Indian Army Women Recruitment 2026: महिला इंजिनिअर्ससाठी लष्कराची मोठी भरती; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?

Indian Army Women Recruitment 2026: जर तुम्ही अविवाहित महिला इंजिनिअरिंग पदवीधर (Engineering Graduate) असाल आणि भारतीय सेनेत (Indian Army) अधिकारी बनण्याचे तुमचे स्वप्न असेल, तर तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे. भारतीय सेनेने ६८ व्या शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) तांत्रिक महिला अभ्यासक्रमासाठी (Technical Women Course) अधिकृत भरती अधिसूचना जारी केली आहे. या भरती अंतर्गत एकूण ३० पदांवर योग्य उमेदवारांची निवड केली जाईल. इच्छुक उमेदवारांना ८ जुलै २०२६ ते ६ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण एप्रिल २०२७ पासून बिहारमधील गया येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) मध्ये सुरू होईल.
या भरतीसाठी केवळ अविवाहित महिला इंजिनिअरिंग पदवीधरच अर्ज करू शकतात. इंजिनिअरिंगच्या अंतिम वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थिनींनाही यात संधी देण्यात आली आहे, मात्र अट अशी आहे की त्यांचा अंतिम निकाल १ एप्रिल २०२७ पर्यंत जाहीर झालेला असावा. याव्यतिरिक्त, कर्तव्यावर असताना शहीद झालेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नींसाठी तांत्रिक (Technical) आणि बिगर-तांत्रिक (Non-Technical) अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये विशेष प्रवेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.
वयोमर्यादा: SSC (Tech)-68 अभ्यासक्रमासाठी उमेदवाराचे वय १ एप्रिल २०२७ रोजी २० ते २७ वर्षांच्या दरम्यान असावे. म्हणजेच उमेदवाराचा जन्म १ एप्रिल २००० ते ३१ मार्च २००७ च्या दरम्यान झालेला असावा.
शहीद जवानांच्या पत्नींसाठी शिथिलता: शहीद झालेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नींसाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
धावणे: उमेदवारांना १३ मिनिटांत २.४ किलोमीटर धावणे पूर्ण करावे लागेल.
इतर व्यायाम: याशिवाय १५ पुश-अप्स (Push-ups), २ पुल-अप्स (Pull-ups) आणि २५ सिट-अप्स (Sit-ups) करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.
पोहणे: प्रशिक्षण काळात अडचण येऊ नये म्हणून उमेदवारांना पोहण्याचे करता येणे आवश्यक आहे.
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शॉर्टलिस्टिंग: सर्वात आधी उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करून त्यांना शॉर्टलिस्ट केले जाईल.
SSB इंटरव्यू: शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना ५ दिवसांच्या सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यूसाठी बोलावले जाईल.
वैद्यकीय चाचणी: एसएसबी इंटरव्यूमध्ये यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय (Medical) तपासणी होईल.
अंतिम गुणवत्ता यादी: सर्व टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर अंतिम गुणवत्ता यादी (Final Merit List) जाहीर केली जाईल आणि निवडक उमेदवारांना जॉइनिंग लेटर पाठवले जाईल.
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१. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना Join Indian Army च्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल.
२. सर्वात आधी “Officer Entry Apply/Login” वर क्लिक करून नोंदणी करावे लागेल.
३. यानंतर तुमच्या आवश्यक प्रमाणपत्रांनुसार पडताळणी (Verification) पूर्ण करा.
४. लॉगिन केल्यानंतर Short Service Commission (Technical) Course ची निवड करा आणि आपली वैयक्तिक, शैक्षणिक व इतर आवश्यक माहिती अचूक भरा.
५. सर्व तपशील नीट तपासून घेतल्यानंतर अर्ज फॉर्म सबमिट (Submit) करा.