थी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा (ABVP) आज, ९ जुलै रोजी ७७ वा स्थापना दिवस आहे. हा दिवस देशभरात ‘राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस’ (National Students’ Day) म्हणून साजरा केला जातो. महाविद्यालयांच्या कॅम्पसपासून ते राष्ट्रीय पातळीवरील सामाजिक आणि शैक्षणिक बदलांपर्यंत ABVP ने गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ घेतलेली झेप थक्क करणारी आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाला एका नव्या आणि सकारात्मक ऊर्जेची गरज होती. याच उद्देशाने, ९ जुलै १९४९ रोजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली. स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन ‘ज्ञान, शील आणि एकता’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन या संघटनेने आपल्या कार्याला सुरुवात केली. प्रा. यशवंतराव केळकर यांना विद्यार्थी परिषदेचे मुख्य शिल्पकार मानले जाते, ज्यांनी संघटनेला वैचारिक आणि संघटनात्मकदृष्ट्या मजबूत केले.
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ABVP चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, “विद्यार्थी हा उद्याचा नागरिक नसून तो आजचाच नागरिक आहे,” या विचारसरणीवर संघटना काम करते. केवळ शैक्षणिक मागण्यांसाठी आंदोलने करणे इतकेच मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभक्ती, सामाजिक जाणीव आणि नेतृत्व गुणांची रुजवणूक करण्याचे काम ही संघटना करते.
ABVP केवळ कॅम्पस निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून, विविध सामाजिक आयामांच्या माध्यमातून ती कार्यरत आहे:
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भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि डाव्या विचारसरणीच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देण्याचे काम ABVP ने केले आहे. आणीबाणीचा काळ असो किंवा ईशान्य भारतातील घुसखोरीचा मुद्दा, ABVP च्या तरुणांनी नेहमीच रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला आहे. आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीतही ही संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
९ जुलै रोजी होणाऱ्या स्थापना दिन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून लाखो तरुणांना देशसेवेची आणि सकारात्मक बदलाची प्रेरणा मिळते. “शिक्षण देशासाठी आणि देश विद्यार्थ्यांसाठी” हा संदेश देत ABVP आजही भारतातील कोट्यवधी तरुणांच्या गळ्यातील ताईत बनून उभी आहे.